設計師姐妹從零開始設計公主裙到紅遍網絡！荷里活巨星都穿它

相信每個女生都對於「公主裙」有所嚮往,由兒時穿著的卡通「公主裙」到長大後的婚紗、禮裙等等,一條仙氣飄飄的禮裙的確可以令心情舒暢,你心目中的「公主裙」又會是簡約設計、刺繡精工還是可愛禮裙呢?



提起「公主裙」,亦有一個品牌主打裙飾「Teuta Matoshi」紅遍網絡,在Instagram上收獲過百萬粉絲,不單荷里活巨星都是他們的追隨者,例如Taylor swift《I Bet You Think About Me》的MV、Robyn Lively在影城展會、Carli Bybel 生日慶典之上都穿起這個品牌的裙子,更有不少歐美女生當為婚紗禮裙之用。到底這個品牌背後有何魅力,斬獲如絲大的迴響呢?

「公主裙」背後設計師並非生來公主 來自戰火之地

「Teuta Matoshi」這個來自東歐科索沃的品牌,現在看似發展旺盛,但原來回首過往並非一路順風。品牌創辦人Teuta Matoshi在16年前創立品牌,她自幼對服裝設計充滿濃厚興趣,因為出身卑微、經濟條件限制下,她只好自學以舊衣服、廢品等創作衣服,後來更以努力成功考獲 Factory Design University中的時裝設計學位。

Teuta Matoshi 品牌創辦人Teuta Matoshi在16年前創立品牌(teutamatoshi.com)

畢業後,Teuta Matoshi 從一間小店中開始事業,唯一的幫工就是妹妹 Lirika Matoshi ,好景不常的是科索沃位於有「歐洲火藥庫」之稱的巴爾幹半島,當地在2008年前宣布獨立前一直處於政治動盪的境況,在這個戰火之地的環境,要找到任何生產、出口、服裝材料根本是天方夜譚。除了原材料受限,Teuta Matoshi 亦需要找到裁縫或具有時尚才能的人才。

成功於嘗試 以作品說話 成功創出新天地

雖然環境條件有所限制,為了克服材料不足、技師不夠的情況,Teuta Matoshi 堅持不懈,走訪各地為了尋覓到合適的材料。

後來更發現當地女性失業率太高,Teuta Matoshi 因而決定要優先僱傭當地女性,不論是單身母親、受戰火影響的家庭等,因此她其後僱傭的40名員工,全部都是女性。但那怕僱傭了女性,她們卻欠缺合適的技能,Teuta Matoshi 不介意親力親為,由頭開始訓練她的所有員工,從服裝打版、刺繡、裝飾技藝等都親自教授。

Teuta Matoshi 40名員工全部都是女性(IG@lirikamatoshi)

Teuta Matoshi 的裙飾被稱為「公主裙」的原因,除了因為標誌性的緊身胸衣、魚骨設計,更因為作品中除了充滿自然元素,花朵、動物、樹葉等輕易可見。除了自然元素,Teuta Matoshi 亦運用到在學時期所學到的立體剪裁裝飾,將花朵、蕾絲、薄紗等裝飾元素融入刺繡與服飾。

在實際操作以及網絡宣傳下,Teuta Matoshi 的作品亦換來不少迴響,令不少人驚呼為「藝術品」,百花齊放、纏繞的藤蔓、星塵等元素完全融入刺繡、水鑽、亮片等材質當中,令人不禁沈醉在幻境中。

手工技藝加上材質,她的裙飾看起來就像是從童話故事中走出來般 網民

姐妹努力創出一片天 在設計路上發光發亮

姐姐Teuta Matoshi 的作品換來不少迴響,在網絡上收獲過百萬粉絲,就連荷里活巨星都會穿上追隨者。

姐妹努力創出一片天 在設計路上發光發亮(IG@lirikamatoshi)

而作為作旁幫忙的妹妹 Lirika Matoshi,雖然原本並沒有設計相關的學歷與經驗,但從姐姐的教學指導下,令她亦學有所成,造就了獨特的同名品牌 Lirika Matoshi,主打以純手工縫製出少女、夢幻風格的創作,由手工針織上衣到飄逸洋裝都有,連Blackpink 的Jenny、Lisa都是她們的裙下之臣!