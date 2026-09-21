中秋節4生肖受陰煞影響　屬牛隨身攜帶紅包辟邪　屬羊避免去山區

9月25日中秋節將至，命理專家小孟老師提醒，依傳統命理觀點，中秋滿月陰氣較重，生肖屬馬、牛、羊、猴者較易受影響，建議減少長時間賞月及夜間戶外活動。



小孟老師在Facebook粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文表示，古人認為月亮屬「陰」，因此月亮越大代表陰氣越重，而中秋當晚的月亮又是一年中最圓、最亮且最接近地球的時刻，因此也被稱為「極陰日」。他特別點名4大生肖在這段時間較容易受到「陰煞」影響，應避免賞月及減少夜間戶外活動。

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生肖馬

小孟老師指出，屬馬人今年犯太歲，命理上認為月光可能影響「財帛宮」，若長時間待在戶外賞月，可能出現頭暈、集中力不足等情況，因此建議中秋節當天下午5時後，盡量留在室內「躲月」。

生肖牛

生肖屬牛者須注意健康與情緒狀況。小孟老師表示，如果長時間賞月可能出現精神混亂、做錯決定等情況；若當天無法避免外出，可隨身攜帶紅包作為辟邪象徵，同時期間應留意言行舉止，避免與他人發生言語衝突。

生肖羊

小孟老師指出，生肖屬羊者在中秋期間可能受到月亮引力影響，進而干擾睡眠品質與精神狀態。他建議，屬羊者應避免在中秋期間前往山區，或靠近樹林烤肉；若仍需前往，可穿著鮮豔衣物，作為擋陰氣的象徵。

生肖猴

生肖屬猴者則被小孟老師列為今年中秋節「最需要避月」的生肖。他指出，屬猴者當日正沖，若長時間暴露在月光下，可能影響情緒，因此除了應該控制賞月時間，也建議避免前往溪邊、湖畔等地活動。

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