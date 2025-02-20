香港麗思卡爾頓酒店婚展再度回歸！奢華婚宴場地、限時婚宴優惠

【3月婚展2025/酒店婚展2025】要成就完美優雅的婚禮，除了一對美滿新人，選擇享負盛名、歷史悠久的品牌亦相當重要，才能讓每個婚禮細節都有如被灑上甜蜜魔法般，沒有破綻而細緻。而象徵傳奇經典的香港麗思卡爾頓酒店，將於2025 年 3 月 2 日(星期日)呈獻「Everlasting Memories 永恆回憶」婚宴展。想感受難忘婚禮的話，記緊預先預約，方便大家可以近距離感覺及體驗奢華婚宴，親自了解好評高企的源由，屆時更有多項專屬體驗與精彩禮遇。



無論你是行逛婚展的新手或是已經有對婚禮有心儀目標、要求的準新人，婚展不單是用作啟發籌備婚宴靈感，更是預先體驗當日婚禮的流程。今次「Everlasting Memories 永恆回憶」，以經典古典奢華為主題，透過婚展大家可以親自感受品牌傳承與服務，更有多個獨特婚禮工作坊，可以親自動手制作專屬的婚禮配飾，例如刺繡工作坊、男士袖扣工作坊及珍珠配飾工作坊等。

「Everlasting Memories 永恆回憶」婚宴展

地點：香港麗思卡爾頓酒店 3 樓耀鑽宴會廳

日期：2025 年 3 月 2 日(星期日)

時間：中午 12 時至晚上 6 時

價錢：免費入場（婚展預約網址－需提前預約）

香港麗思卡爾頓酒店「Everlasting Memories 永恆回憶」婚展再度回歸！（品牌提供）

如果想在婚展前，預先計劃好自己的婚禮，或者可以先參考酒店內的多個婚宴場地，以及限時的婚宴優惠，讓整個籌備婚禮更為順利。

奢華婚宴場地：全球最高！高空婚禮之選 OZONE

想打造難忘又獨特的婚禮？不妨考慮高空婚禮，閃閃發光的奢華裝潢，感受眾星拱月的幸福感，讓你沉浸於有如城堡公主與王子般的夢幻體驗。想在壯麗的維多利亞港景色相伴下，渡過難忘的見證，全球最高頂層戶外酒吧 OZONE 就能夠滿足你，既有室內外場所，一次過俯瞰城市與天空景觀。

奢華婚宴場地：全球最高！高空婚禮之選 OZONE（香港麗思卡爾頓酒店）

奢華婚宴場地：宏偉氣派婚宴 耀鑽宴會廳及前廳

如果擁有大型婚宴的需求，十分推薦選擇宏偉氣派的宴會廳中舉行。氣派典雅裝潢，不單能夠展現豪華感，寬敞的宴會廳亦能夠隨意佈置個性化的環境，成就你的專屬婚禮。耀鑽宴會廳及前廳面積約 870 平米，可以容納最多高達 624 人的婚宴，打造有如戲劇般結婚典禮，讓自己化身人群中的主角。前廳挑高天花板，加上耀眼吊燈群，配合新設置的12 米 x 3.5 米的 LED 螢幕牆，讓大日子更添非凡氣派。

限時婚宴優惠 打造致臻超凡婚禮

與專業團隊搶先預約婚宴優惠

提到婚展，當然不少得重重禮遇！今次酒店更專門打造了兩個優惠酒席：2025 寶石午宴套餐與2025 翡翠晚宴套餐。預訂確認後不單成為酒店「囍思會會員」，更有機會額外再獲得萬豪旅享家三倍積分、8 折優惠加購香港麗思卡爾頓酒店限定番石榴檸檬茉莉花氣泡茶、酒店宴會廳 LED 顯示屏套餐半價優惠以及額外免費入住豪華維港海景套房一晚等。

香港麗思卡爾頓酒店限時婚宴優惠 打造致臻超凡婚禮（品牌提供）

香港麗思卡爾頓酒店婚宴詳情（限時優惠會因應酒店預約情況作出調整）



2025 寶石午宴套餐

包括午宴期間三小時無限量供應橙汁、礦泉水、汽水、啤酒及精選紅白餐酒

2025年3月2日至2025年12月31日：每席港幣$15,888起（另加10％服務費）



2025 翡翠晚宴套餐

包括晚宴期間四小時無限量供應橙汁、礦泉水、汽水、啤酒及精選紅白餐酒

2025年1月至2025年10月：每席港幣$17,888起（另加10％服務費）

2025年11月至2025年12月：每席港幣$18,888起（另加10％服務費）



大日子當然重要，麗思卡爾頓更是注重你的每一個慶祝時刻，無論是奢華盛宴、週年紀念，或是與摯愛分享的窩心家庭聚會，都十分值得紀錄，讓每個日子都得以昇華，成為珍貴、難忘的回憶。作為「囍思會會員」的一份子，更尊享包括會員結婚週年入住可獲享客房住宿 75 折優惠、於酒店任何餐廳享用美食 85 折優惠等一系列會員福利及優惠。