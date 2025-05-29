比天堂還美麗｜死亡並非人生故事的結尾？10催淚金句感悟生死命題

【比天堂還美麗/netflix影集】最近韓劇風潮吹得正盛，引起熱議的韓劇一套接一套，近日引起網絡不少討論，剛完結的《比天堂還美麗》，亮點除了國民影后金惠子、韓劇男神孫錫久等演員陣容，劇中更以幽默的喜劇敘事風格講述探討生死命題。從女主角與丈夫和養女在天堂中相認的旅程，延伸至前世今生、人性與選擇。這套劇更收獲不少網民的讚譽：「感人」、「年度神劇」，無論有否追看此劇，不妨一起重溫當中的經典場口與金句。



《比天堂還美麗》金句1：「與我相遇對某些人來說是良緣，但對某些人來說可能是孽緣。」

劇中女主角海淑在天堂，與年輕的老公重逢，亦因為緣份遇見了不少的人，透過天堂管理者了解自己的前世今生，因而感悟出這句台詞。其實人生就如天堂般，會遇見形形式式的人，因為雙方相交時舉動與話語，結下良緣或交惡，無論雙方最後的結果如何，在過程中亦要真誠相對，以心待人才能無悔。

《比天堂還美麗》金句2：「我說我老婆美，別人能說什麼？你在20歲的時候很美，40歲的時候也很美，但是老婆，你現在是最美的。」

劇中的男主角樂俊於天堂選擇了年輕的樣貌，而女主角海淑卻選擇了年老的樣貌，雙方相會時，巨大的年齡差讓女主角有所抱怨，樂俊以真摯的話語回應對方的不安。在當今社會，美的定義仿似有固定規範，的確容易讓不少人產生容貌焦慮。人的美貌並不單一化，並不因為外貌、年齡而定，美更是因著經歷與舉動而定義的。

《比天堂還美麗》金句3：「幸福的記憶中，也都隱藏著悲傷與難過的回憶。」

人生總會有起起落落，無論那一段經歷，小至朋友相處，大至人生大事，才能拼湊出酸甜交織的回憶。無論當刻的時光再悲傷、難過，日子總會過去，再苦澀的回憶，總有一天亦會退去苦澀，成為成長的片刻以及養份。

《比天堂還美麗》金句4： 「人們會確實為他們所犯的罪付出代價，所以不要讓憤怒折磨自己。」

人間好比修羅場，處處都是修行與挑戰，善或惡念均取決於當下的想法。而劇中亦有天堂、地獄存在，女主角因在天堂做出不恰當的行為，收集了一整串提子，從而要前往地獄被罰，在地獄旅程中體會到審判的過程，地獄長官表達出地獄的價值觀：別讓憤怒折磨自己，多做好事，轉世成為人類。

《比天堂還美麗》金句5：「別只照顧別人的心情，多注意與你最親近的人的心吧！」

不少人都是對著陌生人、同事或朋友，言辭舉動則會相對注重與雕琢，反而對著最親的另一半、家人卻用上好比刀刃鋒銳的話語，甚至冷暴力，這樣只會在不知不覺中消耗大家的感情，讓大家的關係變得緊繃。我們總不能恃著對方一直都在，就消耗雙方的關係與愛意，不如試著每天誠懇一些，表達愛意、稱讚對方或送上小心意。

《比天堂還美麗》金句6： 「三途川的水倒映着人間，那些沒說出口的愛，終會變成星星。」

韓國和日本民間傳說，形容冥河為「三途川」，意指分隔陰間與陽世的河。如果在能夠面對面的時候，沒有表達、說出愛的話，日子遠去，思念與想法最終會化成無言的祝福，所以大家要把握能夠開口的機會，不要留有憾事。

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