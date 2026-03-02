2026提升財運風水佈局　楊登嵙揭辦公家居三大財位　4禁忌需遵守

2026赤馬年來到！每到新一年可要這注意磁場的變化，達到趨吉避凶，讓每年好運旺旺來。



如何利用居家、商店或辦公環境的擺設，提升自己的好運呢？民俗專家楊登嵙老師公開以下重點。

東方財帛位

「財帛星」主掌財運、投資獲利，對於開設公司、工廠、店面的董事長，或是平日有買股票、基金的一般投資人，甚至是賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員來說，這個方位至關重要。

楊登嵙老師建議，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，且水流方向必須朝內，代表財水入庫；或者也可以擺設聚寶盆、水晶洞等吉祥物，這些擺設能活絡財氣，有效提升業績，增進財源，讓您新的一年財運亨通。

北方驛馬位

「驛馬星」主掌異動升遷、搬家。當您覺得目前所處的職位不是自己喜歡的，或是想從南部調北部、北部調南部卻一直沒辦法如願時，不妨善用此方位的能量。建議在家中或辦公室的北方擺設金屬製或陶瓷土製的馬。

特別要注意的是，馬匹的姿態不可趴臥，必須是呈現站立或奔跑的樣子，並且要將馬的頭「向門」，寓意馬不停蹄、奔向目標，往往可以令你心想事成。

東南方官祿位

「官祿星」主掌晉升、升官發財與喜慶之事。對於想步步高昇、升官發財的人來說，東南方是必須佈局的重點。可在此方位擺設五帝錢或木雕的馬。

與驛馬位相同，這裡的馬匹同樣不可趴臥，需呈現站立或奔跑狀，並且務必要將馬的頭「向門」。若馬頭向內，代表馬兒跑不出去，升遷之路恐受阻礙，這點細節千萬不可馬虎。

「聚財位」守財

客廳大門的斜對角L形角落，在風水上稱為「藏風聚氣」的位置，也就是家中的「聚財位」。適合在此擺設財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞、錢母或財神符來鎮守財庫。

但楊登嵙老師特別提醒，該財位有幾項嚴格的禁忌必須遵守，否則會導致漏財甚至無財：首先，該位置不可開門或設為走道，否則氣場散去無法聚財；其次，不可放置會震動的東西（如喇叭）或干擾磁場的器具（如電話總機、電磁爐）；再者，不可放置會蒸發財氣的熱水瓶；最後，絕對不能堆放污穢的垃圾。若違反以上任一項，財神爺恐怕留不住，豈可不重視！

開運飾品旺財

2026年歲次丙午年，是火(赤)馬年。馬體魄強健，寓意健康長壽、精力旺盛，代表昂揚的生命力，不息的精神和強大的行動力，勇往直前、突破障礙，是積極、強大和成功的象徵。

馬可長途跋涉，象徵可靠、穩定、忠誠，也寓意事業穩健發展、能走得長遠。馬象徵活力、堅毅與持續向前的力量，寓意事業或人生不斷突破，不怕挑戰快速達成目標，事事順利，因此「馬到成功」。馬與行旅有關，也象徵旅程平安、一路順風。

今年開運招財吉獸首推「馬」及「貔貅」，建議可以將其擺設在大門口內或外，且頭部務必「面向外」，寓意咬錢入宅、招財進寶。

客廳要乾淨整齊

客廳的整潔與否，同時也暗示著主人的好客與否。好客的人家總會將客廳佈置得舒適大方，能讓客人有賓至如歸的感覺。

不管客廳是否簡單，舒適大方的客廳肯定會讓客人更願意到您的家中做客，因此，要隨時保持客廳的乾淨整齊，避免在客廳堆放垃圾雜物，若是客廳內有什麼東西壞了也要趕快修復，才可凝聚家人的向心力，並增強個人的財運，同時能夠營造良好的人際關係。

