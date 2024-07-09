簡化版過大禮教學：過大禮流程、男家過大禮/女家回禮禮品一文看

【過大禮/過大禮程序/中式婚嫁】過大禮，又稱為嫁妝、聘禮或婚禮禮金，是中國傳統婚禮中的一個重要環節。在籌備之時，不少新人都會上網搜集過大禮的資料，但大部份過大禮清單都比較複雜。如果完全按照傳統來做的話，需準備的過大禮物品有很多。加上整個過大禮程序有許多細節，包括禮品的選擇、數量以及送禮的方式，到底可以如何簡化呢？《01女生》邀請到過大禮專家Marc為大家分享過大禮的重點筆記，當中包括過大禮流程、過大禮聘禮物品清單等。



甚麼是過大禮？

過大禮是一個重要的傳統儀式，代表著家庭之間的聯繫和尊重。簡單而言，男方透過過大禮向女方送上聘禮，表達娶妻誠意及對女方的尊重。同時，過大禮也象徵著雙方家庭的聯姻和祝福。

過大禮禮品 (圖片由受訪者提供)

簡化版過大禮參考流程

很多準新人會考慮一切從簡，不進行任何擺酒儀式。而為了尊重傳統習俗以及父母的意願，都會進行簡單而隆重的過大禮儀式，以下是一般過大禮流程：

過大禮流程｜1. 選擇吉日良時

準新人會選擇一個吉祥的日子進行過大禮儀式，通常是在結婚前14至60日進行。

過大禮流程｜2. 準備過大禮禮金

需事前與女家商量好禮金金額，建議金額數字是吉利、好意頭的。

過大禮流程｜3. 男家準備過大禮禮品

過大禮禮品多以雙數為主，寓意成雙成對，男方準備中式海味禮籃、水果籃、紅酒、禮餅、金器等，以表對新娘家之誠意。

過大禮物品 (圖片由受訪者提供)

過大禮流程｜4. 女家納禮

新娘父母出門迎接，並接受禮金。新郎親友將聘禮逐一送上，同時說出吉祥語及過大禮禮品的寓意。

過大禮流程｜5. 女家回禮

女家親友接收禮物後，會將一半聘禮作回禮送回男家，包括吉祥植物、生果、長褲（長命富貴）、鞋子（同偕到老）等。而現時有不少新人會簡化程序，選擇以禮金利是代替回禮禮品。

過大禮流程｜6. 進行過大禮儀式

儀式包括拜堂、敬茶、獻花及為長輩敬酒等環節，以示對家族長輩的尊重。家長亦會給予新婚夫婦祝福，贈送禮物和利是。

簡化版過大禮聘禮物品清單

(01製圖)

過大禮吉利說話

1. 豐衣足食，發財好事

2. 椰子椰子，有爺有子

3. 聘金 : 百年好合

4. 龍鳳餅：龍鳳情長

4. 蓮藕：佳偶天成

5. 石榴：百子千孫

6. 四季桔：四季吉祥

7. 紅頭繩：鴻運當頭

8. 糖果：甜甜蜜蜜

9. 大吉大利、恭喜恭喜

10. 情投意合，百年好合

