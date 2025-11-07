83歲母親照顧思覺失調兒28年　曾兩度患抑鬱：堅持下來才是最困難

「很多人不瞭解精神病是可以治療的，許多父母覺得孩子換上精神疾病是很羞恥的一件事，不敢讓人知道。但是他們不曉得，精神病其實跟發燒、感冒一樣，是可以治療、康復的，只是看家屬怎樣去對待這件事，如何幫助患者。」



已80多歲的布金平是馬來西亞精神健康協會（MMHA）副主席，也是兩個精神病患者的母親。在MMHA服務多年，她經常分享自己作爲過來人的經歷，以此鼓勵家屬繼續前行。

馬來西亞精神健康協會（MMHA）副主席布金平（馬來西亞東方網提供）

思覺失調（又稱精神分裂）患者經常會出現幻聽、幻覺等症狀，而布金平的兒子在18歲時因一場刺激而開始有了異常的舉止。「原本我送他到牛津深造，但在先修班的時候，校長寫信告訴我，孩子經常與同學出去抽煙、喝酒，甚至是吸大麻。我趁著一次假期叫他回來，然後就不給他回去了。期後來他在這裏上課，與一位女同學談戀愛，結果對方拿到獎學金到印度深造，他先過去找了對方，但回來沒多久就收到對方寄來的分手信，說要結婚了，要求我兒子不要再過去找他。」自此，他大受刺激，開始天天睡覺、不洗澡、不換衣、不到學校，整日盯著天花板看。「當時我覺得他可能受到刺激，但不懂是抑鬱症的徵兆。」

後來孩子告訴布金平，他看見許多物體變得很大、電視機或收音機正在跟他説話等，讓布金平意識到孩子的不對勁，以爲被一些「東西」騷擾。於是，她一邊工作，一邊帶著孩子四處求醫，從乩童、巫師到泰國高僧，只要人家介紹哪裏靈驗，就往哪裏去。直至後來有一位遠親得知了孩子的症狀，建議她帶孩子去求醫，這才證實換上思覺失調症。

「我的思想應該是很科學的才對，但當時實在太慌了，不懂可以如何自救，也不曾聽過有精神科、心理治療，所以才沒有去看醫生。」布金平早年曾到愛爾蘭和英國深造，也曾在牛津大學從事地質學研究工作，科研背景理應讓她保持理性與科學，但關心則亂，這一亂就延誤了約莫5年的診治時間。

布金平獲獎（Instagram@the.greatestawards）

照護之路漫長 曾兩度患上抑鬱症

她直言，診斷不過只是一個開始，漫長的治療過程才是最為挑戰與煎熬的。布金平在孩子患病之前就已與前夫離婚，獨自撫養兩個兒女，在忙著賺錢養家，孩子又急需要人照顧的情況下，她就像是兩頭燒的蠟燭般，精神與經濟上都有雙重壓力。「以前兒子經常會半夜跑出去，只要女傭半夜起來上廁所發現他不見了，我就得開車出去找。有時候發現他睡在巴士站，有時候則在路上漫無目的地走。我也不確定他爲什麽要大半夜跑出去，但只要我叫他上車，他一般還是會跟我回家。」

原本孩子在就醫後情況陸續穩定下來，但因跟著女兒去學習打坐，該導師告訴他不可吃藥，導致後來出現孩子將藥物丟掉的舉動。她感嘆，剛開始孩子是在私人診所看診，每一次拿藥都需要付上昂貴的醫藥費，加上女兒後來也患病，每一次覆診都需要交付雙份醫藥費。「女兒把藥冲到馬桶裏，但是有些藥物會漂浮上來，我才發現他們把藥丟掉，必須又重新回去診所拿藥。」

布金平與兒子合照（馬來西亞東方網提供）

後來，兒子一度認爲自己已經康復，無需再覆診，因而每每回醫院覆診時都必須與兒子鬥智鬥勇。然而，即便將孩子帶到醫院後，兒子也可能在等待的過程中開溜逃走，留下她自己「看醫生」。某次覆診時，兒子藉口為布金平買咖啡，逃回家睡覺，她苦尋不得，撥電回家也無人接聽，因而在醫院崩潰大哭。「以前不是人人都有手機，我找不到他，擔心他的安全。我需要做生意才能養家，但每次覆診、吃藥都有很多狀況，兩邊的壓力真的很崩潰。」那天，留下的布金平仍然堅持等看醫生，除了為兒子拿藥，醫生也察覺到布金平的狀態不妥，直言她可能患上抑鬱症。

當然想過要放棄！放棄很簡單，堅持下來才是最困難的。 布金平

布金平坦言想過輕生，但思及自己離去後無人照顧一對兒女，咬牙堅持下來，接受治療自救，用了約莫一年的時間才康復。後來遇上金融風暴，孩子的病情反反復復，她二度患上抑鬱症，而這次并非醫生診斷，而是她自我察覺。

「孩子生病之後，我上了很多課、看了很多書，多少也知道抑鬱症是怎樣的。我沒有去看醫生，而是按照課程上學習到的正面思維來激發自己，改變想法。」



布金平笑説，當時不斷用正面思維來給自己希望，用運動和社交減壓，不出一個月就已經走出來了。

布金平經常分享精神疾病相關課程，并且會帶兒子一起出席分享自己作爲過來人的經歷（馬來西亞東方網提供）

日常氛圍對患者重要 家屬必須改變心態

孩子患病後，布金平就積極參與各種課程學習精神疾病相關知識，并且義務在MMHA提供熱綫咨詢，亦辦過無數課程與分享會。她直言想要家人早日康復，家屬就必須先改變自己。她分享自己在書上看到一個人的健康受三大元素，即25%運動、25%飲食以及50%心情。

家屬只要夠正面、樂觀、不執著，就會對患者病情有很大的幫助。 布金平

她指出，家屬若能從態度、對話方式上做出改變，讓患者身處在一個和諧、不爭執的環境時，保持好心情，就能讓他們在康復之路走得更順暢一些。譬如，當思覺失調的患者說自己看到東西或聽到聲音時，切勿一直反駁他，必須先同理對方，詢問對方看到或聽到什麽。從中，患者會感受到自己被同理，因而對家屬產生信任、願意聽對方的話，而心情也會變得較好一些。

用溫和的力量去處理，否則患者跟家屬的關係只會越走越遠。 布金平

她補充，家屬必須相信患者能夠好起來，即便康復程度不一定能回到患病前的狀態，但只要能康復就足以令人欣喜。

布金平積極參與各種精神疾病相關活動，圖為她早年到菲律賓參與活動的合照（馬來西亞東方網提供）

如今，布金平的孩子皆已康復，但仍需要吃藥及覆診，確保病情保持穩定。兒子目前也是協會中的同行負責人，會帶其他精神病患一起外出進行戶外活動。詢及她如今已在83歲高齡，會否放心孩子獨自生活？她則表示，孩子目前的狀況雖然穩定，但獨居可能會導致病情受到影響，因而她希望能將孩子托給有愛心的親戚照料。「只需要一起生活，有個人看著他就好。」

「其實我最大的心願就是建造一個精神健康友善的社區，但現在看來已經做不到了，除非我能活到100歲，那麽在這20年間，應該可以完成。」布金平笑説，自己的心願是請發展商建造一棟精神健康友善的公寓，賣給所有精神病患家屬，那麽所有家屬在裏面就可以互相照應，若有病患的家屬仙逝的話，公寓裏的家屬也能幫忙照看一二。她亦希望能有一些照護中心能入駐這棟理想中的公寓，又或是由家屬們組成協會，互相幫助，關愛每一個有需要的精神病患者與家屬。

