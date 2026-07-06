3位90後女生在國外做公務員：不一定「鐵飯碗」但看到更多可能性

又是一年春招季，也進入公務員和事業編「上岸」的高峰期。2025年度內地國考報考人數再創新高：341.6萬考生通過資格審查，與錄用計劃數比例約為86:1。



考公考編的熱潮之下，去年12月的一則新聞曾掀起討論——日本茨城縣宣佈自2025年3月起，取消當地縣廳事務職員報名考試的國籍限制，許多網友調侃考公的風終於是吹到了海外，「從全國巡考開拓到全球巡考」。

在國外「上岸」，一定比國內更容易嗎？入職海外政府是同樣擁有體面的待遇，還是也面臨諸多困擾？一條對話了5位在海外政府部門工作的年輕人，他們談到，成功「上岸」，並不一定意味着安心享受躺平的快樂，但一些新的可能性的確藴藏其中。

1. 山東人在東京「上岸」

JiuJiu，33歲女生，日本政府部門工作3年，現居東京



我是山東人，過去三年間在東京當公務員，是研究所裏的一份研究職，做疾病檢測工作。

我也經常調侃自己到國外「上岸」了，我家人對我做這份工作也很滿意。但其實真無關什麼「考公基因」，只是對刻板印象的一句玩笑話而已。我並不是一個那麼在意家人看法的人，做這個決定還是出於我自己的綜合考量。

我讀的是醫學專業，2018年研究生畢業，我決定來日本讀博，我們學校在日本國內能排到TOP3。

博士快畢業的時候，我擇業的優先選項其實是找國內高校的工作。但面了兩三所學校，都沒有成功，主要的原因是我發的論文不夠好。我還面過一家兒童婦幼保健院，他們甚至說我的論文成果和國內碩士差不多，還挺傷人的。

國內招聘標準確實和我讀博的培養方向不太一致。讀博期間，我參加了很多田野調查，例如研究數據收集和大量現場工作，這都屬於我們工作中的髒活累活，繁瑣費時。雖然不直接和文章之類的「業績」相關，但非常能鍛鍊技能、積累經驗，不過這些經歷國內招聘單位好像都不太在意。

幾次碰壁之後，我只好開始關注日本的崗位。現在這家單位是我在日本投的唯一一家，9月投遞簡歷，年底參加面試。因為是研究員崗位，所以流程相對簡單，也沒有國內考公需要的筆試環節。次年2月，我收到一封郵件，厚厚的一沓，是正式offer。

這份工作給我提供了留日的研究簽證（針對高學歷人才從事研究的工作簽證），我簽的任期是5年，到期再重新申請。這5年內的固定年薪就是稅前33萬港幣左右，不會有漲薪。

工資確實比不上企業，但用這份薪資在東京生活，我完全不會覺得不夠。我在距離單位地鐵20分鐘的地方附近租了間40多平米的房子，租金6000元港幣左右。衣服不怎麼需要買新的，吃飯也是自己做，出門都是公交。每個月算下來也能攢下錢，我還能保持我一些戶外的愛好。

開始這份工作時，我已經30歲了，但我完全不會有年齡上的困擾。

一個原因是基於我的博士身份，在日本可以申請一筆研究啟動基金，是在博士畢業後5年內，不管什麼年紀都可以申請，不論男性還是女性。如果生了孩子，還可以再延長三年。作為研究者，這筆錢能給我繼續學術事業一些底氣。

另一個原因是這裏的工作環境。日本公務員一般沒有特別的年齡限制，我有一位69歲的同事，是之前在企業裏工作到退休，重新找新工作，進了我們單位。當然這可能也是日本老齡化社會的表現吧。

工作了三年，我也是最近慢慢進入了狀態，能獨當一面了。隨着我工作年限增加，經驗越來越豐富，我越能做到更重要的工作。所以我一點都不為年齡焦慮，反而很期待未來更大的舞台。

2. 因為上班早到辦公室，我被hr教育了

南瓜，32歲女生，奧地利政府部門工作3年，現居哈爾施塔特



我現在工作的地方叫哈爾施塔特（Hallstatt），坐落在阿爾卑斯山脈之間、哈爾施塔特湖湖畔，號稱「世界最美小鎮」，常住人口800人左右。

第一次來這裏時我還在留學讀書，來這旅行給自己過生日。當時的第一印象就是名副其實的「風景如畫」，依山傍水，是我一直嚮往的歐洲小鎮生活。

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畢業後，我最初求職的方向其實是進出口相關的公司，這樣能有更多機會回國。但偶然間我在求職網站上看到現在這份旅遊局的工作，竟然是在我那麼喜歡的哈爾施塔特，工作內容對口，也具備我看重的穩定性，政府職員聽起來也很體面，所以就堅決地想來這裏。

奧地利沒有像國內公務員那樣統一考試的流程，我投遞簡歷後就收到了單獨的面試通知。面試通過後，我還等待了6周勞動局的審核，主要內容是針對外國人在奧地利就職的正當性，比如我本人和崗位的匹配度、企業應聘我的需求是否成立。

在這期間我還拿到了德國一家貿易公司的offer，競爭其實更激烈，但出於對這份工作和小鎮生活的喜愛，我還是優先等待審核結果，最後拒絕了德國公司的offer。

我學的專業是地理訊息，現在的工作主要是服務世界各地來到哈爾施塔特的遊客和本鎮居民，提供小鎮的旅遊訊息。

單位職員整體還是以本國人為主，我和另一位南非同事是僅有的兩個外國人。我能被錄用，很大程度上也是因為來小鎮的中國遊客越來越多了。

這裏的工作氛圍本身是完全不卷。一個很魔幻的例子，是我好幾次因為比上班時間早到辦公室十來分鐘被罵了。

我其實是為了避開早高峰，早點到還能安穩吃個早餐，但因為我們的合同規定工時是每周40小時，如果打卡時間顯示我每天早到，超出了規定工時，被查到就是違法行為，單位要承擔責任。所以人事專門打電話來，把我教育了一頓。

工作環境也非常舒適，周圍群山環繞，上着上着班就跑進來幾隻貓，辦公室門口有時候會蹲着幾隻天鵝。

大環境是輕鬆的，但並不是說我就躺平了。相反，來這裏的第一年我其實壓力蠻大的。最大的挑戰是和當地人的相處，他們不會明面上「排外」，但把我當成外國人的「界限」是很分明的。

比如我碰到過一個老太太，她看我不太會當地的方言，直接和我說：「我想問你一個問題，但你肯定不知道。」這種上來就被質疑的感覺特別難受。包括很多當地人來我們辦公室諮詢，他們總會先去問我的南非同事——他是個白人，完全不理會我。

一方面我很希望向當地人和我的領導證明自己，我是可以勝任這份工作的；另一方面咱們中國人確實普遍比較勤勞吧，總歸是眼裏有活的，壓力也大多是自己給的。所以第一年裏我就去學了當地的方言，也把小鎮周邊騎行、徒步、攀巖的路線都走了一遍，再去和當地人、遊客們交流，能感受到他們越來越信任我了。

去年我的領導從團隊的十幾人中選中我，晉升為區域經理，之後我要負責更多後台的工作。其他的競爭者都是本地人，我能被選中，我想是因為我這兩年的工作經驗被看見了吧。領導還主動問我想不想繼續深造，幫我報了一個西班牙語課程，能更好地服務說西語的遊客。

最初找這份工作是喜歡它的舒適穩定，能提供終身合同，但薪資確實不高，也沒存下什麼錢，一個人在國外還是不免會焦慮。現在工作了2年，更困擾我的問題是我越來越覺得這裏確實太小了，整體太安逸了，比較適合50歲以後來養老。

作為年輕人，我還是會希望自己有更多的成長，也很想多回國陪陪家人。所以未來我會計劃再找找跨國企業的工作，能回到國內的分部工作，這是最理想的。

3. 不是「鐵飯碗」，但看到更多可能性

小張，30+歲女生，德國政府部門工作3年，現居波恩



在德國做公務員一般要求德國國籍，我現在工作的「外國教育中心」從屬於德國的教育部門，我的崗位嚴格來說是政府職員，更偏向「事業編」性質，在招聘時也沒有國籍限制，只有語言和能力方面的要求。

我本科和研究生學的都是德語語言學方向，之前在國內高校工作過4年。來德國最初是為了讀博提升學歷，但讀的過程中，我越發覺得自己不適合學術科研，所以新的求職方向轉向高校行政崗、政府的國際事務部門或者NGO。

現在這份教育部門的工作要求中文、德文都達到母語水平，同時會英語和另一門亞洲語言，我恰好還學過日語，高校工作經歷也能用上，幾乎完美滿足崗位要求。作為文科生在德國找工作也挺不容易的，尤其我還是德語專業，能找到匹配度這麼高的工作真的很幸運。

不像國內的事業編是「鐵飯碗」，我簽的合同是4年制的，到期後還需考慮是否續簽。但這份沒有想象中「穩定」的工作，反而讓我看到了生活的更多可能性。

我所在的這個部門主要負責對世界各國的教育系統建立數據庫，為政府部門對移民的學歷背景提供評估，包括給德國教育機構對留學生的背景評估提供支持。

我們部門裏一半都是來自不同國家、不同文化的外籍員工。大家的金錢觀、家庭觀、事業觀都有很大不同，而這裏的用人機制也充分尊重員工選擇的差異化。

比如體現在合同規定的工作時長上，我們的「全職」合同一周工作時長40小時，但也有很多同事簽訂的合同是80%、75%，甚至50%工作時長，都是正式合同。

這類非全職合同在整個德國都是比較普遍的，一方面是出於這個崗位本身對工作時長的需求，但更多的是尊重員工自己的選擇，比如很多外國人會希望把時間更多花在個人生活、陪伴家人上。在合同簽訂後，員工也依然有和單位協商的空間，根據自身情況的變化再次調整時長。

我自己簽的是全職合同，因為在work-life balance的前提下，我目前還是希望能有晉升機會，多探索自己在職場上的可能性。但這樣的工作環境也會讓我切身感受到，每個人對自己的人生設想是不一樣的，而這個職場也能夠包容每個人有各種不同的選擇。

包括我對於薪資收入的態度也會變化。我現在的工資基本是德國中位線的水平。從金額上講或許比國內事業單位會高一些，但結合德國的生活成本，其實只是夠花的狀態。

有時候我也會刷到知乎、小紅書上的帖子，說「德國人均收入1萬歐（約9.2萬港元）」，這些訊息看看就可以了。每個人的人生選擇不一樣，我很喜歡現在這份工作的內容，它的薪資也能帶給我足夠滿意的生活品質，這就足夠了。

我是因為來德國讀博，順勢留下來工作，現在我也沒有決定4年後是否還要留在德國，一切都有變數。但我想我不會再受外在聲音的影響，

只要是忠於自己內心的選擇，怎樣選都是對的。

4. 海外「考公」，也會面臨70:1的競爭

Astro，26歲男生，加拿大政府部門工作1年，現居温哥華



很多人以為在海外「考公」相對輕鬆，但完全不是。

我現在所在的是不列顛哥倫比亞省（British Columbia，下簡稱BC省）省政府的一個行政崗位。在加拿大應聘政府部門沒有國考這樣的統一考試，流程和應聘普通企業基本一樣——投簡歷、參加崗位對應的筆面試，熱門崗位的競爭也同樣激烈。我的這個崗位簡歷篩選後，進入筆試的人有70多個，筆試通過進入面試的有二三十個，最後錄取一個人。

和內地公務員是「鐵飯碗」類似，BC省政府工作簽的也是終身合同，只要是持有合法工作簽證的人，都可以申請政府工作，但能工作多久就取決於工簽的時長。

作為外國人，

從應聘到現在工作的過程中，我都沒有感受到任何歧視。

我們提交的簡歷上不允許呈現照片、性別和年齡訊息，如果寫上去反而是違規的。所以直到面試環節，招聘方都不知道我是男是女、是什麼容貌，有多大年齡，是什麼人種，他們也不會通過這些標準來篩選我，面試時我也沒被問到過這些問題。

現在經濟大形勢不好，加上這裏移民政策的寬鬆和留學生增多，對於我們外國人來說，在加拿大找一份entry level（基礎級別）的工作基本也是「地獄級難度」。

在這份工作之前，我的第一份工作是在BC省一家中小型華人公司，當時我參與過公司一個前台崗位的招聘，收到了二三十份簡歷，其中甚至有多倫多大學、不列顛哥倫比亞大學這樣的名校生。

相對學歷，加拿大用人單位可能更看重經驗。最終拿到現在這個offer，大概也是因為我在前司積累了比較多大型活動組織的經驗，和目前的崗位需求對口。

我是北方人，在國外當上「公務員」上岸了，我家人還覺得挺驕傲的。但其實在加拿大，選擇在政府工作和追求體面沒什麼關係，他們本國人大多也是奔着穩定去的。我申請這份工作的初衷，其實也是為了養身體。

在那家華人公司工作的近一年裏，雖然加班不多，但老闆對員工的態度給人很大的壓力，那段時間我的心理和身體狀況都不太好，引發了頸椎病，疼得每天都睡不着覺。

現在新工作入職一年多，明顯能感受到在政府工作有更平等和諧的氛圍。這背後其實是工會的作用，級別比較低的職員是受到工會保護的。在加拿大並不是每個單位都有工會，一些規模不大的公司就不會組織，所以這是在政府工作的好處之一。

有一次我的工作內容有一些調整，領導提前告知我要開會討論，還主動鼓勵我去找一個工會代表來和我一起參會，這樣可以保護我的權益，如果這個調整有不合適的地方，可以當場提出。

一般這種雙方會談的會議上，僱員方的人數都會大於或至少等於僱主方，不可能存在多個領導對一個小員工PUA的情況。

那次會議上，看到工會的人坐在我旁邊，真的能感受到「這是我的人」，不會讓我獨自去面臨變化，面臨被人操控的局面。

Astro還是部門內「工作場所與安全委員會」的成員，委員會每月開會討論工作場所的環境與安全等問題，會上領導提出的意見，普通職員也有權利駁回。

我們嚴格遵守8小時工作制，周末放假的安排是這一周休兩天，下一周休三天，這樣循環。我之前在社交媒體分享，大家都調侃說這是「大周」和「超大周」，這也是這份政府工作的特別福利。

這些細節都蠻讓我感動的，這樣的工作氛圍對我身心健康的影響也很立竿見影——剛換到這份工作沒多久，我的頸椎病就好多了。

但你問我，現在的工作是不是很理想，其實並不是的，因為我想賺更多的錢，也希望能在更有挑戰性的工作中實現人生意義。

BC省公務員的工資每個月到手4000-5000加幣（約合港幣2.2-2.8萬）左右，只能算中等偏上，在加拿大的物價水平下，基本很難攢下太多錢，也沒有所謂的公積金。不過加拿大政府會給中低收入人群提供住房補貼，這是面向所有人的福利，稅後收入4000加幣左右一般能拿到一定補貼。

從長遠規劃看，我不是個追求穩定的人，現階段主要是想調整一下身體狀態，之後可能會再換一份薪資更理想、也更符合我人生預期的工作。但對於想要穩定的人來說，我覺得加拿大公務員工作真的是天花板級別的了。

5. work-life balance充分實現，但獨處異鄉依然痛苦

小木，35歲男生，英國政府部門工作3年，現居威爾士



如果是想賺大錢，留在英國政府部門工作可能不是一個好的選擇。雖然基本的衣食住行開銷都可以滿足，但基本是英國賺錢英國花，如果要去旅遊還要特別攢一攢錢。

我不是一個很卷的人，也不是很能從工作上得到成就感，工作只是我維持生活的手段。所以把期待放低，就都可以接受。

我是學工科專業的，目前在威爾士地方政府下的高速公路管理部門工作，工作內容包含現場勘探和資料分析，比如給交通堵塞狀況提供解決方案、對新修一條高速公路做環境評估等等。

嚴格意義上我們是「政府職員」，和「國家公務員」（civil servant）有差別（注：英國「國家公務員」範圍較小，只包括中央政府非選舉產生及非政治任命的事務官）。在英國當國家公務員需要英國或歐盟成員國國籍，但應聘地方政府不一定有國籍要求，應聘流程也更像企業。

在英國留學後入職政府，其實並不是一個熱門選項，一是因為薪資不高，二是很多政府崗位並不提供工作簽證。我很幸運，加的夫政府這份工作給我提供了工簽，解決了最大的問題。Work-life balance（工作和生活的平衡）也充分保障：22天年假，朝九晚五，郵件辦公。

但對於獨在異鄉的人來說，我反而會覺得「no life」。在國內下班後能陪陪家人朋友，但在國外，這大段的空閒時間大多都只能獨處。下班回家一個人做個飯、健個身，躺牀上看看劇，一天天就這麼過去了。

這裏的Work-life balance是不是更好？客觀來說大概是的，但我想，享受這份balance的前提是你的空閒時間也能有質量地度過。

一個人在英國，「周末幹些什麼」比上班更需要花時間安排。以前我也喜歡一個人去旅遊，但這股勁頭似乎也隨着年齡增長淡了許多。

留學時認識的朋友一波接一波走了，要強迫自己去融入當地的文化、認識新朋友，其實也挺痛苦的，不可避免有很多隔閡在，對很多老外喜歡的東西——比如去酒吧喝酒、看球賽——確實還需要更多時間去融入。

文化隔閡帶來的職業隱形天花板也是存在的。

之前遇到過一位馬來西亞同事，能力很強，英語也說得很好，但有個大家都覺得他應得的職位，就是沒有給他。作為非母語者、外國人，這是一定會面對的挑戰。

所以我認真做過回國工作的打算。在去年9月份之前，我在英格蘭地方政府工作過一年多，辭職後，我給國內好幾家建築公司、設計院投簡歷，但都石沉大海，所以最終還是在英國找了現在這份工作。

也是這次經歷讓我真切感受到現在國內工作不好找，當時也有朋友勸我繼續留在這，說我這個年紀，回國估計就得被優化了。

我其實沒有執念一定要在哪個地方待下去，英國吸引我留下，單純只是因為找到了一份合適的工作而已。也許到某個時間點，這裏的孤獨感讓我忍不下去了，我可能就會更堅定地回國了。

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