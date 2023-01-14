閨蜜｜韓國寶石戒指心理測驗　60秒洞悉誰是你此生不可失去的朋友

這麼華麗的心測，居然是測友情相關！？



「在家靠父母，出外靠朋友」，不管是學生時期或是出社會進入職場，有三五好友情義相挺，忙碌的日子也會變得不這麼厭世了！不過現在SNS發達、人際關係複雜，「真朋友」可遇不可求，讓我們來進行一個小測驗，1分鐘內洞悉適合結交的朋友類型、你現在的真實心境……

寶石戒指心理測驗，測適合結交的朋友類型～快揪閨蜜一起玩！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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現在想像你去一間販賣珠寶的店家，憑第一直覺選擇，以下哪一款「寶石戒指」最「不適合」自己呢？

1. 黃色寶石戒指

2. 粉色寶石戒指

3. 綠色寶石戒指

4. 紅色寶石戒指

請往下拉看解析......

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1.黃色寶石戒指解析

你需要朋友是「能跟上你的節奏的人」，同時黃色也代表著未來的希望！選擇黃色寶石戒指的你，現在正覺得與人與人之間的溝通困難重重，或是遇到很多無法正確傳達自己的意見、想法的對象，讓你陷入不順遂的狀況中，所以你得遇上一個能配合你的朋友～

2.粉色寶石戒指解析

你需要朋友是「能分享煩惱的朋友」，粉紅色也象徵守護的力量！面對不合理、不公平的世界，現在的你正忿忿不平中，或者是遇到想法大不同的人，在心中累積了一些怨言，快找這位朋友當一下你的情緒垃圾桶舒壓一下吧！

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3.綠色寶石戒指解析

你需要朋友是「給予正能量的朋友」，綠色代表著成功與喜悅，選擇這只戒指的你，最近在職場上撞上了無形的牆壁卡關了！或是沒有可以將壓力釋放的對象，周邊如果有可以帶給你正面力量的朋友，快去找他吧～

4.紅色寶石戒指解析

你需要朋友是「需要時陪伴在你身邊的朋友」，有如玫瑰般的紅色光芒象徵著一顆真心！你是一個會公平、親切對待他人的類型，但現在心中感到很不安，或是因為某人內心受到了傷害，正是需要溫柔傾聽、守護你的摯友。

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