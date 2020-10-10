台星穆熙妍｜含金鑰匙出生但溫柔善良　15個人生觀為你帶正能量

曾奪國際中華小姐季軍的穆熙妍，經常在FB上分享她對於感情、人性、生活的心得金句，希望每個在愛情裡受傷的人都能在她話語裡找到支持的力量。

也許我們以前印象中的穆熙妍是美貌出眾、出身良好的富家千金，可是認識她之後，卻會被她善良溫暖的心打動，尤其是她經常在FB上分享她對於感情、人性、生活的心得，你會很驚喜地發現，原來看似含著金鑰匙出身的女神，居然有一顆如此細膩善感的心，有著敏銳且犀利的觀察力，以及情感豐沛又飽含溫度的筆觸，對於人生中每種樣態都能換化成她筆下真摯動人的詞語，不特別激昂起伏，卻如溫潤活水，滋潤人心。

而她在FB上曾經針對生活中各種狀況有感而發的15句金句，希望能讓你在面對人生關卡時，也能找到度過難關的正面能量。

台灣藝人穆熙妍的人生格言是否能為你帶來正能量呢？（按圖查看）▼▼▼

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