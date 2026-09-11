確診罕見淋巴癌後樂觀抗癌重生　廖芳寧：我還很年輕我想活下去

「我算是被誤診吧，原本醫生說只是咳嗽，後來才發現是癌症。」廖芳寧在2020年初感到身體不適，到診所檢查後，醫生表示只是普通咳嗽，只要吃藥就會康復。



吃藥後咳嗽被舒緩，她便不以為然，但用完藥之後，咳嗽再次回來。換一家診所看病，醫生給出的相仿的診斷，甚至告訴她咳嗽藥用完後可直接到藥房購買，無需再複診。

直至半年後，經鄰居詢問她才發現不對勁。「鄰居看到我頸項那裏看到有一顆東西，問我是不是大頸包（甲狀腺腫）。」為了確認身體狀況，她特別去做超聲波掃描，但報告顯示一切正常，醫生更告知只是脂肪瘤，並無大礙。雖然檢查一切正常，但她的咳嗽持續惡化，後來每說一句話都需要咳上好幾分鐘。

廖芳寧於是到公立診所看診，進行了一系列檢查後，發現體內白血球過高。「吃藥後觀察兩個星期，發現我的白血球更高了，後來醫生直接讓我停藥，化驗我的痰，然後寫信給我去醫院。」診所的醫生原本懷疑她患上肺癆，但檢驗結果陰性，醫生只好轉介她去醫院做更詳細的專科檢查。「住院一個星期，除了MRI（磁力共振），其他能做的檢查，我基本都做過了，但一切還是正常。」後來，她被轉到吉隆坡中央醫院動手術抽樣化驗，這才確定她患上霍奇金淋巴癌。

醫生跟護士在說話的時候，我還以為他說的是其他病人患癌，心裏還覺得人家很可憐。後來醫生跟我說我患癌，我還懵了一下，心想有可能嗎？

拿化驗報告的時候，她誤以為醫生與護士在討論是其他病人，卻不曾想過自己有朝一日會患癌。

坦然接受才能更快恢復

「當下我也是接受不到，但我很快就調整情緒，積極接受治療。」廖芳寧在短短數小時內就調整好自己的心態，配合醫生的安排進行化療。對於患癌這件事，她認為既然已成事實，不如就坦然接受，自怨自艾對病情毫無幫助，反而越快接受治療才是幫助自己快速好起來的方式。

我很快就接受了自己有癌症，反而是我先生不能接受我患癌，因為他本身也是癌症病患，他知道過程有多麼痛苦。

面對病魔，她只能樂觀面對，做了長達半年的化療，期間除了暴瘦10公斤，精神狀態並無太大影響。她笑說自己的狀態與一般癌症患者不太一樣，前期除了脱髮，並無其他症狀，直至療程的後期才出現嘔吐症狀。廖芳寧的奶奶還調侃她整日生猛得像只猴子，一點都不像正在接受化療的病人。「做化療後的幾天內會很累，但整天躺在床上實在太無聊了，我就出來走一走，動一動，這樣恢復也比較快。」

長達15cm的淋巴瘤長在胸口，壓在心臟的血管之上，導致血液無法順利輸送到心臟，因此她在化療期間也必須配合每日打血清針。廖芳寧透露，血清針必須每隔12小時打一次，因此丈夫每天都必須在上下班前後為她打針。長達半年之久，她的肚皮上都是針孔和淤青，丈夫眼見她的慘況，每每要打針時都於心不忍，無法下手。

「這真的很痛，但沒辦法，針還是要打。」她直言自己也有低潮的時候。因抽樣化驗的傷口發炎，導致化療期間還需每日到醫院清洗傷口，加上每日需要打2支血清針的痛，是她在治療過程中最難捱的時刻。

改變生活作息 盼幫助更多癌症病患

「雖然不能確定，但醫生說有可能是熬夜造成的。」廖芳寧是酒店業前線人員，做過前台，也做過訂房客服，日夜顛倒對她而言是家常便飯。患病後，她改變自己的生活習慣，養成每天跑步的習慣，飲食上也戒掉了糖，儘量吃得更健康一些。「雖然醫生說什麼都可以吃，但那些大部分人說不能吃的東西，我也一樣不吃。」

患病後，廖芳寧養成每日清晨跑5公里的習慣，記錄下自己的每日進度與友人分享，互相打氣。（馬來西亞東方網提供）

她認為在生命面前，沒有其他東西是重要的。

我還很年輕，還有很多東西要做，我想活下去。

疫情之前，她原本準備與丈夫辦婚禮，但一場疫情打亂了他們的計劃，而她也罹患癌症。她認為患癌是一個特別的人生經歷，是一個正常人無法體會的珍貴經歷，卻教會她更珍惜生命，活在當下。

患病至今，她與同樣患癌的丈夫相互扶持，作為過來人，丈夫也能了解她的痛苦與不易，唯一覺得虧欠的就是家裏80多歲的母親。「要媽媽擔心，還特地從家鄉下來照顧我9個月，我覺得很內疚。」化療時期，母親照顧她的衣食住行，每一餐裏藴含著的都是母親的愛。這也是她長大成人後，再一次與母親親密無間的温馨時刻。

患病以來，廖芳寧與同樣患癌的丈夫互相扶持。（馬來西亞東方網提供）

從2020年11月開始做化療，直至2021年6月才完成，如今她已算是痊癒，只需定期到醫院進行例行檢查。詢及她是否會回到職場時，她感慨職場對癌友並不友善，曾經被面試官以她患癌為由而拒絕。「畢竟我可能經常需要請假去醫院，站在公司的立場是比較麻煩的員工。」她表示，如今參與了癌症相關的非營利組織，未來或許會入職該組織，用自己的經歷去鼓勵和幫助更多癌友。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【抗癌勇士】积极面对癌症 廖芳宁半年治愈淋巴癌】