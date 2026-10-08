10月美妝快訊｜GD推全新美妝品牌、CPB聖誕倒數月曆香港率先發售

【10月美妝快訊】進入天氣清爽宜人的10月，肌膚與化妝袋也是時候同步迎接秋日！隨著氣溫及濕度漸降，今個月的美容關鍵字絕對是「保濕」、「屏障修護」與「秋日妝容」。今個月G-Dragon率先宣布主理的時尚品牌PEACEMINUSONE，與韓國美妝企業Goodai Global達成合作協議，共同創立全新美妝品「PEACEMINUSONEBEAUTY」；同時10月美妝快訊將聚焦於各大品牌所推出的全新護膚品、彩妝、香水，以及每年的重頭戲-聖誕限量系列，一同迎接秋日迷人氛圍。



10月美妝快訊｜1日：Clé de Peau Beauté 全新節日限定煥曜星願系列 聖誕倒數月曆 香港率先發售

Clé de Peau Beauté 率先推出了全新節日限定煥曜星願系列，靈感源自劃破夜空的璀璨流星，從一個充滿勇氣的許願開始，點燃了流星熠熠生輝的軌跡。此次節日系列特別盛邀日本知名插畫家聯手創作，她以其空靈細膩的筆觸，將夢幻與現實連結，建構出一個洋溢溫暖、團結及璀璨金光的夢幻國度。

品牌的限量倒數月曆每年都是萬眾矚目。今年顛覆傳統想像，品牌首創圓筒形的走馬燈互動設計，成為一份最具收藏價值的藝術珍品。在緩緩扭動發條之際，華麗繽紛的星願之窗隨之緩緩流轉，圖案轉動彷彿揭開了一場奇幻銀幕的序帷。

10月美妝快訊｜1日：Clé de Peau Beauté 全新節日限定煥曜星願系列 聖誕倒數月曆 香港率先發售（品牌提供）

10月美妝快訊｜1日：SANTA MONICA 首間期間限定店登陸尖沙咀 K11 Art Mall

香港生活美學品牌SANTA MONICA 近日發佈全新品牌形象，以「喚醒感官，找回平衡」為核心哲學。從海天相接的水平線汲取靈感，以希望與平衡為精神底色，探索由外而內的生活美學。品牌同步呈獻香水、家居香氛及光學眼鏡三大產品線，以細緻工藝、嚴選材質與克制設計，將氣味、光線與觸感融入日常，讓感官舒展，為每一次前行注入新的希望。

SANTA MONICA 首間期間限定店 詳情：

地址：B2/F K11 Art Mall 尖沙咀

日期：2026年10月1日至2026年10月31日



10月美妝快訊｜1日：SANTA MONICA 首間期間限定店登陸尖沙咀 K11 Art Mall（品牌提供）

10月美妝快訊｜2日：SUQQU 全新升級 水妍亮采沁潤露及水妍亮采透潤乳

SUQQU 專為輕熟齡肌而設的AQUFONS水妍亮采系列，當中的水妍亮采沁潤露和水妍亮采透潤乳，於今個秋天迎來全新升級。兩款全新升級版產品巧妙將「水潤感」拆解為三重護膚程序：先無縫覆蓋肌膚表面豐沛注入水分，再順應肌膚紋理與毛孔凹凸深度滲透至角質層，最後透過獨家具伸縮性的「層狀膠囊水潤膜」強效鎖水。同時添加以天然植萃為主的「AQUFONS複合成分」，能高效鎖緊水分、提升肌膚柔滑細緻度，令肌膚由內而外透出宛如源泉湧現般的飽滿光澤與極致透明感。

10月美妝快訊｜2日：SUQQU 全新升級 水妍亮采沁潤露及水妍亮采透潤乳（品牌提供）

10月美妝快訊｜7日：G-Dragon推出全新美妝品牌「PEACEMINUSONEBEAUTY」

G-Dragon權志龍主理的時尚品牌PEACEMINUSONE，將正式踩入美妝界。韓國美妝企業Goodai Global宣布，雙方已達成合作協議，共同創立全新美妝品牌「PEACEMINUSONEBEAUTY」，並以2027年上半年正式面世為目標。

新品牌被定位為PEACEMINUSONE品牌世界觀在美妝領域的延伸，將時尚與藝術領域累積的創作精神，透過美妝語言重新演繹。Goodai Global過往曾成功將Beauty of Joseon及TIRTIR等品牌推向國際市場，今次將運用其全球分銷經驗，結合PEACEMINUSONE的創意美學，打造有別於傳統美妝市場的產品與體驗。

品牌首階段會先在韓國推出，其後逐步拓展至美國、日本等海外市場。Goodai Global表明，此次合作並非短暫的聯名企劃，而是以中長期培育為方針，將PEACEMINUSONEBEAUTY發展成獨立的全球美妝品牌。具體品牌概念及產品資訊，將經由官方社交媒體平台分階段對外公布。

10月美妝快訊｜7日：G-Dragon推出全新美妝品牌「PEACEMINUSONEBEAUTY」（IG@peaceminusonebeauty）

10月美妝快訊｜9日：THE WHOO 萃韻水漾潤唇膏全新色號優雅登場

THE WHOO 所推出的萃韻水漾潤唇膏，自推出以來廣受好評，今個秋季迎來兩款全新色號，分別是#32 FLORAL PINK花漾柔粉及#90 WINE RED月季酒紅。全新色號以晶透亮澤的質地配合細膩潤唇效果，讓雙唇綻放自然飽滿的光采，同時融入獨家護唇配方 Royal Oil Complex™，賦予雙唇長效潤澤與細緻修護，打造妝養合一的水光唇體驗。

10月美妝快訊｜9日：THE WHOO 萃韻水漾潤唇膏全新色號優雅登場（品牌提供）

10月美妝快訊｜16日：RMK 全新蜜粉LOOSE POWDER（共4款色調）

日本專業彩妝品牌 RMK，今個月推出全新蜜粉LOOSE POWDER，巧妙平衡「隱形修飾」與「原生光透感」，為肌膚帶來清透的真素肌之美。全新蜜粉首度採用中空構造的「氣球粉體」，具備高效柔焦效果，能輕盈撫平毛孔與細紋；即使吸收多餘皮脂，粉體間仍能維持空氣感與通透度，打造宛如第二層肌膚般的薄膜定妝屏障。