巴黎時裝周｜不斷創造「IT bag」的LOEWE！回顧7款經典人氣手袋

LOEWE 巴黎時裝周SS26舞台即將登場，這次是由新任創意總監Jack McCollough 與Lazaro Hernandez接任後的首場大秀，將為品牌帶來首個全新系列，讓人期待會掀起怎樣的全新新篇章。

LOEWE 於1846年在西班牙成立，擁有著178年的歷史，這麼多年來一直創造出無數讓人嚮往的作品。品牌是以高品質皮革、精湛工藝和獨特設計而聞名的奢侈品牌，許多產品更是由工匠手工製作而成。此外，LOEWE經常推出限量版系列，增加了產品的獨特性和收藏價值。因此成為了許多都市儷人的的必備手袋，無論是日常搭配還是特別場合，都能展現出個性與品味。



LOEWE手袋推薦

LOEWE手袋推薦1. LOEWE Compact Hammock bag in soft grained calfskin HK$23,900

LOEWE的Hammock手袋一直是經典款式，採用幾何線條的設計如吊床，外形富設計感但又是簡約設計，使手袋自2016年推出後，多年來仍時人氣高企。手袋靈活的側面可折疊，打造獨特的輪廓，更可依造型需求調整，適合各種場合。

LOEWE手袋推薦2. LOEWE Mini Hammock hobo in classic calfskin HK$15,900

LOEWE Hammock Hobo手袋，設計延伸自品牌經典Hammock手袋。手袋設計仍是以仿梯形，但結構更簡單，使手袋成為無論是正式場合，還是日常休閑活動時，都能輕鬆搭配。手袋揹法多變，使用較短的可拆式皮革肩帶時，可以是腋下包或手挽手袋。而當使用可調節的長肩帶時，則可透過肩帶長度，變換成肩揹、斜揹或手提，多變的揹法，更方便女生們因應不同場合或服裝來調整使用。

LOEWE手袋推薦3. LOEWE Mini Flamenco clutch in nappa calfskin HK$19,950

LOEWE的迷你Flamenco以柔軟材質造就休閒風格，配有抽繩設計並飾有歷史悠久的繩結。手袋採用納帕小牛皮精製而成，內幢內隱形磁扣，配上簡約造型，讓人愛不釋手。這款雖然是手拿袋，但亦備可調節的肩帶，能作為斜背或單肩使用，適合不同場合。

LOEWE手袋推薦4. LOEWE Mini Featherlight Puzzle bag in nappa lambskin HK$28,850

LOEWE Puzzle手袋一直是品牌的人氣王，在2025春夏迎來新款設計，Mini Featherlight Puzzle手袋是以品牌全新開發的納帕小羊皮製作而成，帶來如羽毛般柔軟輕盈。手袋依然保留Puzzle手袋的經典元素，包括其獨特的幾何線條與標誌性長方形輪廓，將經典與創新元素完美結合，展現出更細膩靈動的設計。

LOEWE手袋推薦5. LOEWE Medium Pebble bucket in smooth calfskin HK$22,550

LOEWE Pebble Bucket bag擁有簡約俐落的外型，手袋底部設計成方形，搭配上水桶狀的袋身，為原本就是實用型的手袋再大大提升了收納容量。手袋採用耐用細緻的小牛皮，內裡則是麂皮，搭配著可透過圓扣調節長度的單背帶，可變換成單肩或是斜揹。而這個金屬卵石圓釦上，有品牌標誌性的Anagram雕刻，每一個細節都彰顯著品牌用心的設計。

LOEWE手袋推薦6. LOEWE Flamenco Purse bag HK$29,950

LOEWE Flamenco Purse bag，是延續品牌標誌性的Flamenco系列手袋，保留了手袋經典的褶皺設計以及側面標誌性繩結。手袋是以兩塊柔軟的皮革巧妙結合在一起，創造出完美無縫的輪廓，改掉原版手袋突出的邊角的袋身造型更圓潤優雅，且更緊貼身體。此手袋的驚喜設計是它用途靈活多變，備有兩條別具特色的可拆式肩帶，當中的皮革肩帶可作單肩或斜揹，很適合日常穿搭；而另一條則是精美穿皮繩甜圈形鏈條，上面Anagram雕刻卵石，不論是單肩或是手提都是非常優雅。

LOEWE手袋推薦7. LOEWE Gate Dual bag HK$17,550

LOEWE Gate bag是品牌的人氣經典款式，其亮點在手袋的的馬鞍設計廓形和標誌性的皮革繩結，設計精緻時尚。此外，手袋設計小巧採用柔軟小牛皮製成，側面飾有鎖扣的金屬別針，備有 可調整拆卸的LOEWE緹花肩帶，可肩背、斜背、懸掛或作為腰包，非常實用。