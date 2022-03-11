心測｜為何與閨蜜相識多年仍有隔閡？也許是你的社交盲點在阻礙！

一個人的社交圈子是很重要的，很多人往往觀察和你往來的人是怎麼樣的就能大概推測出你是怎麼樣的，畢竟物以類聚人以群分不是沒道理的。



好的社交能力固然讓人羨慕，但是你有沒有想過自己的社交盲點是什麼呢？

不論你是朋友成群還是孤獨小宅宅，都有一些自己不知道的社交盲點~來測一測吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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答案解析：

A. 你的社交盲點是不會說話。

你需要特別注意自己的說話場合，經常不分場合說一些不該說的話，自以為這是直爽，卻不知這種行為會讓別人很厭煩。少說話多做事，多說多錯，不知道說什麼話就不要說，沒人會把你當啞巴的。

B. 你的社交盲點是以自我為中心。

你不喜歡太多人聚在一起，更加喜歡獨自一個人享受安靜的氛圍。一個人獨來獨往習慣了，就會變得不愛和人交往，以自我為中心考慮事情可不太行，這樣的你會讓別人以為你自大，不合群。

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C. 你的社交盲點是行動力不夠。

你做事總是三天打魚兩天曬網的，心情好就做，不開心就不做，這種隨意的態度讓別人對你的能力也產生了懷疑。缺乏行動力，做事拖拉，這樣的你很難融入進團隊，和同事關係也不會相處的好。

D. 你的社交盲點是缺乏主動性。

你是很被動的，當別人點到你的時候你才會表達你的看法，否則你都是在一邊默默不出聲。你並不是不能融入進去，而且你不夠主動，當你主動去與人交流，主動去與人組織討論活動，你會發現你的社交會更寬廣。

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