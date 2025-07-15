深圳別墅酒店10間推介｜近沙灘／私人泳池／人均$144起

深圳別墅酒店推介2025｜深圳近郊擁有不少人氣別墅，不但價格便宜而且配套設施齊全，非常適合港人旅行！《香港01》整合10間提供別墅房型的深圳酒店及民宿，有酒店提供私人游泳池且鄰近沙灘，有酒店更可容納多達38人入住，人均只需$144起！



深圳別墅酒店推介【1】深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）

深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）位於海濱大道，距離地鐵站僅約10分鐘步程，鄰近歡樂海岸心湖、紅樹林濱海生態公園等，更可以連接純白椰林沙灘，在市區都可以享受東南亞海島風情。酒店主打全度假風別墅酒店，客房提供獨立花園及私人獨立泳池， 更可以在室內歎湖景茶歇，環境寬敞， 絕對是假日放鬆心情的好去處！

深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）

房價：人均HK$903起（豪華泳池別墅套房｜私人游泳池）

地址：深圳南山區濱海大道2018號

交通：深圳灣公園站步行10分鐘

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深圳別墅酒店推介【2】偏方·山池度假別墅

偏方·山池度假別墅於2022年開幕，位於大鵬新區內的南澳海貝灣別墅區內，附近有藍寶石沙灘、海貝灣沙灘、南澳月亮灣等景點。酒店共有18間客房，房間均配備私人游泳池、免費迷你吧、露台等設施，包棟別墅另設戶外平台及完備的廚房，可以燒烤、打麻雀等。酒店另設戶外無邊際游泳池、公共海灘、餐廳、洗衣房等設施。

偏方·山池度假別墅

房價：人均HK$589起（偏方·山池別墅包棟｜私人游泳池；12人入住；包早餐）

地址：深圳大鵬新區南澳街道南隆社區海濱南路33號B4棟

交通：惠陽站車程50分鐘

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深圳別墅酒店推介【3】苫也·深圳不若林度假民宿（Sanyea · Shenzhen Bu Ruolin Resort B&B）

苫也·深圳不若林度假民宿（Sanyea · Shenzhen Bu Ruolin Resort B&B）於2022年開業，建於南澳半山，只有24間客房。部份客房面向大海，擁有同時擁有山景及無敵大海景。每間房間都備有景觀浴缸，部份私人別墅更會有泡池及私人泳池，最多可容納12人入住！酒店亦設有2個游泳池、日光浴場、健身室、餐廳等設施。

苫也·深圳不若林度假民宿

房價：人均HK$850起（松雲·3室2廳私人庭院獨棟villa；包早餐、下午茶、甜湯、攝影師美拍30分鐘&5張精修）

地址：深圳大鵬新區南澳街道南隆社區濱海南路12號1棟

交通：深圳坪山站車程57分鐘

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深圳別墅酒店推介【4】城牆根兒客棧（深圳3號店）

城牆根兒客棧（深圳3號店）於2020年開幕，是坐落於較場尾的一線海景別墅，出門即達沙灘，地理位置極佳！酒店共有10間客房,房間配有庭院、完備的廚房、茶室、小型家庭影院等，頂樓房間更配備海景大露台！此外，酒店亦擁有可以燒烤的別墅房型，最多可容納34人入住！

城牆根兒客棧（深圳3號店）

房價：人均HK$283起（城牆根兒一線海景別墅整層3間4床；6人入住）

地址：深圳大鵬新區鵬城社區較場尾海濱路41號

交通：惠陽站車程55分鐘

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深圳別墅酒店推介【5】深圳東海岸海景民宿（較場尾沙灘店）

深圳東海岸海景民宿（較場尾沙灘店）於2023年開幕，坐落於較場尾海域首排位置，鄰近較場尾海灘。酒店僅提供15間客房，房間由國內知名設計師親自設計規劃，走現代摩洛哥輕奢風格。房間均為海景房，可以欣賞到海天一線的絕美景色，獨棟別墅房型更配備私人游泳池、戶外平台及露天浴缸！酒店提供水上活動設備，非常貼心！

深圳東海岸海景民宿（較場尾沙灘店）

房價：人均HK$144起（東海岸C棟·四房簡奢設計度假別墅；16人入住）

地址：深圳龍崗區大鵬街道鵬城社區較一西七巷1號

交通：惠陽站車程53分鐘

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深圳別墅酒店推介【6】深圳海邊有星光別墅（深圳較場尾店）

深圳海邊有星光別墅（深圳較場尾店）於2022年開幕，鄰近較場尾海灘。酒店僅提供10間客房，房間簡約時尚，配備落地窗、巨幕影院、浴缸等，並採用全屋智能語音系統。酒店亦提供度假別墅房型，配備大露台及戶外平台，並提供露營爐具，可以在戶外燒烤！酒店另設健身室、籃球場、沙灘排球、迷你高爾夫、桌球室、攀岩等設施及體驗。

深圳海邊有星光別墅（深圳較場尾店）

房價：人均HK$184起（海邊有星光·A棟四房侘寂風度假別墅；12人入住；包早餐）

地址：深圳大鵬新區較場尾路58號

交通：惠陽站車程53分鐘

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深圳別墅酒店推介【7】蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿

蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿於2023年開幕，鄰近藍寶石沙灘、海貝灣沙灘及南澳月亮灣。酒店分為L、J、K三棟，房間採用低飽和色調，別墅可供整棟預訂，最多可供14人入住。屋內有自動化設備，泡池很大及舒服。特別要注意的是，泡池房型為冷熱水可以自行調節，泳池房型只有常溫水。

蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿

房價：人均HK$374起（L棟7房Villa轟趴團建棋牌室KTV·別墅整棟；包早餐、下午茶、甜湯、40分鐘專屬攝影服務、懸崖海景餐廳50元代金券）

地址：深圳市龍崗區南澳街道海濱南路33號D棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車步行約13分鐘

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深圳別墅酒店推介【8】蜜悦·深圳天麓祕野仙蹤度假美宿（Oct East Horizon）

蜜悦·深圳天麓祕野仙蹤度假美宿（Oct East Horizon）於2022年開幕，位於東部華僑城天麓別墅，建於山海之上，環境清幽開揚。酒店只有17間客房，最大的別墅可供多達12人入住。房間均採用乾濕分離浴室，配備免費迷你吧、電視、雪櫃等，部分房型更坐擁海景，配備大露台、戶外平台及露天泡池，包棟的話就可以享受所有設施及體驗！

蜜悦·深圳天麓祕野仙蹤度假美宿（Oct East Horizon）

房價：人均HK$470起（祕野仙蹤A棟·6房別墅Villa轟趴團建棋牌室整棟；12人入住；包早餐、下午茶、糖水、漆扇手作體驗、祕野仙蹤餐廳50元代金券）

地址：深圳鹽田區東部華僑城八區二號崗24棟

交通：小梅沙站車程14分鐘

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深圳別墅酒店推介【9】蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿

蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿依山而建，錯落有致，極有外國度假風情。設計風格融入現代主義的簡約和希臘傳統的建築元素與樸靜的自然風光相互呼應。客房的浴池正正處於露台，可以一邊浸浴一邊欣賞迷人的日落景致！酒店除了提供客房房型，更可以選擇整棟別墅，可容納多達12人入住，更配備棋牌室及KTV！

蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿

房價：人均HK$227起（M棟·依亞·度假美宿·轟趴團建棋牌室KTV·別墅整棟；12人入住；包早餐）

地址︰深圳市龍崗區海濱南路33號e11-e12棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約10分鐘

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深圳別墅酒店推介【10】蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿具有直面大海的綠地，水池和獨立沙池。酒店融入純正的託斯卡納風格，用大量火山石、老木頭、實木等天然材料，有如步入夏日的熱帶島嶼。酒店客房同樣帶有法式度假風情，除了設有私人庭院外，部分更附有庭園浴缸，有私隱度的同時更可以享受在日光下浸浴，最大的海景別墅房型更可容納多達16人入住！

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿

房價：人均HK$396起（G棟·託斯卡納7房海景別墅；14人入住；包早餐、下午茶、甜湯、迷你吧、懸崖海景餐廳50元代金券、攝影師拍攝40分鐘，免費提供底片及簡修9張）

地址：深圳大鵬新區南澳街道海濱南路33號B3棟101

交通：惠陽站車程51分鐘

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