台灣婚紗攝影推薦｜台北20大婚攝好去處：陽明山/神秘海岸/大峽谷

【台灣婚紗攝影/台北婚紗攝影推薦】不少女生都愛拍照，特別是人生大事的婚照，當然要認真考慮！旅行結婚，或是到異地拍婚照亦是一大熱門之選，不論你是兩岸新婚，或是想在短旅行中留住美好一刻，不妨考慮台灣，飛行時間不長，而且擁有不少獨特場景，相信能夠助你拍下獨一無二的婚照。



台灣婚紗攝影推薦｜八斗子忘憂谷

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



雖然忘憂谷位於基隆，距離台北車程約半小時多，不過如果偏好自然風光的話，這邊仍是相當值得前往的。作為熱門的海岸自然景點之一，忘憂谷背山面海，無論想捕捉日出、夕陽或夜景都會有不錯收獲，相當合適偏好自然清新風或遼闊自然景觀的新人。

台灣婚紗攝影推薦｜林口水牛坑

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



有「台版美國大峽谷」之稱的水牛坑，因著其特殊的砂泥岩層而見稱，位置較隱蔽，位於西濱快速道路旁，除了是水牛放牧地外，亦是不少越野好手的車場。如果想拍下岩壁、峽谷或荒漠風格的話，建議平日下午前往，更有一定機會能夠與水牛們合照呢！

台灣婚紗攝影推薦｜滬尾礮台

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



作為淡水現存最完整和最大規模的古砲臺，滬尾礮台是需要收費入場的。前往礮台前，沿途爬坡的樹林風光，遠離淡水人來人往的氣氛，遺址內充滿隧道、砲臺等古蹟建築，能夠拍出不少特色美照。鄰近更有一座日式風格的一滴水紀念館，讓人有種仿如國外的感覺。

台灣婚紗攝影推薦｜真愛桃花源婚紗攝影基地

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



想輕鬆拍出不同風格的婚紗照，十分建議大家前往擁有多個場景的攝影基地。位於陽明山文化大學旁的「真愛桃花源」，場地依山而建，佔地7000坪，坐擁浪漫水教堂、落羽松美景、紫籐花海以及一大片草原等美景，另外紅磚造型的庭園餐廳亦是不容錯過的！

台灣婚紗攝影推薦｜中正區「監察院」

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



位於忠孝東路與中山南路的交會處的「監察院」，可以說是台灣婚攝的熱門選擇之一。作為「臺灣建築之神」森山松之助的作品之一，前身為日治時期的台北州廳，「監察院」以後文藝復興式風格起建，擁有歐洲的三種圓柱造型、紅磚拱門造型、八角塔、圓頂天花等建築細節，特別是挑高的大廳與精緻的樓梯，配上白紗相當夢幻！

台灣婚紗攝影推薦｜臺北賓館

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



擁有「台北最奢華的建築 」之稱，位於中正區凱達格蘭大道1號的臺北賓館，曾為日治時期總督官邸。由日本建築師福田東吾、野村一郎設計，建築擁有過百年的歷史，以文藝復興式風格為主。作為國定古蹟，這邊以往每月只開放一天，近期已放寬處理，毋需事先上網預約即可內進，大家可以盡情遊走，於日式庭園造景、巴洛克式內部、彩繪玻璃窗等位置拍攝。

台灣婚紗攝影推薦｜YMS by onefifteen

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果想在一個環境，拍出多樣化的感覺，不妨到位於陽明山的 YMS by onefifteen，品牌將以往美軍宿舍重新打造而成的複合式休閒場域，園區主打美國中世紀現代風格，當中更集結了極富盛名的空間設計師、景觀設計師、園藝藝術家等，將傳統的「吃、喝、玩、樂、住」五大功能元素重新詮釋。

大家可以漫步探索園區，體驗群山環抱，以及充滿現代感與經典美的建築空間：藝術氣息濃厚的 Gallery 4，或是充滿茶香、咖啡香氣的Lab 10 ，寬敞而奢華的Restaurant 12，或是溫馨的公共區域。

台灣婚紗攝影推薦｜前山公園

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



如果曾經到訪過陽明山區，應該深明每個區域都相隔一定距離，十分建議到訪前預先做好攻略。而緊鄰紗帽山東側、陽明山公車總站及教師研習中心旁的前山公園，公園分為一號、二號、三號以及四號，景觀相當豐富，仿如世外桃源。

三、四月花季時可觀賞到紫藤花、櫻花以及杜鵑花盛開，秋冬日亦能賞楓 ，另外可以看到山林水綠的紗帽山、七星山，加上山坡溪流的美景。

台灣婚紗攝影推薦｜前山公園 （FB＠My Dream Wedding 台灣特約店）

台灣婚紗攝影推薦｜沙崙海灘

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



偏好海天一色的話，選擇位於淡水漁人碼頭旁，相對人煙稀少、幽靜的沙崙海灘相信給予你驚喜。這邊前身是沙崙海水浴場，後來因離岸流、旋渦等安全問題因而廢棄。雖然禁止人們下水，不過遼闊的大海與綿延海岸線，以及退潮後的礁岩生態區景觀，無阻大家在岸上欣賞夕陽與散步的心情，在風景如畫的背景影襯下，的確能夠拍出不少美照。

台灣婚紗攝影推薦｜中山商圈

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



提到近期台灣大熱的文青打卡點，絕對有中山區的份兒！中山區這邊除了有不少文青、時尚商店，更有傳統的矮建築與自然綠地，例如由廣東中山市粵中造船廠舊址上改建而成的岐江公園、嶺南地區首大古典私家庭園：中山詹園、五桂山逍遙谷等景點，十分方便，無論繁華或郊遊亦能滿足到。

台灣婚紗攝影推薦｜陽明山冷水坑

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



如果偏好自然美景，鄰近擎天崗的陽明山步道，平穩且容易走入的蜿蜒小徑，只需30分鐘路程即能到達牛奶湖、菁山吊橋、生態池及落羽松等景點，碰上花季時更能有一整片芒草大道，讓人彷如置身異國街道！

台灣婚紗攝影推薦｜大屯莊園 婚紗攝影基地

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



位於陽明山上的大屯莊園，這邊有著許多綠意盎然的佈景，園內有多達30多個結合山林及莊園風情的場景。如果想事先到訪參觀的話，這邊更是可供免費參觀的！

台灣婚紗攝影推薦｜九份

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



提到九份，許多人都會聯想起美食、傳統古蹟以及天燈。其實如果穿上舊唐衣配以旗袍，遊走在老街、城古蹟、老屋間與高掛紅燈籠的石階梯中，仿如穿梭舊時代，化身成古典情侶。

台灣婚紗攝影推薦｜淡水莊園婚紗攝影基地

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



想要方便的話，婚紗攝影基地絕對是你的首選，一個地點則能享有多種夢幻場景，相當費時費力。作為全台唯一坐擁海邊的淡水莊園婚紗攝影基地，原本是一座廢棄多年的海濱園區，經重新修建後，齊結純白教堂、花田、歐陸草原和燈塔等，多達40多個室內外場景，一次過滿足多種婚照氛圍！

台灣婚紗攝影推薦｜陽明山巴拉卡公路（蝶道）

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



偏好自然山景的話，不妨選擇視野廣寬的陽明山國家公園，其中全長約12公里的巴拉卡公路，又稱蝶道(101甲縣道)，能夠飽覽蜿蜒山路、綠蔭山野，平台更可眺望小油坑噴氣口及竹子湖梯田地景，景色可謂相當驚艷。若然是運動健兒，婚紗配上單車、騎士們，讓婚照更添意義。

台灣婚紗攝影推薦｜觀音山國家風景區金山神秘海岸

便利程度：⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果想拍低獨特景觀，台北亦有一個海天一色的「神秘秘境」，能夠欣賞海蝕平台、燭台雙嶼等豐富的地形變化。這個神秘海岸，其實屬於北海岸及觀音山國家風景區範圍，前往時亦要注意當日天氣與開放時間，以免錯失美景。

台灣婚紗攝影推薦｜台北自來水博物館

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



提到台北熱門的婚紗拍攝地點，源自日治時期的自來水博物館絕對佔一席地。博物館佔地面積約20公頃，外在保留古典百年歐式建築，而內部則活化成水樂園，擁有不同的戲水項目可供體驗。除了博物館外圍，附近的水管公園、步道與花園亦十分好拍！

台灣婚紗攝影推薦｜陽明山花卉試驗中心

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



偏好浪漫花海的話，陽明山有一個被譽為「台北後花園」，能夠媲美北海道「四季彩之丘」的婚照熱點！佔地約4公頃的陽明山花卉試驗中心，因著優越的地理優勢，每個季節均有不同的花卉展示。

園區內以森林步道為動線，步道通往不同主題區域，例如茶花區、香草區、香花區、原生杜鵑區、楓樹區、針葉樹區、吉野櫻區、蕨類海棠溫室及多肉植物溫室等，愛花之人必定為之動心。

台灣婚紗攝影推薦｜大同大學

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



要是倆人相識於微時，重回成長之地或結下不解之緣，絕對是個浪漫之舉！喜歡氣派歐式婚照的話，融合校園與歐式建築的大同大學相信是你的首選。學院內充滿白色歐式風格，加上高聳又典雅的仿羅馬神殿，令學院成為台北特色婚紗景點之一，而且並非大同大學校友亦可以申請拍攝。