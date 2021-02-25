撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-25 20:00

【堀北真希愛情】日本女星堀北真希自2015年與大12歲男星山本耕史「閃婚」，與經紀公司約滿後，便引退當全職主婦。近年，堀北真希更隨老公山本耕史移居東京近郊鄉下生活，讓孩子在大自然中成長，似乎無意復出。

山本耕史婚前苦追6年 未拍拖直接結婚

32歲的堀北真希演出不少偶像劇，包括《野豬大改造》與《花樣少年少女》等等，是不少90後的回憶。堀北真希人氣一直高企，她卻在2017年，在與經紀公司約滿後，宣布引退當全職主婦。

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未曾拍拖如何磨合？山本耕史：不吵架 以太太意見為主

自二人傳出婚訊以來，因為堀北真希當時己是當紅的女線女星，以《同一屋簷下》六弟童星出身的山本耕史卻星路平平，予人女尊男卑的感覺，加上又有傳山本耕史喜愛夜蒲，並不專一，因此有不少人質疑，堀北真希與山本耕史很有可能離婚。

堀北真希｜山本耕史婚後十分努力，分享相處、磨合之道就是不吵架，以老婆的意見為主。（MakiHorikita6＠Twitter）

山本耕史婚後性格大變 事事以家庭為先

不過，婚後的山本耕史卻成為最勤力的男配角，頻頻演出大大小小的單元劇，幾乎每季劇集都有他的角色。山本耕史曾在受訪時透露，從前拍戲結束後常會一群人去喝酒喝到早上，隔天再若無其事地去工作，當時覺得這樣很帥，但婚後價值觀改變，凡事以家人為先。

事實上，山本耕史卻十分愛錫為他急流勇退的堀北真希，他曾在電視節目中分享，因為未拍拖就結婚，相處、磨合之道就是不吵架，以老婆的意見為主；還稱自己不擅長打掃，但廚房是他的「地盤」，他盡力天天為太太煮飯，慰勞在家中用心照顧兒子的堀北真希。

【堀北真希｜愛情】山本耕史曾在受訪時透露，從前拍戲結束後常會一群人去喝酒喝到早上，隔天再若無其事地去工作，當時覺得這樣很帥，但婚後價值觀改變，凡事以家人為先。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

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