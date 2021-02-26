撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-26 19:34

【女生「初老症」】未過25歲的女生，時常擔心被標籤為中女，年過30+又會自豪以「姐姐」自居。常言年輕與否只在乎心態，會否只是「樂觀」想法？早前在抖音（Tiktok）有網民就「笑喊Emoji」引起的「90後」與「Z世代」的世代之爭。「Z世代」繼而列出「90、80後」的老套行為，原來在不知不覺中，我們真的已經老了？

▼▼▼當我們還對成長迷惘惆悵時，原來已不知不覺變老了？點擊看「00後」列出10大「老餅」行為，除了經常使用「笑喊Emoji」，還有什麼？▼▼▼

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90後 VS 00後「世代之爭」：「老人」才用笑喊Emoji、穿緊身牛仔褲？

據Emoji即時用量統計網站Emojitracker資料，「笑喊Emoji」是Twitter上最多人使用的Emoji，但近日卻有網民指只有「笑喊Emoji」早已過氣。本以為只是片面之詞，但這卻就這卻掀「世代之爭」，網民踴躍留言，更列出一系列千禧世代才會做的事，引來極大徊響。

「Z世代」指，他們最討厭「千禧世代」8、90後不時分享成長感慨，眷戀童年，但明明都已三十歲了；一眾90後則大感驚訝，不明所以原來一些行為已莫名地成了老套象徵。

「91分界」也是90後才會喜歡。（Muhammad Ruqi Yaddin/unsplash）

一代人總看不起一代人：「落伍」是必然 介意才可悲

常用「笑喊Emoji」就是老？以行為來為一代人作分界，本來就很可笑，不過，更可悲的是，真有千禧世代，耿耿於懷。

一代人總看不起一代人，其實「落伍」是必然事，在雜誌《Refinary29》中，讀到一篇文章，當中寫到這些所謂的過氣習慣，與新一代不同，或許只是千禧世代大多已走進人生的另一階段，所關心的不再是甚麼最流行、使用甚麼「emoji」，而是工作、稅務與家庭等等，跟不上網絡的「潮流」，幾乎是必然的事。另外，現在又怎會有「笑到哭」的時候呢？我們大多都是真哭。

「打卡」後抒發感受大抵沒有過不過氣之分，感受要經沉澱，要明白時，自然會明白。《喜歡的話請響鈴 》劇照

女生成長必經「恐慌期」：怕「老」只因我們沒有好好正視？

但為何千禧世代，即8、90後的人會如此害怕「老」呢？即使我們擁抱所有流行的事物，也不等於時鐘就此為我們停擺吧？也不代表我們能永不「過時」吧？

女性自主，其中一環不時談到女生別怕年齡限制－你不一定要結婚、不一定要生子⋯⋯但不能不否認，要是你真想生孩子，那確是有個時間表要追，這時間表確是會影響你的每個決定，那所謂的自由，也不是很自由。

作者Nell Frizzell在「30+」的人生，也經歷了重大的轉變，在書中沒有提供一個「恐慌期」的解決辦法，但至少提出，我們大多都是這樣，我們並不孤單。（《她們創業的那些鳥事》劇照）

作家Nell Frizzell《The Panic Years》一書被評為「每位千禧女生都要看的書」，她指出，20歲到40歲，值得有一個名字－「恐慌期」。在這「恐慌」歲月中，我們作出了無數大大小小的決定，選擇誰留下來、離開誰、到哪兒旅行、為了怎樣的工作奉獻青春、把錢花在哪兒、認識怎樣的朋友⋯⋯還有一個不能回頭的決定－生不生孩子？明明這是一個如此而已瘋狂、重要又迷惘的時期，卻甚少有人關注。我們會承認青春期的迷惘、更年期的煩躁，為何就是不能承認在這「恐慌期」，我們怕得要死呢？

作者在「30+」的人生，也經歷了重大的轉變，留待各位在書中發掘，結論是書中沒有提供一個「恐慌期」的解決辦法，但至少提出，我們大多都是這樣，我們並不孤單。

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