Dior公關總監Mathilde Favier離世|眾人發文悼念、年少便進時尚圈

Mathilde Favier 離世｜在Dior時裝秀上，總能看到一位臉上永遠掛著溫柔笑容的女士，引領明星們進入觀秀場地。她就是DIOR的公關總監 Mathilde Favier，可惜昨日（18/8）傳出她和與著名電影製片伴侶Nicolas Altmayer，日前在法國不幸遭遇嚴重車禍雙雙離世，享年57歲。消息在DIOR 官方確認下，這個噩耗，頓時讓時尚界陷入哀悼與不捨。



Dior公關總監Mathilde Favier意外離世：品牌發文悼念

Dior公關總監Mathilde Favier意外離世：品牌發文悼念

Mathilde Favier 的離世，是時尚界最突如其來的的噩耗。昨日（18/8）Dior官方平台Instagram上，連發3篇帖文悼念Mathilde，哀悼這位品牌重要人物。Dior 的總裁兼首席執行官Delphine Arnault，不捨寫下：

Mathilde熱愛生活，充滿熱情。Mathilde的離世，不僅讓Dior失去了一位傑出的專業人士，也讓我失去了一位摯友。她的樂觀和勇氣令人欽佩。我們將無比懷念她的笑容和才華。 Delphine Arnault

Mathilde Favier待人友善 與眾名人關係良好（Gettyimages）

Mathilde Favier友善待人 與眾名人關係良好

Mathilde Favier 自2011年加入Dior公關部門，擔任全球公關與名人關係總監，與全球時尚名人和藝人一直擁有良好的關係，尤其是與品牌大使Jisoo。每逢是Jisoo出席的Dior時裝秀，定能看到Mathilde Favier迎接的身影，並緊緊牽著她的手送進觀秀場地，互動親暱自然。二人的關係不只在Dior工作場合，更延伸至生活中，一起聚會、慶生、參與在對方家人的聚餐中，猶如家人般的存在。

Mathilde Favier與Jisoo猶如家人（IG@mathildefavier）

Mathilde Favier與Jisoo猶如家人

在噩耗傳出不久後，Jisoo 就在社交平台Instagram限時動態上，以英文長文哀悼。字裡行間都是表示，對如家人般的Mathilde Favier不捨與思念，感性寫下是Mathilde讓她感覺巴黎是她另一個家：

從我加入Dior的那一刻起，你就以無比的熱情和友善接納了我。這些年來，我們共同經歷了無數美好的時光，我將永遠感激你一路以來給予我的關懷、愛和支持。你讓巴黎成為了我的另一個家。 Jisoo

Jisoo發長文表示對如家人般的Mathilde Favier不捨與思念（IG@mathildefavier）

我會永遠珍藏我們一起慶祝的生日，我們兩個家庭共度的時光，以及我們共同擁有的珍貴回憶。我一直期待在巴黎與你重聚，一起慶祝，這讓離別更加難以承受。 Jisoo

Mathilde Favier年少時便進入時尚圈：曾在CHANEL實習

Mathilde Favier 出生並成長於法國巴黎，中學畢業於巴黎私立名校Institut de l'Assomption，在少年時期便早早進入時尚圈展開實習，展開她的時尚之旅。Mathilde的叔叔Gilles Dufour是當時CHANEL創意總監Karl Lagerfeld的得力助手，在他的引薦下進入了CHANEL實習。

Mathilde Favier曾任職雜誌時尚編輯、Prada公關部門（IG@mathildefavier）

Mathilde Favier曾任職雜誌時尚編輯、Prada公關部門

Mathilde 早期曾任職於法國時尚雜誌《Glamour》，擔任時尚編輯。在離開媒體行業後，她加入了Prada 公關部門，負責公關與明星關係業務，也開展了她的公關職業生涯。其後，在2011年加入Dior，擔任全球公關與名人關係總監。她友善真誠的笑容，一直深獲名人及明星們的信任。

Mathilde Favier的同父異母的姊姊Victoire de Castellane現任Dior高級珠寶設計師（Gettyimages）

Mathilde Favier家人也是深耕時尚業

Mathilde Favier 的家族與時尚界有不少淵緣，同父異母的姊姊Victoire de Castellane，是自1999年加入Dior，現任高級珠寶設計師，是品牌的珠寶設計核心人物。Mathilde的姊姊同樣是在叔叔Gilles Dufour推薦下進入了CHANEL實習，其後一同在時尚業深耕數十年，在巴黎時尚界都擁有著一定的影響力。