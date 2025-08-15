35歲KOL深陷抑鬱、厭食症　寵物成心靈寄託　為救愛犬售生意王國

「人生是為自己而活，而不是活給別人看的。」這是陳慧琳最近悟出的道理。



今年35歲的陳慧琳是邊緣型人格障礙（Borderline Personality Disorder，BPD）患者，費盡全力為了那光彩的一面而為別人活著，活成了別人認為她應該活成的樣子，卻無法活成自己。

我努力成為父母眼中的好女兒、丈夫眼中的好妻子、員工眼前的好老闆。 陳慧琳

因為總是和恐懼被家人、朋友以及親密愛人拋棄，所以慣性討好別人，甚至失去自我。她分享，自小就會自殘傾向、情緒不穩定、厭食症、暴食症。她認為，造成自己生病的原因主要是荷爾蒙分泌失調，這是一種基因導致；另外還有環境因素，包括曾經歷過孩童時期的情感忽視。

陳慧琳性早熟，8歲胸部開始發育、9歲來月經。「因為發育期，我9歲的時候體重已達到55公斤。」她回憶說道，當時身邊出現很多批評的聲音。「大家都會說我為什麼那麼肥？那麼醜？」她在家中排行第二，上有一個哥哥，下有一個妹妹。「我來自一個非常傳統的家庭，長輩們都是重男輕女，而且我哥哥是一個很棒的人，人長得帥，成績也很出色。」

陳慧琳說，自己已經做好和心理病共存的計畫，因為主要是荷爾蒙分泌失調的關係，她的病基本上無法根治，但只要和「它」相處得來，就像是是每個人心中的惡魔和天使，終究會找到一個平衡點（馬來西亞東方網提供）

當所有掌聲都圍著哥哥而拍，而她不僅被忽視還被批評時，她出現了自殘情況，包括割手脈等等。「每個人覺得我肥，所以當我吃東西，我會開始感到自責，責怪自己，然後就會扣喉，甚至吃瀉藥。」不過當時她並沒有察覺到自己原來已經「生病」了。她分享，每次開車開到一半都會突然覺得自己要消失在這個世界上了！「身邊的人都會經常和我說，不要想太多，放鬆一點，但我根本控制不到的情緒。」直到30歲那年，她自殺未遂，才意思到情況的嚴重性。「當時我坐在我老公的車上，我突然跳車，把他嚇壞，他趕快帶我去看醫生。」

狗狗成為她的救命恩人

被醫生診斷患上抑鬱症，醫生建議她飼養一隻寵物作為陪伴。「我領養了一隻流浪狗。」不過她說，因為從小沒有接觸狗狗，所以起初還是滿抗拒的，甚至還花了一段時間學習如何撫摸以及相處。「說來奇怪，這狗狗很喜歡躺在我的心胸上睡覺。」對陳慧琳而言，這猶如是加壓治療（Pressure Therapy）一樣，舒緩她心理的壓力和情緒。「雖然時間不長，但我和它建立了一個很深厚的關係。」她說，因為它（狗狗），終於讓自己感受到人間有愛。可惜，上天對她非常殘忍。「某天，隔壁鄰居的一隻小狗不知道為什麼會來到我們的庭院，然後我家的狗就不小心咬傷了它。」當時她人在澳洲，而根據澳洲法律，任何帶有攻擊性的寵物都會被羈押，甚至被人道毀滅。

對陳慧琳而言，毛孩就是她的孩子，也是她的陪伴者（馬來西亞東方網提供）

「我無法接受，我說怎樣都一定要把它救出來。」花了將近2萬澳幣（大約10萬港元），甚至賣掉她一手創辦的服飾品牌Twenty3，她的愛犬終於被釋放。「我當時的想法是，如果我連自己最心愛的寵物都保護不了，我要錢做什麼？」根據她說，Twenty3是一個月入超過100萬馬來西亞令吉（約186萬港元）的生意王國。「大家都覺得我很傻，甚至覺得我不可能因為生病或狗狗而放棄一個生意王國。」但對她而言，錢財真的只是身外物，因為錢買到的只是空虛，而無法填補她心靈的缺陷。

展開為自己而活的人生

放棄生意王國後，她坦言自己真的頹廢了好一段時間，因為情緒很不穩定，時而快樂時而傷心，甚至無法和陌生人交流。「我最嚴重的情況是只要一出門就會吐！」但經過醫生的專業治療，她的病情在今年4月開始有明朗化的改變。

「醫生說，當面對傷心時，最重要是不要怪自己，然後列出當下能感受到的事物，包括看見什麼、聽見什麼和嗅到什麼，透過集中精神讓自己不會胡思亂想。」



早前她因為暴食症增肥將近25公斤，但她近期成功瘦身。「其實我沒有刻意減肥，只是活的比較開心，然後減少喝甜，體重就慢慢減了下來。」

陳慧琳的救命之「狗」——popiah（馬來西亞東方網提供）

目前她的工作為關鍵意見領袖（KOL）、商務諮詢師以及毛孩保姆。雖然相比起從前生意，目前的收入可能少了一大截，但她卻說：「現在的我最幸福。」因為現在的她懂得聆聽自己的感受，想哭就哭，想吃就吃，想休息就休息，也懂得接受自己的不完美。不過她老公一路上的陪伴，她說，老公是受西方教育，和自己來自傳統東方家庭的教育是完全不一樣。

「在我的家，如果我突然因為情緒低落而爆哭，我家人可能會以為我神經病還是覺得我很戲劇化。」她更無奈表示，親戚甚至曾表示要帶她去神廟問神。但在他（老公）面前，則可以放聲大哭。

「他從不會阻止我哭，因為哭其實是一種釋放情緒的方式。」



她續說，從前在家如果把衣服隨地丟在地上，不收拾，家中長輩一定會批評「懶惰」、「邋遢」等等。「我老公卻是會很尊重我，因為這一秒我不想收拾，可能我下一秒就會收拾。」不為別人而做，做最真實的自己最舒服。

心理健康也是病，社會應該給予足夠的資源和關懷

陳慧琳在社交網絡上大方公開自己患上心理病的經歷，因為她認為，社會對於心理健康的知識和認知不高。「很多人常會問說：為什麼上一代的人都沒有抑鬱症，但這個年代卻越來越多患有抑鬱症呢？」她的解釋是並非是上一代的人沒有抑鬱症或心理病，而不是沒有被發現或診斷。「上一代的人會覺得打罵小孩是再正常不過的事情，但實情真的是如此嗎？」讓她感到最開心的是有追蹤者透過她的經歷而察覺到自己患有心理病的可能性，進而尋找專業醫生幫忙。

陳慧琳終學會接受不完美，活出最真實的自己（馬來西亞東方網提供）

她續說，社會常會把關懷心理健康掛在嘴邊，但真的有做到嗎？

如果抑鬱症病患突然有天情緒不穩定，可以申請病假嗎？看心理醫生的費用可以向公司索回嗎？ 陳慧琳

她直言，部分企業甚至會因為員工是心理病患者而放棄提拔他們。「因為管理層會覺得患有心理病的人很『麻煩』，不可以委以重任。」她說，倘若有追蹤者詢問她是否應該公開病情的意見，她一般都會建議「不公開」。不是因為病患不能接受自己患病的事實，而是大眾不願接受或給予關懷。

