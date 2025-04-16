兩位職場女強人歷愛寵離世感悟:要盡最大能力陪伴牠 這是一生承諾

將牠帶回家，就是許下承諾的瞬間。提到飼養寵物，總會想起牠的悄然陪伴，在輕聲呼喚和張開雙臂時，毫不猶豫為你狂奔而來的浪漫。在享受毛孩帶來的心安和陪伴時，也要對牠許一個一生承諾，不論是生病了還是老去不再活潑，都仍然會一路同行。

Emily與Caroline，一位是OneDegree副行政總裁，另一位則是Sanrio營運總監（香港及澳門），不同的工作經歷，卻有著同一個身份就是—資深寵主。早已視寵物為家人的她們，在與愛寵互相陪伴的時光中，有甜蜜的回憶、辛酸的照顧，以及最終躲不開的離去，但至今仍在深思「在牠們離開時，我們是否有盡最大的能力去幫助和陪伴牠們？」



用一生承諾換取愛寵一世陪伴（陳葦慈 攝）

為愛寵許下一生承諾

兩位資深寵主，Emily與Caroline有著相似的理念，使得在工作上相遇並促成了合作。以寵物保險受大眾認識的OneDegree，和有飼養貓貓的Hello Kitty一起舉辦「OneDegree X Hello Kitty五周年慶典」，舉辦一連串聯乘活動﹐包括在2025年5月8日至5月11日於啟德AIRSIDE舉辦人寵嘉年華﹐更有打卡換獨家禮物活動以及多款期間限定精品等，以可愛又有趣方式讓更多寵物主人認識到養寵物，是一生承諾。

Emily與Caroline也藉著此合作契機，深入認識，發現彼此像是認識了很久的朋友，有著相似的想法和價值觀，尤其是在關注動物權益方面。而二人更是同樣有著逾二十年的飼養寵物經歷，對於「愛足一世」和「一生承諾」都有著很多深刻的領略。

為愛寵許下一生承諾（陳葦慈 攝）

年幼面對寵物離世：10年寵物義工像是還債給牠

人生第一次飼養寵物，那段回憶總是特別深刻，對於Emily與Caroline來說，更是對她們影響深遠。Caroline娓娓道來，第一次養狗狗是在小時候家裡在屋邨經營熟食店，街坊送了她一隻小唐狗。Caroline形容當時大眾視動物是一個工具，也無礙她與牠的相處和感情。可惜不幸，在經歷五到六年間的陪伴後，Caroline爸爸告訴她，小唐狗在外出去廁時所應該吃了一些東西，因中毒離開了。

Caroline參與很多與動物有關的義工服務，稱：想還債給和我相處過的這隻狗（受訪者提供）

就這樣Caroline經歷了人生第一次寵物離世，她形容「這隻狗的離開對我打擊很大，即使到了現在，在晚上睡覺做夢時，還會看到牠被鐵鏈鎖住。」年幼面對「離世」這課題，使得Caroline在過去十年間，成為寵物義工，和參與很多與動物有關的事務，不斷透過自己的力量去幫助更多的動物，只因她認為「這是在還債給和我相處過的這隻狗。」

寵物給我們的影響，其實我們不會在當下就知道。 Caroline Tsang

兩隻愛貓先後患病離世：發現自己能做到的事有很多（陳葦慈 攝）

兩隻愛貓先後患病離世：發現自己能做到的事有很多

愛貓如痴的Emily，對於與寵物的緣分理解是，「你不養牠，就可能會遇到其他主人，但現在緣分使然與牠在一起的是你，就要照顧牠一輩子。」她的這份理解也貫徹始終。Emily曾飼養兩隻波斯貓，但不幸地，牠們先後都受到腎病折磨而離世。在照顧牠們的過程中，Emily發現自己可以做到的事情原來是這麼多。

無論牠小時候很可愛也好，到牠老了、病了、需要細心照顧也好，都要永遠會和牠一起，因為反過來，牠也是給予你很多甜蜜回憶。 Emily Chow

Emily兩隻愛貓先後患病離世：發現自己能做到的事有很多（受訪者提供）

Emily的愛貓包包因患腎病離世（受訪者提供）

不論是頻繁的覆診、為牠打皮下水、每天餵藥以及更細心的呵護，這些都是Emily不曾想過的，但都一一做到。也讓原本被醫生診斷腎衰竭，只剩半年生命的貓貓，多活了兩年。卻讓Emily思考：「打了兩年皮下水，是好事還是壞事呢？」這是一個很大的矛盾。

這個問題，Caroline毫不猶豫道：「我覺得是好事。」

有逾10年寵物義工經歷的Caroline，幫助過、拯救過許多小動物，也面對過一場接一場的離別，她認為：

只要我們有努力去做﹐牠們會告訴我們想要走一條怎樣的路，而我們只需幫助牠們去找這條路。 Caroline Tsang

Caroline擁有10年寵物義工經歷（受訪者提供）

生命影響生命

生死，本是難題，難在不是離開，而是如何曾活得精彩。Caroline曾有一段時間不斷為狗狗們進行善終服務，她憶述曾在地倉遇到一隻全身上下沒一處好肉，且多個器官是損壞的長期流浪狗，但她也不介意把牠暫時帶回家照顧。此舉，卻嚇到了她家中的愛貓，使得牠腎病病發而離世。

世事總讓人意想不到。Caroline愛貓離世，同時這隻流浪狗的命運起了轉變。在團體幫助下，牠遇到一個美國人的領養家庭，不僅不介意牠已是約12歲高齡和滿身傷患，還為牠辦理了移民手續帶到了美國。

被Caroline和動物團體拯救的流浪狗抵達美國後，於草原盡情奔跑（受訪者提價）

Caroline憶述流浪狗的經歷（陳葦慈 攝）

完美地畢業

談及狗狗到達美國後的生活，Caroline難忍感動淚水，「他給了我一張照片，那張照片背景是一個很大的草原，那隻狗很開心地在那裡跑，而且還有另一隻狗同伴一起。雖然我的貓因此死了，但我覺得這隻狗的命運卻得到了一個不同的逆轉，而牠的離開是一個很完美的畢業。」

社會的進步助實現到照顧寵物承諾的一生承諾（陳葦慈 攝）

寵物患病不再等於棄養

生老病死，不僅是人類必經階段，寵物如是。Emily與Caroline都對此深有同感，尤其過往對於寵物生病與棄養總是掛鉤。在面對龐大醫療費用和漫長康復期時，過去不少人想到的是：「那就換另一隻。」但如今，社會以及動物醫療的進步，讓寵主們都想到要為愛寵有醫療準備，幫助真真正正實現到照顧牠承諾的一生承諾。

完美畢業對我來說很重要，那個動物是怎樣離開，牠走的時候，我們人類是否有盡到最大的能力去幫助牠們呢？ Caroline Tsang

現在人們都會覺得動物是他們家人。 Emily Chow

Emily與Caroline在關注動物權益方面，有著相似的理念（陳葦慈 攝）

用一生承諾換取愛寵一世陪伴

相較人類，寵物生命是短暫的。我們無法改變和控制生老病死，但是可以決定如何面對生命終站的來臨。無論是Emily用盡力氣、日以繼夜地照顧兩隻愛寵的最後一段路，還是Caroline以寵物義工身份幫助動物找到牠們的路，都是以她們的方式讓牠們的結果變得更圓滿，同樣牠們也留下寶貴的回憶。

寵物無論是那種方式來到身邊，牠們都會用盡一生時間陪伴著我們，帶來無盡的力量和回憶，同樣也要為牠們許下一生承諾。