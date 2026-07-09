油肌化妝出油狂脫妝？推薦3款threads爆紅吸油面紙　一秒告別油光

油肌女孩最懂那種「早上完美出門、下午油到反光」的崩潰感。除了脫妝、卡粉、氧化變灰外，滿臉油光更會讓底妝看起來厚重又不乾淨。



雖然之前教過能讓妝容撐一整天的「定妝法」，但若你本身就是中東油田代表，或T字特別容易出油，那補妝前先「吸油」絕對是關鍵！先壓掉多餘油脂，再補上粉底，續航力會直接升級。以下推薦3款網友狂推、實測有效的吸油好物，從高顏值面紙到可重複使用的滾輪通通有，一起找出最適合自己的控油神器！

推薦三款實測有效的吸油好物（點擊放大瀏覽）▼▼▼

3款神效控油好物推薦（IG@j_lin_tw；01製圖）

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1. MUZIGAE MANSION 波光鏡面蜜粉吸油面紙

繼「李時安蜜粉」爆紅後，「帶貨女王」李時安又讓一款吸油神器席捲全網！她在 YouTube 頻道親自示範 MUZIGAE MANSION 的吸油面紙後，threads 上瞬間掀起一波曬貨潮，幾乎入手的網友都大讚「好用又好看」。

這款吸油面紙採用天然竹炭材質，不僅能強力吸油，還能留下細緻霧面感，使用後不緊繃、不拔乾。搭配氣墊粉撲輕壓使用更能平均施力、貼合肌膚，避免單手壓時容易不均。外盒採水波紋銀色設計，質感滿分又內附鏡子超方便。使用方式簡單：撕下底紙、貼上粉撲，輕拍出油部位就能瞬間去油不脫妝。

MUZIGAE MANSION 波光鏡面蜜粉吸油面紙，70枚，NT.280。



2. J-LIN 油脂吸收火山滾輪

想要更環保又可重複使用的選擇？這顆「J-LIN 油脂吸收火山滾輪」絕對值得入手！滾球部分由天然火山石製成，只要輕輕在臉上滾動，就能瞬間吸收多餘油脂、帶走油光，不影響妝感也不需使用粉底或面紙。特別推薦用於T字、鼻翼等油脂集中區域，吸完真的會有「清爽一整天」的感覺。

外型則分為「棒式」與「蛋型」兩款，棒式版本有好握手柄，材質更是使用可分解的環保咖啡渣；蛋型則小巧可愛，有大小球設計，滾起來超順手。滾輪可重複清洗使用，每次用完只要以溫水加中性清潔劑清洗並風乾即可。若每天使用，建議約2～3週更換新球以維持最佳吸油力。

2. J-LIN 油脂吸收火山滾輪，NT.249



3. GATSBY 蜜粉式清爽吸油面紙

男女都大推的吸油經典款！「GATSBY 蜜粉式清爽吸油面紙」不只吸油力強，還帶有細緻蜜粉，邊吸油邊定妝，一次搞定出油困擾。使用後肌膚乾爽不黏膩，還能維持長時間不泛油，摸起來超細滑。尺寸偏大，一張就能整臉使用，用過的人幾乎都直呼「超滿意」，連BLACKPINK Rosé也會隨身攜帶它！

GATSBY 蜜粉式清爽吸油面紙，70枚，NT.119



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