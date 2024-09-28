人到中年留學值得嗎？3名30多歲單身女性裸辭出國　創造人生拐點

近年來，在內地社交媒體上，「女性大齡留學，單身留學」等話題的討論持續走熱，外界質疑中年留學的意義和「性價比」，覺得這是一場豪賭。但面對婚戀、職場多重壓力，仍有愈來愈多大齡單身女性希望通過留學為生活創造「拐點」。



我們採訪了3位內地未婚育的30+女性，不想卷的Carrie賣掉上海的房子出國讀書，35歲重新適應「窮生活」，畢業後降職降薪，從最底層工作做起；湖北女生工作7年後裸辭，拿出全部身家去留學，一年花費30萬，她覺得很值；33歲去留學的lu，無法適應全新的語言環境，幾乎每天都被英語「虐」哭。

雖然面對新挑戰，但她們更看重經歷帶來的自信和勇氣，

我不再為他人的眼光而活，人就要大大方方的，現在很快樂。

一条編輯：張雅蘭

3名30+未婚育女性，面對催婚、職場壓力、人生目標焦慮，毅然裸辭花光積蓄出國留學，來看看她們的故事（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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01 「中年出國留學，最難的是學會放下」

喵喵 32歲 新加坡留學

去年，我選擇從一家網路公司裸辭，然後拿出幾乎全部的積蓄去新加坡留學。此前，我已經北漂7年了，一直租房住，沒有結婚。

我是湖北人，從上學到工作，我一直比較求穩，一步步走過來，就是一個普普通通的女孩。

隨着年齡漸長，我對很多事有了新的思考。因為我所在的公司還不錯，每次出去工作，大家介紹我的時候，都是「某某公司的員工」， 加上那些頭銜以後，別人就覺得你很厲害。

但是我自己會想，假如有一天我離開這家公司了，那我到底是怎樣的人，我有什麼能力，要如何介紹自己呢？ 喵喵

所以在臨近35歲的時候，我想停下來，再提升一下自己，於是就想到了去留學。因為我當時還要上班，沒有太多的精力去學英語。另外考慮到安全因素，我早早排除了歐美國家。比較下來，新加坡就是最合適的。

而且我偶然發現，新加坡有一些大學，有用中文教學的專業，其中還有專門講創業方向的。我之前所在的公司就是做創投的，非常對口，我當時也非常好奇，為什麼會專門把創業拿出來教學。

有了方向，我也計算了學費，一年30多萬，宿舍住宿費一個月3000元左右，我的積蓄是夠了。當然，拿出所有身家去留學，一開始也有點慌，但我覺得這錢花得值得。我的股票不打算去動，算是留給我回國用的。

備考不是那麼困難。這個專業只看本科成績、個人陳述，還有創業的想法。我在工作的時候，因為工作需要，就已經看過上百個創業項目書了。其實當時我的本科成績不是特別優秀，之所以成功拿到offer，是因為我已經工作很多年，那些經驗成了加分項。

我覺得做出，中年出國留學的決定，最難的那一步，是學會放下。辭職前我的工作不算很忙，領導很信任我，有什麼好的項目都會交給我做。我基本上每天都能按時下班，然後去聚餐，健身，但就是一切都太過穩定了，覺得就像溫水煮青蛙一樣。

因為工作還不錯，以至於我當時提出要去留學的時候，有些同事都不是很理解。因為我選擇的專業是「創業與創新」，有一個同事還開玩笑說，我現在出去，到底是去當老師還是去當學生啊。

而且幾年前我考上公務員最後沒有去，也成了我媽媽的心結。她經常向我灌輸：等35歲之後，還在公司打工，萬一有什麼變動，怎麼辦？慢慢地，我也會慌張。

但是我在想，我已經工作7年，就算再多1年，能有多大的變化呢？這1年用來出國，或許就有很多可能性。之前，我父母也一直會催婚。但是自從我告訴他們我要去讀書，他們就不催了，因為在他們看來，讀書還是一件挺重要的事情。

我30歲之前也偶爾會想，要不趕緊結婚算了，但是後來在感情上遇到一些事，我好像突然看明白了婚戀這個問題。

無論何時，女生千萬不能有「託付心態」，真正能讓你安心的，永遠只有你自己。 喵喵

真的走出來了就發現，不用顧慮年紀，未來規劃那麼多問題，比如現在我們班上除了應屆生，還有很多工作多年的人來讀書。我還認識了一個來讀書的單親媽媽，她的孩子在國內，我們一直很聊得來。而且現在再去讀書，我會非常珍惜這個機會，因為有了工作經驗，很多老師講的內容我會更熟悉，這些都是優勢。

來留學之後，我整個人都變得更開朗了。以前上班可能洗個臉就去了，現在我每天都會好好化個妝，挑件好看的衣服。下課之後我可能會去健身，沿着海岸騎車，去一個小公園看日落，去森林裏徒步，感覺時間都屬於我自己了，特別自由。

來這裏後，我認識了很多人，慢慢覺得自己也更自信了。比如認識一些很厲害的人，我會覺得，反正對方也不是我的客戶，大大方方正常交流就好。

有一次我們跟着投資實務這門課的老師去越南學習考察了幾天，老師是新加坡一個vc基金的管理合夥人，有次一起吃飯時他問大家的mbti，我說我是i人，大家完全不信。我很驚訝，那時候我才意識到自己性格上的變化。因為我以前的領導也常跟我說，他覺得我辦事沒問題，就是太內斂，太不會表達自己了。

之後整個活動團一起聚餐，我和同學們一起端着杯子去敬酒，和不同的人交談，哪怕大家根本不熟悉或者語言不太通，我也不覺得社恐或者尷尬害怕，氣氛很愉快。輪番敬酒這種事，是我以前完全不會做，甚至拒絕做的事情，我現在居然可以非常自然主動的去做。

如果說我有什麼成長，就是我更加明確，人就應該活得大大方方的，不要畏首畏尾，讓自己開心最重要。

02 「33歲出國留學，我面臨100個挑戰」

@Carrie雨千 35歲 荷蘭留學

我是2021年去荷蘭留學的，當時我33歲。選擇留學，主要因為婚戀壓力，職場焦慮，讓我覺得整體氛圍下，戾氣有些重，想要離開一段時間。

留學之前我在上海做市場營銷，做到了公司中層，也慢慢覺得我在職場上的上升空間已經到頭，而且也確實不想跟着同事卷，卷不動了。我就想到了出國讀個書。其實在我20多歲的時候，就有這個想法，但沒有足夠的錢，也不夠獨立。到了30多歲，這兩個問題自然都解決了。

我在正式辭職備考前，除了上班，還想辦法做自媒體搞副業，攢了一波錢，也賣掉了之前在上海買的一套小房子，作為儲蓄。

我的計劃挺明確的，我不是想要再去得到什麼文憑。所以當時沒考慮特別好的學校，我也知道對於國內很多hr來說，QS排名前300之類的學校才有競爭力，我當時確實沒有考慮回國後還要用這個學歷，單純想去讀讀書，藉此機會換個地方生活。

我選擇去荷蘭，是因為荷蘭是英語環境，就業機會相對更多，選擇商科，是因為能有更多相關的工作機會。我本科是英語專業，所以沒有太大難度。專業只看英語成績，還考一門邏輯。

等我拿到荷蘭一所大學的offer後，不出意外遭到了父母的強烈反對，一提起這件事就要辯論、吵架。他們覺得這麼大年紀了，為什麼還要折騰，既然有穩定的工作，房子都買好了，為什麼要賣房去另一個國家從頭開始，而且還是在30多歲的年紀？但好在我是用自己的存款去的，所以不用非得徵得他們的同意。

其實我選擇出國留學還有一個重要原因，就是我也面臨大齡被催婚的壓力。幾乎和所有父母一樣，我爸媽也常常催婚，他們覺得什麼年齡就該做什麼事，會給我安排很多相親。

哪怕現在我已經在荷蘭，我現在最害怕的，就是每周跟我爸媽打電話。因為聊不到幾分鐘，他們又會開始質問我結婚、找工作的事。類似的不理解也發生在職場上，有一次我和一個同事發生一些意見分歧，他半開玩笑地跟我說：「知道為什麼你嫁不出去嗎，就是因為你意見太多了。」

那時候我雖然覺得很氣憤，但在那個大部分人將「結婚」視作主流的環境裏，我竟然也沒有勇氣開口回懟回去。之前我在網上分享一些關於催婚、單身的看法時，也總有人對我惡語相向。

「大齡單身」，似乎在很多人看來就是有問題的，我能感受到自己的「不受歡迎」，那不如換一個地方。 @Carrie雨千

來了荷蘭後，那些催婚的聲音少了，大家也很有邊界感，不會過度詢問個人私生活。以前微信上生活和工作分不開，現在我不想回E-mail的時候，就可以不回覆。

不過在這裏，也會有新的挑戰，以各種各樣、或大或小的方式，對你的認知發起挑戰。首先在學習上，我一開始就挺不適應，畢竟這麼多年都沒有完全沉浸在全英文的環境裏。我學的是商科，一開始上數學課，我完全聽不懂，晚上就會在自習室裏自學，補課。

生活也不是想象中那麼美的，多少有些不便利。以前我想要什麼，可以直接叫上門，我也比較少去菜市場，但是現在，這些便利都沒有了。哪怕是颳風下雨，暴雨暴雪，我去學校還是要騎自行車去，雙休日無論多想休息，都一定要去買菜，再大包小包提回來，有時候覺得很狼狽，這些都是在國內的時候無法想象的。所以來到這裏，我總要放下一些東西，重新接受新的東西。

我也會因為一些小事崩潰大哭。我記得有一次我煮一鍋餃子，因為有些沒注意，一鍋餃子全部煮糊了。我突然覺得很難過，開始掉眼淚，邊哭邊想自己怎麼都做不完的作業，想到畢業了要怎麼找自己的新住處，如果找不到工作後續怎麼生活，自己30多歲了，能力上好像還沒班上20多歲的人強，荷蘭語怎麼都學不明白……一時間很多自我質疑，悲從中來，哭得停不下來。

但是哭完後也釋放了一些情緒，突然覺得自己有些矯情和可笑，想想自己一路走來，有什麼坎過不去呢？每個階段都有要解決的問題和困難。

無論如何，我都沒有後悔，唯一後悔的是，為什麼不早點來？如果早一些，本身年紀輕，可能更容易接受這種「有點窮」的生活，現在每個月生活費要控制，基本只花在吃飯、日用品和交通費，其他都不買。現在我就是由奢入儉難。另一方面我也會安慰自己，因為我至少有一定經濟基礎了，不用伸手向別人要錢，不會有太大的負擔。

找工作的時候，對於我這樣年紀比較大，有幾年國內工作經驗的人來說，之前的經歷是沒什麼太大用處的。而且我在國內職場十幾年，大腦已經被訓練過了，很難適應國外的文化。

畢業以後找工作也經歷了好幾個月。我現在是在一個當地做電商的公司工作，就是當一個最底層的員工，從頭開始。這裏的HR不會看你以前在國內做到了哪個層級，說實話，直到現在我心裏偶爾還會有落差感。

以前在國內，大家常常和同齡人比較「人生進度」，別人結婚了，事業有成了，工資已經到了什麼樣的水平，而自己好像落後了，這或許是產生落差感的原因。

或許是年齡帶給我一些智慧，也是我在這裏學到的一點，這邊很多人，他們即使工資不高，但過得特別滿足。 @Carrie雨千

所以我現在雖然有壓力，但不會像以前那麼不開心。

我還不確定要一直留在這裏還是過幾年就回去，短期內能想到的美好的生活藍圖就是把我的小狗和小貓帶過來，有一份簡單的正常的工作，就這樣生活一段時間，就很好了。

03 「被虐到天天哭，但我在越變越好」

lu 33歲 加拿大留學

我今年33歲，單身未婚，之前一直在北京工作。在裸辭之後，我當了兩年的無業遊民，後來決定出國留學。我之前是在網路教育行業。當時是覺得人生陷入了某種重複。首先我並沒有特別大的野心，對職場晉升，也沒有很大的興趣。

在北京，也談不上開心不開心，我沒什麼職場安全感，到年底考核的時候，得到C的話，有可能就要等着被優化。平行部門之間也有惡意競爭，有一次市場總監開着會，就直接就被帶走問話，烏煙瘴氣的事很多。我們就像是生活在福爾摩斯的世界，天天都在破案，抓着一些細微事情分析情況。很累。

我記得有一年冬天，我周日去公司加班，在回家的路上下大雪了，我在公交上就頭重腳輕。回家後愈來愈嚴重，一度燒到了40度。我是獨居，自己給自己叫了救護車。那次非常嚴重，我病好了之後，整個人瘦了一圈，整個人的臉上幾乎只剩下兩個眼睛了。

因為我周圍有一個單身的朋友，她比我大幾歲，自己申請去美國留學。那時候我才意識到，原來大齡單身的女性也可以申請去國外讀書，還可以有這樣的可能性。

後來我就想，我在國內也沒有成家，為什麼不繼續往前走一走？ lu

我當時拿出了我幾乎所有的積蓄，打算出國留學。後來我考慮了幾個地方的生活環境，留下來工作的難易程度等等。我首先排除了歐洲國家，因為我覺得那些國家有些小了，最後決定去加拿大，選擇了視頻製作的專業。

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一方面是我之前有很多戶外運動的經歷，也出於興趣拍攝了很多相關視頻，有自己的作品集。另外，加拿大的影視行業還不錯，我學這個專業以後也想做自由職業，拍攝戶外運動的紀錄片。還有一個原因是，我以前有個朋友在加拿大，過去之後也有個照應。

關於錢，雖然我用了很多自己的積蓄，但是我也做了詳細的計劃，每年生活費加學費幾萬塊，我日常可以做些兼職，完全可以覆蓋我的日常開銷。所以不會很難。

不過，自信仍然是我一直在攻克的難關。我出生在新疆的一個小城市，原生家庭並沒有那麼美滿。我很小的時候父母就離異了，兩邊都有了重組家庭。我是在爺爺奶奶家長大的，跟父母兩邊都不親，他們也從來不管我。所以我從小就比較獨立，上小學的時候，我就知道了寄宿學校，寄宿家庭，那時候最大的願望，就是離開家鄉，儘快開始獨立的生活。

後來大學畢業去北漂，十來年，我住過幾百塊的鋪位，也住過隔斷間，生活一直很樸素，上班就是分給我什麼就做好什麼，沒什麼過分的野心。

直到現在，我和家裏人幾乎沒有任何聯繫，他們也不會關心我，就是現在說的「斷親」狀態吧。整體來說，我沒有什麼羈絆，也就沒太多顧慮，就是自己往前走就完了，這麼多年來，我覺得整體是利大於弊的。

但其實我的骨子裏一直不是特別自信。後來2016年開始，我慢慢接觸戶外運動，徒步、潛水，身體的強健也讓我心理上更堅韌。有一年我一個人去尼泊爾徒步了12天。別人都是兩人一組，或者有個小團隊，只有我是孤軍奮戰。

當時我只是抱着試一試的想法，沒想着一定能完成。但是我比較有韌勁，當時就一路鼓勵着自己，再走一走，再堅持一下，沒想到咬着牙就走完了，一路上還認識了很多朋友。

我當時慢慢有了一個信念，只要你真的想，好像沒有什麼事是完不成的，人要信自己。 lu

經歷了那麼多一個人奮鬥的日子，我覺得只要我真的努努力，留學也沒什麼難的。不過當時學習語言的時候，我還是很煎熬，每天都得硬逼自己坐在椅子上。即使到了加拿大，最讓我頭疼的依然是語言。

有些課程，留學生是和當地的學生一起上的。課上有些專業術語我根本不懂，每次上課就是煎熬，覺得自己像個傻子一樣。有一次，老師要我們在課堂上寫一篇文章。那個文章的標題都有好幾個我不認識的單詞，我連蒙帶猜，大概知道了意思，但也根本沒有能力寫出通順的文章。

我當時非常崩潰，寫着寫着就在課上直接哭出來了。雖然老師安慰了我，但那一天心情就是烏雲籠罩。從早到晚被英語「虐待」，就是早期的留學日常，我幾乎是兩天一小哭，三天一大哭。沒課的時候就去學校裏找專門的教室練口語。

但雖然我這麼狼狽，從來沒有人嘲笑我。我記得我去兼職以後，我也沒自信說英語，我當時的同事鼓勵我，說你看你已經會兩種語言了，已經很棒了。也是周圍人的熱心和支持，讓我慢慢適應了這裏。

我覺得「逃離」是一個有些表象的詞，我一直不是一個喜歡穩定的人，我想要做一些不同的嘗試。現在就是換一種生活方式，至於以後的事，以後再說。

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