婚攝｜婚照拍攝日遇上雨天怎麼辦？5大攝影靈感讓你秒變韓劇主角

【婚攝/Pre-Wedding】香港的雨季一般是4月至9月，天氣時陰時晴，下起雨來可以持續整個星期。新人外出拍攝婚紗照時，假如遇上雨天該怎麼辦？《01女生》找來s.a.wedding分享雨季婚攝提案，各位新人不妨參考以下幾個簡單小技巧，即使雨天拍攝都可比晴天拍攝更有魅力，拍出不一樣的浪漫感覺！



雨季婚攝參考提案｜1.天空之鏡

雨天伴隨著路面一灘灘的積水，此時最適合就是利用這些水灘，拍出如「天空之鏡」般驚艷的效果。天空之鏡能映射出景物的倒影，拍攝出屬於新人的平行時空。把相機貼近水面以低角度朝向目標，便能拍出對稱的構圖，令普通的街景搖身變成壯麗的景色。

雨季婚攝參考提案｜1.天空之鏡 (s.a.wedding)

雨季婚攝參考提案｜2.拍攝凝結水珠

另一種「雨感」強烈的拍攝手法，是隔著玻璃拍攝雨痕。一點點的雨水佈滿整塊玻璃，兩人站於玻璃裡面從外拍攝，整張照片立即充滿雨天的氛圍。若以大光圈拍攝淺景深，更可把鏡頭對焦在一兩個較有特色的雨點上，把背景虛化，拍出迷人的矇朧美。

雨季婚攝參考提案｜2.凝結水珠 (s.a.wedding)

雨季婚攝參考提案｜3.雨中嬉戲

打破雨天悲傷的刻板印象，在雨中盡情嬉戲，照片會出現意想不到的感覺。準備兩雙雨靴，隨便找一個水窪用力踏水，濺起的水花令照片充滿動感。或者拿著雨傘跳起，模擬降落傘下降的畫面，也能呈現出兩小無猜、愉快的相處時光。

雨季婚攝參考提案｜3.雨中嬉戲 (s.a.wedding)

雨季婚攝參考提案｜4.傘下擁抱

雨天能塑造出極為浪漫的電影感，兩人在傘下親密的輪廓，彷彿化身韓劇中的男女主角。這般人景交融的畫面，大大加強了婚照的視覺衝擊感，令婚照別有一番風情。若拍攝日也碰上雨天，不如放下擔憂的心情，好好享受這場雨中浪漫。

雨季婚攝參考提案｜4.傘下擁抱 (s.a.wedding)

雨季婚攝參考提案｜5.用外套遮風擋雨

一場突如其來的驟雨，男生脫下外套為女生遮風擋雨，女生心中如小鹿亂撞的情節，構成了一幅如熱戀中的寫照。如此寵溺對方的畫面，感覺溫馨又甜蜜，為照片增添不少溫度。如果雨愈下愈大，還是建議撐傘比較可靠呢!

雨季婚攝參考提案｜5.用外套遮風擋雨 (s.a.wedding)

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