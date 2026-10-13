女性每22天需閨蜜聚會　研究揭「Girls' Night」為心理解壓必備

最近忙到喘不過氣嗎？那你可能需要「救命閨蜜」！talker research 與 Bezel Wines 的研究調查顯示，女性平均每 22 天就需要一次姊妹聚會才能完整充電、重新找回自我。



這份針對 2,000 名女性的調查發現，高達 78% 的受訪者認為閨蜜聚會是「心理排毒」的必備行程；比起浪漫的兩人世界，有 62% 的人更寧願跟姊妹一起穿著睡衣看電影、瘋狂跳舞，或是毫無計畫地聊上幾小時八卦。生活雖然很難，但還好身邊有閨蜜！別再說下次再約了，現在立刻就 @ 好朋友約起來～

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壓力好大？你可能缺了一場 Girls' Night

女性們在繁忙日常中扮演著多重的角色，最容易忽略的就是心靈喘息。而在 Talk Research 與 Bezel Wines 的調查中發現，高達 78% 的受訪者認為「姊妹聚會」、「Girls' Night」是維持情緒穩定的關鍵。這不只是聚在一起喝一杯，更是一場「心理排毒」，有助於找回被生活壓力磨損的那個自我！

女性充電的極限週期是「22天」？

科學家針對兩千名女性調查，發現「22 天」這段時間剛好是日常生活壓力累積到頂點的週期。如果能在每 22 天左右與懂自己的朋友聚在一起，能有效緩解緊繃感。這種規律的社交連結能在快要斷線前及時「校正回歸」，在壓力滿載的城市生活中，為心靈重新裝上電池！

不必維持形象最療癒！62%女性更傾向選擇閨蜜約會

有趣的是，調查中有 62% 女性坦言，比起和伴侶去吃浪漫晚餐，她們更渴望與姊妹相聚。雖然燭光晚餐很完美，但在伴侶面前有時仍需要維持形象，但在最懂妳的閨蜜面前，妳可以毫無包袱地展現最真實、甚至最崩潰的一面。這種不必社交武裝的自在感，才是女性真正需要的放鬆療癒。

83%女性不愛計畫，最愛隨性聊八卦

這份研究中還發現了 83% 的女性不喜歡預設行程，隨性聊八卦才是最解壓的活動。話題通常圍繞生活瑣事、感情煩惱與家庭壓力，這種看似平凡的碎碎念，其實是女性特有的情感交換機制。讓累積在心底的垃圾透過言語徹底清空，心情會瞬間變得輕盈，比去外面做高級 SPA 還有用！

完美的「Girls' Night」是什麼樣的呢？

一場完美的 Girls' Night 不需昂貴的餐廳或精心策劃。無論是窩在沙發上看電影、一起準備小點心，或是隨性地小酌聊天，重點都在於那份「被理解」的共鳴。調查顯示 66% 的女生最愛和好友們一起看劇，45% 喜歡共同下廚。即使說著廢話也能被接收的默契，才是強大的治癒力來源。

女性人生中最重要的資產竟然是友誼

前美國第一夫人米雪兒歐巴馬（Michelle Obama）曾說：「女性間的友誼是人生最重要的資產」。2011 年就有研究指出，缺乏穩定友誼支持的女性，長期健康風險甚至會提高。姊妹聚會不只是消遣，它更像是一場維護身心健康的「精神醫療」。與其等到真的撐不下去，不如規律地把時間留給那些姊妹們。

最懂妳的不是伴侶，而是閨蜜！

研究顯示，高達 78% 的女性將「Girls' Night」視為維持情緒穩定的關鍵。這場每 22 天一次的「心理排毒」儀式，核心價值在於創造一個不必維持形象、放下社交武裝的「安全空間」，讓女性能透過深層共感與盡情吐槽釋放負能量。相比伴侶的理性建議，閨蜜間那句「我懂你」提供了不可或缺的接納感與包容力，成為當代女性在繁忙日常中，依然能保有帥氣與優雅的精神養分。

生活雖然很難，但還好身邊有閨蜜，每 22 天一次的 Girls' Night 真的不是浪費時間，而是維持心理健康的「必要處方箋」，心靈需要補電了？今天就跟姊妹約起來！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】