淡化眉毛將成趨勢？從Met Gala 尋找妝容靈感：Jisoo 韓妝範本

【Met Gala 2026 ｜明星妝容】年度時尚盛事Met Gala，昨日已完滿結束！各界的名流、明星與時尚達人﹐以各種方式詮釋「Fashion Is Art（時尚即藝術）」的服裝主題，除了展現於禮服及珠寶上，妝容也是呈現方式之一。當中還能找到不少妝容的潮流趨勢。



2026 Met Gala｜明星妝容1. Jisoo

Jisoo 以猶如莫奈花園走出來的仙子造型，整體以夢幻柔和的粉色為主調，妝容上也做了配合。Jisoo 的妝容是由韓國美妝大師Pony，以DIOR Beauty的產品所打造的。以品牌的恆久貼肌亮澤粉底液和專業後台光影組合，配合下打造出突顯輪廓及如原生光澤的效果，眼妝同樣做好了配合，營造出溫柔內斂氣質。此外，值得一提的是在雙頰位置，加上帶細閃的高光，為妝容增添加夢幻與浪漫氣息。

2026 Met Gala｜明星妝容1. Jisoo（Getty images）

2026 Met Gala｜明星妝容2. Jennie

Jennie 以極淡的妝容呈現出猶如人魚剛上岸的狀態，視線最先留意到她遮住了原生眉毛，畫上淺色且幼的眉毛，這讓人將焦點轉移至她的整體造型。此外，化妝師還為Jennie畫上雀斑，讓妝容有「偽曬傷感」。而在鎖骨及手臂位置，塗上不同的帶閃片的高光，配合禮服，整體造型充滿空靈感。

2026 Met Gala｜明星妝容2. Jennie（Getty images）

2026 Met Gala｜明星妝容3. Emma Chamberlain

Emma Chamberlain穿上一襲猶如油畫的禮服登場，相當驚艷！而她在妝容上同樣做了配合，眼妝以充滿層次感的煙燻妝呈現，帶出神祕、細膩的藝術氣息。此外，她還將眉毛隱藏起來，讓眾人視線焦點都放在煙燻眼妝及色彩豐富的禮服上，更突顯整體的藝術氣息。

2026 Met Gala｜明星妝容3. Emma Chamberlain（Getty images）

2026 Met Gala｜明星妝容4. 谷愛凌

滑雪運動員谷愛凌以一襲夢幻的泡泡禮服現身，而在妝容上也盡展她的個性與時尚美。她的妝容是由Charlotte Tilbury團隊化妝師所打造，以品牌的人氣粉底液和蜜粉餅打造出輕盈透薄，及長效柔霧的妝效。再以流光胭脂棒為她雙頰添上充滿活的好氣息。而唇妝上，剛則以唇線筆勾勒出精緻唇形，再塗上夢幻豐感唇蜜，讓雙唇更豐滿且動人。

2026 Met Gala｜明星妝容4. 谷愛凌（Getty images）

2026 Met Gala｜明星妝容5. Anon Yai

細數全場最讓人有記憶點的妝容，定必是Anon Yai「哭泣的雕像」妝容。她以古銅金色的光影液，大面績塗抹全臉、脖子及身體外露皮膚，猶如博物館雕像。此外，更細緻勾勒數行靈動的淚水，讓整體造型不論任何角度或時機拍攝，都如真正的雕像，也非常貼題「Fashion Is Art（時尚即藝術）」。