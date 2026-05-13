名牌髮飾2026｜為日常造型增加層次感、精緻度：Dior、MIU MIU

【名牌髮飾2026】造型中的一些小細節，也是關鍵。像是髮飾，在整體造型中不僅可固定髮型，還可增加造型層次感和提升精緻度，而且在選髮的過程中還能展現個人風格！這次「01女生」為大家精選到多款別具質感的名牌髮飾，包括Dior、MIU MIU、Carier等，都是能點綴日常造型。



名牌髮飾2026｜1. Dior Twist 蝴蝶結 HK$4,900

這款 Dior Twist 蝴蝶結，採用雙層黑色羅緞材質製作而成，中央飾有淡金色調飾面的CD標誌，設計充滿品牌精緻的元素。這款髮夾可為髮型呈現古典優雅、文藝少女感，風格浪漫唯美，是近年Balletcore風格的熱門單品。

名牌髮飾2026｜1. Dior Twist 蝴蝶結 HK$4,900（圖片來源：Dior官網）

名牌髮飾2026｜2. MIU MIU 搪瓷金屬髮夾 HK$3,000

Miu Miu 的這款搪瓷金屬髮夾，是品牌的人氣髮飾。髮夾以簡約線條结合經典品牌標誌，展現甜美奢華的風格。這款黃銅材質的髮夾採用搪瓷工藝，中間壓印金色的「Miu Miu」字母，設計高辨識度及現代感，為每個造型注入大膽而精緻的女性魅力。

名牌髮飾2026｜2. MIU MIU 搪瓷金屬髮夾 HK$3,000（圖片來源：MIU MIU官網）

名牌髮飾2026｜3. PRADA 金屬髮夾 HK$3,550

PRADA 的金屬髮夾髮夾以安全別針為造型，並與品牌經典三角形標誌結合，融合了經典幾何的美感。髮夾很適合夾在髮側、優雅的髮髻上，或搭配放下的直髮，為整體造型點綴出一種簡單的時尚感。

名牌髮飾2026｜3. PRADA 金屬髮夾 HK$3,550（圖片來源：PRADA官網）

名牌髮飾2026｜4. Louis Vuitton Fleur Pique 束髮圈 HK$3,200

Louis Vuitton 的這款Fleur Pique束髮圈，設計甜美迷人，以標誌性尖形Monogram花卉圖案造型設計。束髮圈以奢華絲質打造蓬鬆效果，並綴有柔美的花卉造型Monogram圖案，配襯背面的經典Monogram圖案，展現矚目的鮮明對比，為髮型增添前衛優雅氣息。

名牌髮飾2026｜4. Louis Vuitton Fleur Pique 束髮圈 HK$3,200（圖片來源：Louis Vuitton官網）

名牌髮飾2026｜5. Cartier BLOOMING PANTHÈRE絲巾 HK$ 1,700

絲巾不僅可為手袋增加點綴的飾品，也是可為髮型增加不同變化的工具，例如綁在低馬尾上、麻花辮髮帶、復古頭巾等。而這款Carier 絲巾以品牌經典象徵的美洲豹為主角，配上藍綠色，款式型格又俏皮。

名牌髮飾2026｜5. Cartier BLOOMING PANTHÈRE絲巾 HK$ 1,700（圖片來源：Carier官網）

名牌髮飾2026｜6. GUCCI Horsebit hair clip with enamel

GUCCI Horsebit系列中的琺瑯髮夾，是一款精緻的奢華髮飾，將品牌不同世代的設計融合為一體，呈現出獨特的美學敘事。這款髮夾以黑色琺瑯為底，襯托出品牌標誌性的金色馬銜扣圖案，展現經典韻味。