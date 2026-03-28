90後女生撕「醜女孩」標籤變棟篤笑女王：昨天的痛苦是明天的笑話

在中國河南林州的小縣城裏，「90後」女孩梁嬌穎（Jiaoying Summers）從小就被貼上「方臉、厚嘴、皮膚黑」的「醜妞（醜女孩）」標籤。



每當她鼓起勇氣去參加試鏡，得到的回應往往只有：「你不配。」然而這些令人刺痛的否定，最終卻成了點燃她人生的火種。

看中國河南90後女生梁嬌穎如何從「醜女孩」蛻變成棟篤笑女王（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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18歲那年，母親氣話般的「兩天內籌到學費就去」推動了她的命運轉彎。靠跟同學父親借來的學費和母親偷偷塞的7000美元（約5.5萬港元），她隻身飛往完全陌生的美國。從圖書館、咖啡廳，到餐廳的「黑工」，邊打工邊學英語，被罵「蠢」「土」「難聽口音」是家常便飯。

真正的挑戰來自夢寐以求的喜劇舞台。荷里活喜劇圈的高牆，對一個帶着口音、膚色不「標準」、又堅持打扮漂亮的亞洲女性而言，幾乎是絕望的存在。

她在採訪中說：

一個晚上六個演員，四個白人男性，一個黑人，剩下可能才輪得到一個女人——更別說黃皮膚的亞洲女人。

但她沒有退縮：既然世界不給舞台，就自己造一個——她花積蓄買下一家快倒閉的服裝店，改造成自己的脱口秀（Talk Show，港稱棟篤笑）俱樂部，一天主持10小時開放麥，六年走出別人20年的舞台經驗。

她把母親的苛刻、移民的掙扎、婚姻的破碎、單親媽媽育兒的疲憊，全都變成能讓觀眾爆笑的段子。「如果我能把痛苦講成笑話，說明我已經走出來了。」她說，

昨天的痛苦，是明天的笑話。

母親，是梁嬌穎段子裏最「毒」的角色，也是真實生活中最複雜的存在。從來不說「我愛你」，上台前會嫌棄她裙子顯胖。但也是同一個母親，在她離婚陷入谷底時二話不說飛到美國幫她帶孩子，讓她能繼續追夢。當觀眾為她鼓掌、事業蒸蒸日上，母親表達的驕傲令人忍俊不禁：「你就是我的搖錢樹。」

2023年，33歲的梁嬌穎站上紐約阿波羅劇院，成為第一位在這個傳奇舞台演出的華裔女性。登台時，她摸着舞台裝飾調侃：「這絕對是中國製造的。」那一刻，她以笑聲回應「不配」，以自信反擊質疑。

從中國鄉村到荷里活聚光燈，從「小丑妞」到「老孃最棒」，梁嬌穎用最鋒利的方式證明：真實的痛苦，也能開出耀眼的花。

點擊她的視頻一起大笑吧。她的故事，屬於每一個曾被懷疑、被低估，卻仍倔強向前的人。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】