從切餅儀式到祝酒意義大解析！拋花球忌2情況 這環節原來是最寶貴

【婚禮儀式/婚禮籌備】婚禮不僅是一對新人愛情的見證，每個儀式更承載著傳統文化、祝福及愛情承諾。或許大家都在親朋好友的婚禮中曾參與祝酒儀式、見證世紀之吻等環節，但當中的意思你又知道嗎？《01女生》找來婚禮司儀統籌Mc Sze Wing思穎，和大家一一講解這些環節所傳遞的情感與價值。各位準新人在籌備婚禮過程中，不妨加入這些傳統儀式，讓婚禮更獨特和難忘。



婚禮儀式意義｜1. 切餅：幸福新開始

絕對是婚禮中最具代表性的環節之一！新人站在蛋糕前，四手緊握蛋糕刀，切開象徵甜蜜幸福的婚禮蛋糕。不僅是分享幸福味道，更代表著兩人共同生活的開始。

大多數婚禮場地提供三至四層的結婚蛋糕，寓意新人攜手向前，婚姻生活及感情不斷昇華，邁向更美好的將來。

婚禮儀式意義｜1. 切餅：幸福新開始 (圖片由受訪者提供)

婚禮儀式意義｜2. 拋花球：傳遞好運

源於西方傳統婚禮，新娘在將捧花拋向單身女性，象徵將幸運和愛情傳遞給未婚女性。接到花束的姊妹，代表即將成為下一位結婚的幸運者，為整個婚禮增添不少歡樂氣氛。

溫馨提示，新娘拋花球時切忌讓花球散開，有「分離」的意思，不好意頭。而且拋花球一定要有人接，否則有落空之意，和「凶」同音，不吉利。

婚禮儀式意義｜3. 合巹交杯：命運的結合

過往在傳統中式婚禮進行，代表新人命運的緊密相連，強調婚姻中的互相扶持，寓意著彼此二合為一，承諾永不分開。除強化新人之間的情感連結，也讓賓客感受這份愛情的真摯與深厚。

婚禮儀式意義｜3. 合巹交杯：命運的結合 (freepik)

婚禮儀式意義｜4. 世紀之吻：愛的宣言

要數到婚禮的高潮時刻，莫過於世紀之吻！新人在眾人見證下相互親吻，充分表達對彼此的情感之外，也向所有人宣告他們的夫妻身份、承諾對婚姻關係的承擔與責任，讓這一瞬間充滿感動。

婚禮儀式意義｜5. 致辭：表達由衷謝意

對不少新人而言，致辭是最令人感到煩惱的環節，事前既要花時間撰寫講稿，大日子當天還要擔心臨場表現會否失準。即便如此，亦絕不建議隨意講幾句或簡單講一句「多謝大家」便完結。試想想，一生人當中能在這麼多親朋好友面前，答謝身邊人的寶貴機會又有多少次呢？不妨用心準備一次吧！

致辭儀式通常在婚禮的中段進行，新人會回顧愛情故事、分享彼此間趣事及感謝親友的支持，當中的一字一句都是對愛情的承諾和未來生活的展望，同時促進新人與賓客之間的交流與情感連結。

婚禮儀式意義｜5. 致辭：表達由衷謝意 (freepik)

婚禮儀式意義｜6. 敬酒/祝酒：鳴謝祝福

通常在致辭後進行，是婚禮另一高潮環節。新人和賓客共同舉杯，再次感謝每位的出席見證重要時刻。這儀式凝聚所有賓客的祝願，亦為婚禮畫上完美的句號。