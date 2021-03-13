心理健康｜擺脫抗疫疲勞　8招保持身心健康：換上「多巴胺」穿搭

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-03-13 12:01

從2020年疫情大爆發後，「健康」成了大家首要關心的話題，但健康不是只限於生理層面，心理層面也同樣重要，尤其在人心惶惶的疫情、隔離生活下，如何保持健康的心態是首要目標！現在Vogue 整理出8大健康指標，來檢查看看你是否有一個「健康」的生活。

在新冠肺炎Covid-19仍肆虐的時刻裡，大眾對於「健康」的目標提高了，不只限於身體上的病痛，也擴張到心理健康的部分，除了保持一個持續、長期的生理健康外，如何促進人與人之間的聯繫也是大家共同關心的議題，希望在疫情下，有能安全、快樂的與人互動，回到曾經的健康生活。

健康講求身心兩方面！想2021年有新的開始，必看以下8個保持健康生活的方法（點圖放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：把「健康」的目標提高！除了飲食、運動，新的一年必達到的8個生活指標 】