中秋節轉運大法！提升感情、事業、財運　三個開運秘訣扭轉乾坤

中秋節到了，你是否有另一半陪你一起過呢？台灣星座塔羅牌小孟老師近日在臉書上分享，中秋節月亮最圓，是轉運的好時機，並分享3招「中秋轉運大法」，不僅可以提升桃花運，還可求財、求事業，三陣法讓你財運感情旺到停不了。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

求感情婚姻：中秋玲龍陣法

中秋節農曆八月十五也是月亮最圓的時刻，民間相傳月圓也是代表感情順利的象徵。小孟老師建議單身者在中秋節當天0時，擺8個蠟燭圍一圈，再用15條紅線，將紅線放在圓圈正中間，人在圓圈外並雙手合十向著月亮禱告說「信徒某某某家住在哪裡，目前單身希望太陰娘娘能賜我正緣，若在未來一年有遇見正緣會在下一此中秋夜準備月餅與糕點來答謝你」。

小孟老師補充，太陰娘娘又名「月娘」、「太陰星君」，在中國古代則稱為「月神」。民間將農曆八月十五日中秋節那天訂定為「太陰娘娘」誕辰，若有戀人的人想要讓感情順利，可在中秋午夜準點準備另一半的照片或者暗戀者的照片，再找一面鏡子照向月亮，鏡子旁置放2張照片，象徵吸收月神的能量到地面上，讓兩人和合團圓，提醒必須在鏡子前後左右各點一支香，等香燒完就能得到月神的祝福了。

【相關圖輯】中秋節｜從出生月份看出你的中秋運程 這個月出世「賞月」招好運（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

求事業：工作運大旺法

中秋節也是土地公的生日，想要求得工作旺財運記得在月圓時找23枚硬幣，硬幣的頭為上，數字朝下，將23枚硬幣放一個圓圈，記得當你坐在圓圈內時雙腳要盤坐，並且前方放一個碗，碗內要放入黑矅眼水晶與白水晶象徵太極黑與白，完成步驟後向上天稟報，「求土地公賜我工作晉升，佑我平安大吉步步高昇」，唸49遍後起身並將所有硬幣集結起來存入銀行，能大發利市，扭轉乾坤。

求財運：中秋五路吸金大法

小孟老師表示，還有「求財運大法」。中秋節當日正中午，找離家最近的土地公廟，先祝賀土地公公生辰快樂，接著拿起五罐礦泉水置於土地公桌上，祈求土地公「請土地公賜我五路財水，當我喝完這五路財水我就能財運亨通，正財偏財樣樣賺」，拜完後，一天喝一罐，連喝五天，據説還有人祈求完后被土地公托夢哦。

【相關圖輯】中秋節｜文旦柚子禁忌須知 營養價值極高 但唔係人人適合食？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

詐團假冒台水「打電話索個資」 北北桃多人受害

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】