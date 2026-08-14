從人生低谷到衝浪天后　鈕臻琳：海浪教我堅持　讓我成為更好的人

在衝浪仍被視為小眾運動的年代，鈕臻琳（貝貝）已經獨自帶著衝浪板，從北海岸一路衝向世界。她是中國臺灣第一位長期征戰國際衝浪賽事，也是第一位獲得國際衝浪聯盟（World Surf League, WSL）外卡邀請的臺灣女性衝浪選手。



從中國香港、泰國、韓國到中國海南島，她曾多次奪下女子長板冠軍，也在二十多年前，當世界還經常把 Taiwan 誤聽成 Thailand 的年代，把「Taiwan」畫在自己的板子上，帶著它站上國際浪點。對許多的臺灣衝浪者而言，她不只是「衝浪天后」，更像是一個時代的開路者。

衝浪天后鈕臻琳（點擊圖片瀏覽）👇👇👇

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鈕臻琳從小跟著父親長大，父母在她 9 歲時離婚。父親家教嚴格，希望她讀大學、成為醫生或老師；但她真正喜歡的，其實是設計與創作。國中時，她進入前段班，卻因在英文課上請老師講慢一點，或某些校園階級潛規則，從此遭到老師長期針對。從襪子長短、頭髮樣式到成績評價，都成為被羞辱與排擠的理由。高中時，她被安排進升學班，卻越念越窒息。在某個父親又準備動手的夜晚，她奪門而出，投奔母親與外婆家，也因此像脫韁野馬般開始追求自由。

後來，她在 25 歲進入婚姻，卻因感情與負債跌入低潮。離婚後，朋友們為了幫她度過經濟壓力，一起合開酒吧，希望她能靠管理酒吧重新站穩生活。然而，那時的她依然不知道人生方向在哪裡。直到 27 歲第一次接觸衝浪，才第一次感受到，原來有一件事，能讓她願意每天清晨 6 點起床、每天只吃白麵包配白開水，也還想繼續堅持下去。

海洋最初是她逃避現實的出口，後來卻慢慢變成她重新建立人生秩序、自我價值與自由感的地方。也因此，她把自己的故事寫成《浪轉人生》——因為在她心裡，衝浪不只是運動，而是讓她的人生逆轉的一道浪。

沒有教練的自學之路

27歲那年，鈕臻琳首度接觸衝浪。原本只是一次和一般人差不多的體驗：租一塊板，由教練簡單講解後下水，並在練習過程中，全身撞得瘀青。但那天對她而言，卻像是生命突然被海浪打開，

我一接觸到衝浪，就覺得無法自拔，好像上天就是要讓我遇見衝浪。

她說。

鈕臻琳是臺北長大的城市女孩。她曾與朋友合開酒吧，也做過行政、服飾店、夜市擺攤等工作，大多與服務業有關。然而，衝浪很快與原本的生活型態產生衝突。她發現，若要衝浪，就必須住得離海更近。於是，她離開臺北，先搬到北海岸金山，住進一間小雅房，在早餐店、餐廳工作，找工作的前提只有一個：要有足夠時間去衝浪。

「我可以每天只喝白開水、吃白麵包，把錢省下來加油，只為了開車去衝浪。」她回憶，那段時間，她甚至賣掉原本的車，換成能載衝浪板的手排貨車。衝浪成為澈底改變她生活方式與價值觀的力量。

鈕臻琳從未有正式教練，她的學習方式，是看國外選手影片與DVD，一個動作、一個動作拆解，反覆觀看幾秒鐘的畫面，再到海裡練習。「我會一直重複看，直到腦中浮現畫面，然後想像我是她，就一直練。」

她的生活嚴謹自律。每天清晨6點下水，衝完浪上班；下班後，再回到海邊練習。早上通常只吃一根香蕉或喝杯咖啡，晚上衝浪後吃飯，不到10點就睡。這樣的日子，她說幾乎「二十年如一日」。

2006年，她為自己設定目標：到宜蘭參加比賽，拿下冠軍。過去，她曾在一次地方比賽中，因心理素質不足，一聽到比賽開始的喇叭聲就全身僵硬。但這一次，她清楚知道自己是為了贏過自己、肯定自己而去。有人問她會不會贏，她直接回答：

我一定會贏，我就是要來拿第一名的。

她說，那不是臭屁，而是企圖心；選手若要站上賽場，就必須有鬥志。

後來，她真的達成目標。從那時開始，她持續參加比賽，成為中國臺灣第一位出國比賽、第一位擁有贊助商的女性衝浪選手之一，並獲得國際衝浪組織外卡邀請，走上國際舞臺。

在男性主導的浪點裡，她靠實力贏得尊重

早期臺灣衝浪圈仍以男性為主。鈕臻琳剛開始下水時，許多男生不把她當回事，以為她只是穿著比堅尼來玩玩，很快就會離開。漂亮的浪有限，她也感受到，對方可能覺得「讓她衝是浪費」。

但她沒有因此退縮。她不期待因為自己是女生就被禮讓，也從不讓男生幫她拿板。「在我的觀念裡，女生在海裡沒有特權。沒有人因為妳是女生，就一定要讓妳。妳一定要有實力，人家才會尊重妳。」她說。

她選擇用練習回應一切。每天看影片、下海、修正、再練習。她不喜歡小團體，也不喜歡被迫選邊站，於是更習慣一個人做自己的事。颱風浪來時，清晨6 點海邊只有她與另外兩名衝浪者，趕在海巡 8 點到來前下水。對她而言，衝浪沒有捷徑，只有「一直練，做到會為止」。

出國比賽時，她也曾在板子上寫下Taiwan。那個年代，許多外國選手不知道臺灣，常把 Taiwan 聽成 Thailand。她於是用最直接的方式讓世界知道：她來自臺灣。

鈕臻琳說，若談生理條件，女性在衝浪上並不比男性有優勢，還必須面對月經等身體狀況；但在長板上，女性動作有時更優雅、好看。只是無論性別，最終仍要回到同一件事：能不能持續練習，能不能真正站上浪頭。

從臺北到金山、從墾丁到臺東，她一路追著浪，也一路重新安排人生。剛搬到臺東時，她原本只是看見這裡浪好、人少，適合訓練；但住下來後，她感受到久違的歸屬感，甚至把戶籍遷到臺東，決定在此定居。對她而言，海浪不是逃離人生，而是讓她找到能堅持下去的方向。

從競賽到教學：在海裡學會敬畏，也把浪帶給下一代

對許多人而言，大海代表著危險與未知，但對鈕臻琳來說，海不是需要被征服的對象，而是讓人重新理解自身位置的地方。多年衝浪經驗讓她明白，人只要進入海洋，就會感受到自身的渺小。「因為我們衝浪，所以能感受到自己的渺小，所以會敬畏它。」她說。

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這份敬畏，也逐漸延伸成她對海洋教育與教學推廣的投入。鈕臻琳認為，「Something we take, something we give.」衝浪者從海洋得到許多，也應該有所回饋。當被問到衝浪對她而言是什麼？她回答：「Surfing made me a better person.」衝浪讓她成為更好的人，也讓她學會給予。

這些年，她走進許多學校分享衝浪與生命故事。她談的不只是運動技巧，也談堅持、熱情與如何找到自己喜歡的事。她說，對體育學生而言，若沒有堅持，很容易半途而廢；但若未來能做自己喜愛的事，會是一件很幸福的事。

除了演講，她也在臺東東河長期投入孩子的衝浪教學。她主動向東河國小校長提出，希望每週三下午帶孩子接觸衝浪。訪談當天，她才剛結束課程回來，語氣雖然疲累，卻仍能感受到她對這件事的熱情。她希望孩子們能親近海洋，而不是一味懼怕海洋；也透過衝浪，學習身體、自然與安全感之間的關係。

成為母親後，鈕臻琳的生活重心逐漸從競賽轉向教學。她曾在懷孕八個月時仍下海衝浪，生產後休息約三個半月便重新回到海邊教課。她說，過去自己專注在比賽、旅行與看世界；但在教學過程中，熱情受到啟發。看見學生在學習中獲得突破與開心的模樣，她感受到另一種成就。

我沒有把任何一個人當成只是來體驗的遊客，而是把每個人都當成真的想學衝浪的人。

她說。她的課很仔細，也很重視安全。即使只是出租衝浪板，她也會先詢問對方程度，判斷是否適合下水，因為海洋不是可以輕忽的地方。

她笑說，自己教學時其實「滿兇的」，因為恨鐵不成鋼，但同時也會給學生鼓勵。曾有一名中年學生跑遍全臺灣浪點，上過各地課程後來到臺東找她，課後告訴她：「妳是我上過教得最好的。」那次對方甚至留下小費，讓她印象深刻。對鈕臻琳而言，教學不是快速消費海洋，而是把多年經驗轉化成陪伴學生越過撞牆期的方法。

比賽教會她鬆弛，也讓她重新定義人生順序

2023 年，鈕臻琳前往墨西哥參加邀請賽。這場比賽並非人人可報名，而是必須獲得邀請。事實上，主辦方早在 2019 年便開始邀請她，但因疫情與孩子年紀尚小，她一直到 2023 年才成行。沒想到抵達墨西哥後，她的衝浪板卻沒有跟上班機。

在轉機過程中，板子遺失，她只能透過在臺灣華航工作的衝浪朋友協助追蹤。板子最後在比賽第一天才送達，她也因此無法事前充分練習。第一輪比賽時，她覺得自己衝得並不理想；直到第二輪，才開始慢慢抓到板子的感覺。到了第三場，她反而不再執著結果，只覺得能在浪上很開心。

「我覺得衝浪本來就是一件開心的事。」她說。生下女兒後，她已不再頻繁參加職業賽，而是選擇具有經典意義的邀請賽。衝浪對她而言，早已不只是競技，而是生活的一部分。即使如此，她也坦言，比賽不可能完全不緊張，因此心理素質仍然重要。

年輕時，她有很強的競技企圖心。出國比賽練習時，她會刻意衝得很好，「我要先讓別人知道我是對手，讓他們緊張。」比賽時，她會盡力搶下第一道浪，因為一旦先得分，就變成別人追她，而不是她追別人。

但比賽也曾帶來挫折。她曾因裁判判決不成熟，自認沒有犯規，卻被判搶浪，最後名次受影響，而哭得非常傷心。後來她才明白，比賽裡沒有朋友，對手會使用策略，自己也必須學會在規則與心理戰中成長。她說，哭完就沒事，下場再拿回來，「那也是人生的歷練。」

如今的鈕臻琳，對人生順序有了不同理解。年輕時，衝浪是第一位，男朋友甚至排在第三；成為母親後，孩子成為第一，衝浪退到後面，但她並不覺得失去自我。她說，自己與先生會互相支援，他工作時她帶孩子，她出國比賽或活動時則由先生照顧女兒。她甚至認為，若重新選擇，可能會更早生孩子，因為孩子並不會中斷熱愛。

回望25歲時曾經歷一段婚姻並在結束後負債的自己，她說，那時最大問題是「人生沒有方向」，於是容易把關係與付出當成重心。直到衝浪出現，人生才逆轉。她的新書《浪轉人生》正是記錄這段過程：衝浪如何讓她從低谷走出，重新建立價值觀，也讓她回到更簡單的生活。

「以前在臺北，走進服裝店可能隨便買就一萬多塊；現在一萬多塊是我一個月生活費。」對她而言，衝浪文化的精神不是名號，而是回到簡單。至於外界稱她「衝浪女神」，她並不在意。「知道我是誰的人就知道。」真正重要的不是稱號，而是是否清楚自己想要什麼，是否找到與自己價值觀相同的生活方式。

一路走來，鈕臻琳在海裡累積的不只是衝浪技巧，更是面對海與人生的智慧——跌倒了再爬起來，輸了再重來，迷路了就繼續往前走，唯有堅持，才能重新站到每一道浪上。

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