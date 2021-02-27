女生示好易被誤會　10句說話被當「性暗示」？丹麥現性愛同意App

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-27 21:00

丹麥有手機應用程式公司推出「性愛同意App」，要做愛，不如先簽「合約」？

丹麥推性愛同意App：先簽「約」後做愛？

丹麥於2020年12月通過新法，修法擴大「性侵」的定義，規定只要其中一方「未明確同意」就算犯法。有公司推出 iConsent手機應用程式，讓愛侶先土手機上點擊「同意」，才真正發生性行為，避免誤會與防止性暴力。

手機應用程式意念新𩓙，但普遍來說很多人都覺得先「簽約」後做愛這回事有失浪漫。（《 Emily in Paris》劇照）

先「簽約」後做愛有失浪漫 1個原因再捱批

在手機應用程式中，用家只要電話號碼就可與對方進行「合法性交」，那共識有效一次，24小時內有效，即每次發生性行為都要再次「簽約」，表示同意性交。

手機應用程式意念新𩓙，但普遍來說很多人都覺得先簽「約」後做愛這回事有失浪漫，令性愛不再性感；也有法律專家指它沒有法律效力，也難以作為有力的證據，因為24小時的時效太長，用家可隨時改變主意。

丹麥性教育組織Sex and Society的國際會長Lene Stavngaard批評，這程式絕非「安全共識」的解答，而性愛也不是一紙合約。

台灣綜藝節目《名偵探女王》就邀請兩性專欄作家欣西亞與嘉賓們討論，怎樣的說話容易被對方誤以為是「性暗示」。（《名偵探女王》影片截圖）

10句容易令人誤會為「性暗示」說話 你又有沒有說過？

不過，是次丹麥擴大「性侵」的定義與手機應用程式公司推出App，也不過為了減少性侵事件，而男女對彼此的語言解讀大不同也容易令人不歡而散，甚至增加犯罪的機會。

挪威科技大學就曾就男女對「性暗示」解讀不同這議題作出調查，308名參加者介乎18至30歲，他們發現女士發現男生時時把她們的友好表現解讀為「性暗示」；而男生則認為女生時時把他們的「性暗示」視為友好表現。

當中的女士表示，她們對男人表示友好，卻被男生解讀成想發生性行為，在過去一年這樣的情況約出現3.5次。

台灣綜藝節目《名偵探女王》就邀請兩性專欄作家與嘉賓們討論，怎樣的說話容易被對方誤以為是「性暗示」。

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有趣的是，節目中兩性專欄作家欣西亞提醒，男生勿趁女生醉的時候乘虛而入，不單是尊重女生，其實也是保護了男生自己，因為女生說醉話不能當真，當下或許願意，但有可能酒醒了就不願意，翻臉不認人，那時便有理也說不清；男主持人十分同意，指應與異性保持一米的安全距離，不要胡亂解讀對方的意思而作出冒犯的行為，特別是女生不清醒、酒醉時。

參考資料：

Ｄaily Mail,Science Daily

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