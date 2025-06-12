婚禮合照流程怎安排？婚禮司儀揭最佳影相時機、高效安排流程技巧

【婚禮儀式/婚禮籌備/婚禮流程】你有沒有曾經試過，參加婚禮卻等了很久，也等不到與新人合照的機會？而現在作為準新人的你，在籌備婚禮時是否也擔心合照時間不充足，怠慢甚至得失專程前來祝賀的賓客？婚禮上的合照環節，既是向親友表達謝意的時刻，也是為大日子留下美好回憶的關鍵。若安排不善，容易造成混亂與漫長的等待。為此，《01女生》找來婚禮司儀顧問黃楚喬（MC Sylvia Wong），為各位準新人分享一套省時又貼心的合照流程與名單安排技巧，讓你用最短時間，完成最多合照，讓出席婚禮的每一位能留下珍貴瞬間。



婚禮合照流程懶人包｜最佳婚禮合照時機

婚禮合照的安排除了要考慮流程的緊湊性，更多的是選擇適合的時段進行拍攝。集多年工作經驗所得，Sylvia指最理想的合照時機是「席前證婚後」或「迎賓時間」 以及「用餐期間大合照時間」。

席前證婚後：即是證婚儀式完成後，大部分賓客都會集中在儀式場地，此時安排合照既能捕捉到最真摯的祝福與喜悅，又能將賓客流失的機會減至最低。

迎賓時間：新人可藉此時段以輕鬆的方式與來賓合照，亦能有效利用宴會正式開始前的時間拍攝自由組合合照，減少用餐期間的合照使用時間。

婚禮合照流程懶人包｜最佳婚禮合照時機 (受訪者提供)

婚禮合照流程懶人包｜迎賓或證婚後合照次序建議

在合照的安排上，Sylvia建議可分類不同組合進行拍攝，優先次序如下：

合照次序第1批：雙方家人

這是最重要的環節，因為家人是婚禮的核心成員，應是最優先拍攝。

合照次序第2批：兄弟姊妹團

兄弟姊妹團既是整天陪伴新人的重要功臣，亦是婚禮中核心參與者，盡早安排兄弟姊妹團合照，亦可方便他們盡快繼續幫忙其他不同的崗位，例如協助接待處運作。

合照次序第2批：兄弟姊妹團 (受訪者提供)

合照次序第3批：只參與觀禮的賓客

部份賓客可能只出席證婚儀式，建議提前安排合照，避免他們提前離場錯過合照機會。

合照次序第4批：親戚

以家庭為單位進行拍攝，可分為一家一家進行，按事先安排的名單逐一拍攝，確保不會遺漏任何人。

合照次序第5批：朋友同事

此時可召集已到場的朋友和同事，按組合進行拍攝。

合照次序第6批：自由組合

開放時間讓賓客自由組合，與新人拍照不同風格的照片。

婚禮合照流程懶人包｜婚宴用餐期間合照安排

一般午宴或晚宴都會安排在用餐過程中進行合照，由於上菜後的用餐時間較為有限，建議先安排賓客按組別來一個大合照，待完成所有大合照後，才拍攝單獨照或親戚合照。另外，亦可採用男女家梅花間竹的拍攝方法，平衡雙方拍攝需要。

婚禮合照流程懶人包｜最佳婚禮合照時機 (受訪者提供)

婚禮合照流程懶人包｜合照名單建議次序

婚禮合照流程懶人包｜合照名單建議次序 (01製圖)

婚禮合照流程懶人包｜名單安排小貼士

合照名單安排貼士1. 證婚儀式後全場大合照



禮成後，可請攝影師於台上為新人及所有觀禮的賓客拍攝一張壯觀的「世紀合照」，確保每一位親友都能在這極具紀念價值的時刻留下身影。

合照名單安排貼士2. 優先完成各組別大合照



完成「世紀合照」後，可視乎需要安排親戚的家庭合照、朋友同事自由組合合照，確保所有賓客至少有一張照片。

合照名單安排貼士3. 名單上備註人數或特殊需求



建議在名單上寫上預計合照人數，有助攝影師及工作人員更有效率地安排站位。亦可方便工作人員協助行動不便或需要外語翻譯的賓客。

合照名單安排貼士4. 預告下一組合照



假如是朋友或兄弟姐妹「友善客串」擔任婚禮司儀，可以預先提醒拍攝第一張合照時，向賓客預告下一張合照的組合，讓相關賓客能預早準備，大大提升合照效率。

合照名單安排貼士5. 多作溝通



在編寫名單時，建議與家人商討合適的拍攝順序，於婚禮當天再次核對名單，以現場實際情況再作最終加減，確保萬無一失。