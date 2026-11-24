聖誕禮物推薦2026｜不經不覺來到2026年末，又是時候要為12月的聖誕節做準備！每年可以為身邊的家人、朋友及摯愛，準備一份窩心又充滿暖意的禮物，不僅能為對方帶來喜悅與感動，自己也能收穫滿滿溫暖與幸福感。這次「01女生」精選多款精緻又實用的聖誕禮物，不論送禮對象和預算是多少，都能從中找到合適的禮物靈感。



聖誕禮物推薦2026｜1. Clé de Peau Beauté Eye Color Quad四色眼影組合 HK$630

Clé de Peau Beauté的華麗百搭四色眼影盤，每一抹色彩皆能為雙眸添上優雅神采，巧妙調控光線折射，締造精緻細膩的迷人光澤。眼影盤以淡金色、古銅金、明亮金及金棕色組成，象徵著在通往無限可能的大門前許下的珍貴星願。

聖誕禮物推薦2026｜Clé de Peau Beauté Eye Color Quad四色眼影組合 HK$630（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜2. CHARLOTTE TILBURY HOLLYWOOD SUPERSTAR GLOW KIT 璀璨閃爍光影套裝 HK$260

CHARLOTTE TILBURY的璀璨閃爍光影套裝，一套包含了兩支限量版旅行裝光影筆，分別是SPOTLIGHT和PINKGASM色調。光影筆蘊含珠光粉末成分，有效提升肌膚亮度，反射燈光塑造完美高光效果。配方採用GLOW GEL TECH™技術，可以層層疊加、易於混合，有效無縫層疊在妝容上，實現猶如第二層肌膚的水光效果。

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聖誕禮物推薦2026｜ CHARLOTTE TILBURY HOLLYWOOD SUPERSTAR GLOW KIT 璀璨閃爍光影套裝 HK$260（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜3. SK-II 節日限定「皇牌晶透套裝」HK$750

為迎接節日季，SK-II 特別推出節日限定「皇牌晶透套裝」，一套就包括了神仙水精華 75mL、小燈泡精華10mL以及SKINPOWER煥顏能量精華霜，完美配合，幫助肌膚回復最佳狀態。

聖誕禮物推薦2026｜SK-II 節日限定「皇牌晶透套裝」（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜4. Louis Vuitton Heures d'Absence 旅行裝噴霧 HK$2,800

想送上奢華且香氣四溢的心意，Louis Vuitton的Heures d'Absence 旅行裝噴霧是最佳選擇。香氣捕捉了鮮花的馥郁馨香，洋溢極致現代氣息的花束，以格拉斯清香嬌美的花卉作為主調，茉莉和五月玫瑰盡情散發芬芳濃香，以塔內龍含羞草的清新粉香為整體香調升華。而專為旅遊而設的套裝包括一瓶旅行裝香水及四瓶7.5毫升裝香水芯，設計新穎的香水芯附有磁石開合，能輕易套入噴霧器，精緻又便利實用。

聖誕禮物推薦2026｜ Louis Vuitton Heures d'Absence 旅行裝噴霧 HK$2,800（圖片來源：Louis Vuitton官網）

聖誕禮物推薦2026｜5. RMK 極萃修護節日限定套裝 HK$380

正打算於冬季嘗試「以油養膚」，為肌膚帶來更深層的滋養，不妨考慮RMK所推出的極萃修護節日限定套裝。當中包括：RMK極萃修護按摩肌底油50mL、極萃修護保濕液30mL以及極萃修護面霜8g，讓每位女生都能透過深層滋潤與療癒香氣，為完美底妝和晚間黃金修護時刻打好水潤肌底。

聖誕禮物推薦2026｜ RMK 極萃修護節日限定套裝 （品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜6. Le Labo Classic Candle：PAPYRUS 20 HK$670

Le Labo的蠟燭別具復古浪漫氣息。品牌近期推出的Classic Candle PAPYRUS 20，是以莎草精油作主調，帶出沉實而略帶泥土感的氣息；依蘭的柔和花香、勞丹脂的暖意與深厚麝香隨後展開，帶來古典細膩的香氣。

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聖誕禮物推薦2026｜ Le Labo Classic Candle：PAPYRUS 20（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜7. Guerlain MÉTÉORITES DREAMLIGHT 幻彩流星彩妝粉盒 HK$600

Guerlain今年的聖誕彩妝系列，每一件彩妝均是精心創作色彩繽紛的聖誕臻品。其中限量版Météorites幻彩流星彩妝粉盒，以圓形粉盒鑲滿璀璨的彩色閃石，打開盒蓋，展露前所未見的珠粉組合。限量版加入少量幻彩淡紫色和藍色珠子，調和其他珠粉，融合後為臉頰添上魅力亮采。

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聖誕禮物推薦2026｜ Guerlain MÉTÉORITES DREAMLIGHT 幻彩流星彩妝粉盒（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜8. Givenchy 高級訂製稜鏡光影粉N17（限量版）HK$460

以書信往來傳遞心意，別具暖意及真誠。Givenchy 今年聖誕就以高訂郵驛為主重新演繹節日氣氛濃厚的郵驛世界。系列匯聚多款閃耀迷人的節日彩妝，每一款都是精心準備的心意。其中限定版光影粉N°17，將品牌標誌性光影美學再次完美發揮，粉質柔滑輕盈，可即時提亮膚色，締造多角度立體光澤。細緻蜜粉與肌膚自然融合，妝感輕盈同時提亮肌膚，勾勒出立體輪廓。

聖誕禮物推薦2026｜ Givenchy 高級訂製稜鏡光影粉N17（限量版）HK$460（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜9. Caudalie Thé des Vignes 白麝香浪漫香氛套裝 HK$300

Caudalie 今年繼續呈獻 100%「零塑料」環保聖誕禮盒，實踐綠色可持續承諾，同時讓每份節日獻禮更具深意。其中「白麝香浪漫香氛套裝」，包括：白麝香清新香水 50ml、白麝香滋潤抗氧潤手霜 30ml以及白麝香清新沐浴露 50ml，讓每位收到禮物的人，都能恍如漫步於日落黃昏的葡萄園中，在佳節散發出神秘動人的優雅魅力。

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聖誕禮物推薦2026｜ Caudalie Thé des Vignes 白麝香浪漫香氛套裝 HK$300（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜10. Diptyque Sapin（冷杉）香氛蠟燭 HK$710

香氛蠟燭可為節日增加溫馨氣息，Diptyque 的冷杉香氛蠟燭 ，盛載於墨綠漆面玻璃燭杯，配上橢圓木徽誌，與木燭蓋遙相呼應。當燃點時會散發著閃爍的金光，而香氣則是木質與樹脂交織的香調，融合了西伯利亞冷杉與冷杉香脂精粹、雪松與青苔的細膩香氣，如同靜待裝飾的聖誕樹，既清新凜冽而又暖心溫潤。

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聖誕禮物推薦2026｜ Diptyque Sapin（冷杉）香氛蠟燭 HK$710（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜11. L’Occitane 奢華節日倒數日曆 HK$1,300

今個節日 L’Occitane與畫家 Caroline Romain‑Desfossés 聯⼿推出兩款節⽇倒數⽉曆，讓12⽉的每⼀天都更添驚喜。其中奢華節日倒數日曆，包羅多款經典⼈氣產品，內藏杏仁沐浴油250ml、杏仁緊實美膚油40ml及乳⽊果潤⼿霜75ml等奢華正裝產品、更換上6款迷你新品及6款新⾹氛產品，全⾯提升⾝體、肌膚及秀髮護理體驗。

聖誕禮物推薦2026｜ L’Occitane 奢華節日倒數日曆 HK$1,300（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜12. Tea WG 聖誕節慶茶手工純棉茶包 HK$188

為聖誕聚會增添溫暖，送上聖誕節慶茶最適合不過！Tea WG 所推出的聖誕節慶茶是一款不含茶鹼的紅茶，融入柑橘與溫暖節日香料，風味濃郁而低調，讓人想起聖誕夜的靜謐時光。

聖誕禮物推薦2026｜ Tea WG 聖誕節慶茶手工純棉茶包 （品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜13. PAUL & JOE BEAUTÉ 限量彩妝2026聖誕系列套裝 HK$580

PAUL & JOE所推出的2026限量彩妝聖誕系列，以璀璨星空為靈感。套裝配備4款彩妝單品，包含能突顯雙眸神采的「限量版混搭四色眼影盤」、採用柔滑富彈性油凝膠基底的「閃亮水光唇釉」、觸膚即化開的「啫喱高光棒」，是不可或缺的夢幻隨身派對彩妝組。套裝共推出兩款色調，分別是冷色調的001 夜空之星，和溫暖色調的002 閃爍的天空，滿足不同妝容偏好的女生。

聖誕禮物推薦2026｜ PAUL & JOE BEAUTÉ 限量彩妝2026聖誕系列套裝 （品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜14. Laura Mercier The Finishing Touch 柔焦保濕蜜粉套裝 HK$420

Laura Mercier的蜜粉一直是許多女生的愛用化妝品。這次品牌將秋冬必備的柔焦保濕蜜粉和限定天鵝絨粉撲，盛裝成法式簡約優雅的禮物。蜜粉輕透持妝同時高效保濕，一拍瞬即完美隱藏毛孔，讓妝容於佳節派對與浪漫約會間，持久綻放無瑕光彩。

聖誕禮物推薦2026｜ Laura Mercier The Finishing Touch 柔焦保濕蜜粉套裝 HK$420（品牌據供）

The Body Shop 聖誕限量版奢華倒數月曆 HK$1,499

今年聖誕，The Body Shop所推出的限量版奢華倒數月曆，精選皇牌面部護理、身體護理及頭髮護理產品，將精緻美好的驚喜藏入每一個小格之中，讓大家每日都有驚喜的自寵節慶儀式感。奢華倒數月曆集結多款正裝與精緻隨行裝，包括乳木果身體潤膚霜、英倫玫瑰沐浴露、甘菊全效極緻卸妝潔膚霜、杏仁奶身體補濕乳酪等，在整個十二月裡為大家帶來提升心情與呵護肌膚的愉悅體驗。

聖誕禮物推薦2026｜The Body Shop 聖誕限量版奢華倒數月曆（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜15. NARS LINE & SHINE 唇妝組合I / II HK$275

NARS 所推出的Line & Shine唇妝組合為雙唇帶來俐落的唇線框架與亮澤光采，呈現如新鮮粉雪般精緻的妝效。精選粉色與棕色系的搭配組合，包含貨裝尺寸的唇線筆與迷你版Afterglow唇彩，為不同妝容增添一抹高山時尚的優雅。

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聖誕禮物推薦2026｜16. Estée Lauder 皇牌修復亮肌套裝 HK$665

Estée Lauder 所推出的皇牌修復亮肌套裝，包含Advanced Night Repair升級再生基因修復精華、同系列潔面啫喱及眼霜，配上Revitalizing Supreme+ 新生活膚膠原修護晚霜，全面重塑年輕彈滑透亮肌。革命性的升級再生基因修復精華，透過開創性夜間肌膚科學的修復力量，極速修護肌膚。

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聖誕禮物推薦2026｜ Estée Lauder 皇牌修復亮肌套裝 HK$665（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜17. 植村秀shu uemura 「天使之眸」9色眼影盤 HK$720

shu uemura所推出的「天使之眸」9色眼影盤，限定的Artsy Peacock立體浮雕包裝之中，打開即是9色眼影。當中由實用的深邃棕色、香檳金、粉金碎閃到藍調眼影，將日常妝容與前衛眼妝收納其中。

聖誕禮物推薦2026｜植村秀shu uemura 「天使之眸」9色眼影盤 HK$720（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜18. Gingko Design 竹製啡色藍牙喇叭 HK$510

打造聖誕節的溫暖氛圍，英國品牌Gingko Design以竹筒外表，搭載高品質音效的藍牙喇叭，加上能夠發光，締造柔和舒適的光線和環境。

聖誕禮物推薦2026｜Gingko Design 竹製啡色藍牙喇叭（圖片來源：Gingko Design）

聖誕禮物推薦2026｜19. Coach CHELSEA SHOULDER BAG 30 HK$2,950

Coach的這款Chelsea手袋，採用天鵝絨般的絨面革和柔軟的粒面皮革精製而成，非常適合冬日使用。加上簡約的設計風格融合了紐約風格，輕鬆展現出休閒時尚的氣質。手袋寬敞的內部空間可容納日常必需品、平板電腦等物品，並配有拉鏈口袋，方便整理收納。

聖誕禮物推薦2026｜Coach CHELSEA SHOULDER BAG 30（圖片來源：Coach官網）

聖誕禮物推薦2026｜20. 連卡佛 Curated Holiday Sanctuary HK$1,980

亞洲奢華百貨連卡佛每年為聖誕推出的聖誕倒數禮盒，都是物超所值，非常受歡迎。延續往年熱烈迴響，今年再度推出三款各具特色的聖誕倒數禮盒。其中Curated Holiday Sanctuary，以聖誕小屋造型設計，內容物更是專為在節日中享受煥發身心的居家時光而設，這款居家療癒禮盒匯集了奢華的身體護理、頭髮修護、睡眠產品 及觸動感官的香氛。從 Niance 冰川身體潤膚霜、Miriam Quevedo 奢華護髮產品，到連卡佛獨家發售的Ormaie 節日限定香氛蠟燭及 9Dragons 宣和帝王宮廷御香，每個細節都旨在將居家時光昇華滿滿極致的節日儀式感。

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聖誕禮物推薦2026｜ 連卡佛 Curated Holiday Sanctuary（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜21. AUTEUR 膠原蛋白激活精華 HK$2,800

德國護膚品牌AUTEUR將頂尖科技結合精緻美學，採用獨創科技針對肌膚老化，有效幫助細胞更新、膠原結構重塑、深層補水、緊緻提拉及加強肌膚屏障。精華精準改善肌膚緊緻和彈性的結構根源，並抵禦氧化壓力與膠原流失問題。融合胜肽訊號傳導與抗氧化防禦技術，顯著促進膠原與彈力蛋白合成，重塑肌膚密度。

聖誕禮物推薦2026｜AUTEUR 膠原蛋白激活精華（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜22. SHISEIDO X TOMO KOIZUMI ULTIMUNE 節日限定版皇牌全盛精華 HK$950

以盛放的花卉圖案帶來節日色彩。SHISEIDO聯乘日本知名時裝設計師TOMO KOIZUMI，為皇牌全盛精華換上新裝，以花朵的層次皺褶，締造優雅魅力。以日本珍稀山茶花精萃+，結合14種氨基酸，並透過革命性Ki-Koji發酵科技，提升肌底滲透力，減慢肌膚老化循環，同時煥發水光新生肌。

聖誕禮物推薦2026｜SHISEIDO X TOMO KOIZUMI ULTIMUNE 節日限定版皇牌全盛精華（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜23. Jo Malone London 聖誕限定 香草與蘇格蘭威士忌古龍水 100ml HK$1,405

聖誕醉人香氣，可令節日氣氛升溫！Jo Malone London推出的聖誕限定古龍水，以醇厚柔滑的蘇格蘭威士忌香調，透出陳年橡木桶與琥珀般的醉人暖意。馥郁天然香草隨之綻放，糅合烘烤零陵香豆的深邃醇香，最後由感性誘人的金黃琥珀溫柔包覆，最後香草的幼滑與威士忌的香醇巧妙交織。古龍水玻璃瓶身刻上經典菱格切割花紋，繫上靛藍格紋蝴蝶結，恍如一瓶珍藏醇釀，熟悉之中又藏着意想不到的驚喜。

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聖誕禮物推薦2026｜ Jo Malone London 聖誕限定 香草與蘇格蘭威士忌古龍水 100ml （品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜24. MEMO PARIS INLÉ 茵萊茶桂 75ml HK$2,260

假如送禮對象是愛收藏小眾香水的話，送上這款香水是不錯的選擇。MEMO PARIS所推出的INLÉ，是一款以緬甸茵萊湖（Inle Lake）為靈感的小眾木質花香調淡香精。香氣完美融合了桂花香氣與清幽茶韻，是將東方禪意與西方調香結合得極佳的藝術之作。香水前調為佛手柑、薄荷和艾蒿，再帶出核心靈魂-茶香暈染桂花的甜潤，層次豐富。

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聖誕禮物推薦2026｜ MEMO PARIS INLÉ 茵萊茶桂 75ml HK$2,260（圖片來源：MEMO PARIS官網）

聖誕禮物推薦2026｜25. Rituals The Ritual of Yozakura 小型禮盒套裝 HK$295

荷蘭身體護理及身心療癒品牌 Rituals Cosmetics，今年以「The Rituals Express – Destination: Joy」為主題，推出了一系列聖誕及節日限定禮盒。其中The Ritual of Yozakura 小型禮盒套裝，有著備受追捧的醉人香氛，及身體護理產品可締造絲滑柔嫩美肌。配以質感天鵝絨禮盒，是送禮最佳選擇之一。

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聖誕禮物推薦2026｜Rituals The Ritual of Yozakura 小型禮盒套裝（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜26. L’Occitane en Provence 奢華節日倒數日曆 HK$1,300

L’Occitane en Provence今年的奢華節日倒數日曆，讓12⽉的每⼀天都更添特別，包羅多款經典⼈氣產品，內藏杏仁沐浴油250ml、杏仁緊實美膚油40ml及乳⽊果潤⼿霜75ml等奢華正裝產品，同時還有6款迷你新品及6款新⾹氛產品，無論是寵愛⾃⼰，還是送給摯愛，都是⼀份令⼈期待的節⽇⼼意。

聖誕禮物推薦2026｜26. L’Occitane en Provence 奢華節日倒數日曆 HK$1,300（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜27. WELLAGE x Cinnamoroll 雙效修護補濕限定套裝 HK$388

送給Cinnamoroll 粉絲最佳選擇！Cinnamoroll與 韓國美妝品牌WELLAGE聯手推出限定雙效修護補濕限定套裝，一次集結品牌3款PDRN皇牌產品，為每個人帶來最閃耀自信的美麗時刻，而聯乘限定套裝更特別附送極具收藏價值的聯乘限定毛毛手挽袋與7日美肌夢境掛曆袋，將護膚儀式感與夢幻收藏元素完美結合。

聖誕禮物推薦2026｜28. BLOOMS & BLOSSOMS 緋紅雲杉 HK$2,380

聖誕節怎能沒有充滿節日氛圍的花藝擺設，香港頂尖高級花藝品牌BLOOMS & BLOSSOMS，以「Dreamwood Noël」為主題，推出一系列全新花藝精品。系列靈感取自《愛麗絲夢遊仙境》充滿好奇與浪漫的情節，其中緋紅雲杉聖誕花環，將應節花卉與時令綠葉，配以別緻的蘑菇點綴，打造出精緻細膩的節慶花禮。

聖誕禮物推薦2026｜BLOOMS & BLOSSOMS 緋紅雲杉（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜29. Mediheal 積雪草舒緩護理導入精華面膜 12片 HK$120

敏感肌最愛！韓國大熱的Mediheal 積雪草舒緩護理導入精華面膜，是一款專為敏感肌及痘痘肌設計的鎮靜修復面膜。它蘊含高濃度的積雪草成分，能有效舒緩外在環境與壓力導致的肌膚泛紅與敏感。此外，亦有助於淡化痘印與均勻膚色，同時強化肌膚的保濕屏障，讓皮膚回復細膩潤澤。

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聖誕禮物推薦2026｜Mediheal 積雪草舒緩護理導入精華面膜 12片 HK$120（圖片來源：Olive Young官網）

聖誕禮物推薦2026｜30. Nivea妮維雅果萃雙效C&A淡斑亮白精華凝乳 300ml HK$59.9

Nivea 所推出的果萃雙效C&A淡斑亮白精華凝乳，結合50倍純維他命C、穀胱甘肽及維他命B3，有效提亮膚色，改善身體曬痕、色斑及膚色不均。此外，還添加靈萃取自西印度櫻桃的維他命A，有助於細緻肌膚紋理、改善粗糙與加強保濕，是冬日身體美白必備。

聖誕禮物推薦2026｜ Nivea妮維雅果萃雙效C&A淡斑亮白精華凝乳 300ml HK$59.9（圖片來源：Nivea）

聖誕禮物推薦2026｜31. Nu Skin ageLOC® Tru Face®鑽亮青春再生精華 HK$871.4

想努力抹走歲月痕跡，保持肌膚年輕狀態，Nu Skin 所推出的ageLOC® Tru Face®鑽亮青春再生精華，蘊含溫和的A醇複合物、高效胜肽配方，結合專有ageLOC®科技讓青春再生。此獨有配方使肌膚更顯光滑、年輕、有彈性，有助滋潤及鎮靜肌膚。

聖誕禮物推薦2026｜Nu Skin ageLOC® Tru Face®鑽亮青春再生精華 （品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜32. Onitsuka Tiger ONITSUKA TIGER THREE HK$1,040

Onitsuka Tiger鬼塚虎所推出的香水各具特色，其中ONITSUKA TIGER THREE是一款蘊含溫度與層次的香氣。以橙香與歐白芷的辛香氣息，帶出溫柔的療癒感，再帶出紫羅蘭與海洋調的柔和。最後是煙燻與辛香悠然蔓延，散發出如泥土般的溫暖餘韻，令人心神寧靜。

聖誕禮物推薦2026｜ Onitsuka Tiger ONITSUKA TIGER THREE（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜33. Saicho 焙茶口味氣泡茶 HK$220

若然不想飲太多酒精飲品，同時充滿盡興的氛圍，Saicho的氣泡茶便是個不錯的選擇，採用單一產地茶葉，如焙茶口味便使用日本茶葉，口感清爽，可以用來配搭晚餐。

聖誕禮物推薦2026｜Saicho 焙茶口味氣泡茶（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜34. Swarovski Magic 手鏈 HK$1,100

Swarovski 的Magic 手鏈以燦爛的切割面風格，精巧捕捉雪花的神韻，充滿節日氣氛。手鏈採用鍍銠設計點綴藍色Swarovski 鋯石，在精緻的鏈條上形成五個冬日圖案，並配備可調式滑動鎖扣，設計貼心，是送禮的完美選擇之一。

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聖誕禮物推薦2026｜ Swarovski Magic 手鏈 HK$1,100（圖片來源：Swarovski官網）

聖誕禮物推薦2026｜35. Valmont 膠原修護面膜 5片 HK$4,930

不少女生都愛敷面膜，除了可重點護膚外，更是放鬆身心的好時機。VALMONT 的膠原修護面膜，嚴選純天然膠原蛋白，因其分子結構與人體肌膚相似度達97%。不僅確保極致親膚性，更能實現首次使用即見卓越成效的護膚體驗。面膜奧秘源於精萃瑞士純天然膠原蛋白，確保與肌膚完美相容，帶來無可匹敵的保濕、舒緩與提拉功效。

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聖誕禮物推薦2026｜Valmont 膠原修護面膜 5片 HK$4,930（圖片來源：Valmont官網）

聖誕禮物推薦2026｜36. FANCL 煥采賦活彈潤套裝 HK$628

FANCL 特別推出全新限量版煥采賦活彈潤套裝，結集5款冬日美肌殿堂級產品，包括兩大新品「緊緻賦活淡紋精華」與「煥采修護精華霜」，發揮抗老修護功效。同時，搭配療癒香氣的膠原賦活盈潤面膜、柔潤保濕潔面乳（天然橙香）、淨白緊膚身體乳霜（薰衣草×香橙），給予肌膚奢華級緊緻滋養，煥活冬日美肌。

聖誕禮物推薦2026｜ FANCL 煥采賦活彈潤套裝 HK$628（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜37. GHD 羊絨限定系列 SPEED 專業馭風極速風筒 HK$3,195

今個聖誕，GHD推出全新限量版 Cashmere Collection 羊絨系列，以柔和的羊絨米色為主調，配以溫暖銅色細節點綴，並搭配柔軟質感的隔熱收納袋，盡顯節日奢華魅力。其中ghd Speed 專業馭風極速風筒就換上了全新色調，搭配專為極速乾髮同時打造柔順造型的設計，提供高效能的乾髮及護髮造型體驗，是送禮最佳選擇之一。

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聖誕禮物推薦2026｜GHD 羊絨限定系列 SPEED 專業馭風極速風筒 HK$3,195（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜38. The Ordinary 水潤柔唇套裝 HK$109

The Ordinary 今個節日，特別推出的水潤柔唇套裝，是為重視唇部護理人士而設。套裝包括PHA 5% Exfoliating Lip Serum 和Squalane + Amino Acids Lip Balm，前者可為雙唇去角質，而後者有著補水功效，解決雙唇乾燥粗糙問題。同時附上匙扣，可為唇膏帶在身上，隨時隨地都能即時補水。

聖誕禮物推薦2026｜ The Ordinary 水潤柔唇套裝 HK$109（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜39. The Body Shop 聖誕限量版奢華倒數月曆 HK$1,499

今年聖誕，The Body Shop所推出的限量版奢華倒數月曆，精選皇牌面部護理、身體護理及頭髮護理產品，將精緻美好的驚喜藏入每一個小格之中，讓大家每日都有驚喜的自寵節慶儀式感。奢華倒數月曆集結多款正裝與精緻隨行裝，包括乳木果身體潤膚霜、英倫玫瑰沐浴露、甘菊全效極緻卸妝潔膚霜、杏仁奶身體補濕乳酪等，在整個十二月裡為大家帶來提升心情與呵護肌膚的愉悅體驗。

聖誕禮物推薦2026｜The Body Shop 聖誕限量版奢華倒數月曆（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜40. LUSH 雪天使沐浴啫喱 HK$110

風靡全球的LUSH雪天使系列，為今個節日帶來一系列散發著迷人香氣的護理驚喜。其中的雪天使沐浴啫喱以甜美的造型及糖果香氣，以及滋潤紓緩的燕麥奶泡沫，為大家打造柔嫩肌膚。

聖誕禮物推薦2026｜LUSH 雪天使沐浴啫喱 HK$110（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜41. Swatch Holiday Special MERRYLLISSIMA HK$710

Swatch 以全新Holiday Special MERRYLLISSIMA為節慶時光增添歡樂氣氛。MERRYLLISSIMA靈感源自深受喜愛的CARAMELLISSIMA，後者以充滿玩味的年輕氣息及標誌性的糖果靈感錶帶而聞名。此次節日特別版以紅、綠、白及金色重新演繹設計，同時保留其獨有魅力。

聖誕禮物推薦2026｜Swatch Holiday Special MERRYLLISSIMA HK$710（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜42. Shamseili ÉPINGLE Petite 密鑲手鏈（金色）HK$2,200

想為摯愛送上與眾不同的首飾，香港的輕珠寶品牌 Shamseili是不錯的選擇。當中ÉPINGLE Petite 密鑲手鏈，將品牌的標誌性設計凝練於細膩靈動的纖細鏈條之上，綴以ÉPINGLE別針與品牌標誌。品牌推出可調節長度的項鏈與手鏈，並備有極簡光面及密鑲莫桑石款式，以更輕盈內斂的形式詮釋相同個性。手鏈是專為日常佩戴設計的百搭之作，單戴純粹，疊戴亦和諧出彩。

聖誕禮物推薦2026｜ Shamseili ÉPINGLE Petite 密鑲手鏈（金色）（品牌提供）

聖誕禮物推薦2026｜43. PRIMAVERA 薰衣草睡眠噴霧 30ml HK$220

好好休息也是相當重要。PRIMAVERA 所推出的薰衣草睡眠噴霧，產品成分100%天然。當中蘊含有機薰衣草油、有機玫瑰木油、有機苦橙花油等，具有鎮靜功效，更可令呼吸暢順、身心放鬆，有助入眠。