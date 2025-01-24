婚攝｜極簡風婚照當道！簡潔構圖更顯獨特：懷舊黑白照、光影藝術

【婚紗攝影/婚攝/婚照】極簡攝影是抽象藝術的一種，把不必要的元素從畫面中抽出，使照片呈現出一種簡潔美。近年極簡攝影亦成為新人最喜愛的婚照風格之一，利用乾淨畫面及簡約素色，還原愛情最初的模樣。若不喜歡過於花巧的風格，不如返璞歸真，忠於本味。《01女生》找來s.a.wedding和大家分享以下5款現時最流行的極簡風！



極簡婚攝推薦｜1.光影藝術風 Light Arta

光線和陰影，是一種藝術感強烈的攝影手法。強烈的光暗對比可增加故事感，構成富有溫度的畫面。平淡的光線則可拍出輕柔美感，如玻璃般通透、淡雅。此外，光跟影在不同條件下有著變化多端的形態，令婚照更顯獨特。

極簡婚攝推薦｜光影藝術風 Light Arta (s.a.wedding)

極簡婚攝推薦｜2.工業文青風 Industrial

把人和空間自然的面貌連結起來，便是工業攝影風的精髓。在舊有工廠、倉庫等地方，遺留下自然和人為的歲月痕跡，令照片別有一番反叛粗獷調性。這些痕跡背後藏著的故事，亦象徵著您們之間的各種經歷。這種風格的婚照即使構圖精簡，亦絕不乏味。

極簡婚攝推薦｜2.工業文青風 Industrial(s.a.wedding)

極簡婚攝推薦｜3.清新自然風 Refresh

喜歡呈現出兩人輕鬆自在一面？這種清新自然的風格也許最適合您們。不需複雜的場景，只要一些簡單的點綴，如加入綠色植物，再把照片漆上樸素清淡的色彩，便能呈現出舒適的空氣感照片。鏡頭下溫柔的視角，襯托著您們真摯而細膩的感情，令婚照充滿純真質感。

極簡婚攝推薦｜3.清新自然風 Refresh (s.a.wedding)

極簡婚攝推薦｜4.經典黑白風 Black and white

不同時代下對美的基準都不同，去掉色彩的婚照，不會因時代變遷而失去照片的獨特性。黑白婚照比起有色彩的照片，更能突顯光影與輪廓，令照片充滿戲劇感和懷舊情調。以兩人的愛情為主調，每個畫面更令人印象深刻，幸福的氛圍自然更加強烈。

極簡婚攝推薦｜4.經典黑白風 Black and white (s.a.wedding)

極簡婚攝推薦｜5.留白線條風 Blank

婚照的留白，是指留下相應單一色調的背景，把焦點集中於一對新人。構圖上，新人並未佔去相片中大部份的位置，保留充裕的空間感，使畫面清晰典雅，充滿想像空間。若覺得留白的空牆過於單調，結合立體設計和線條的牆壁更能增加照片特色，令婚照富現代美感。

極簡婚攝推薦｜5.留白線條風 Blank (s.a.wedding)

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