婚展2026｜11月會展婚展重點：14大餅卡禮券優惠/免費擇日/$1燕窩

【11月好去處/會展婚展2026】籌備婚禮需要甚麼？想一次過對比不同品牌、搜羅最新最合適的婚禮優惠，逛婚展是個好選擇。由婚禮用品、婚紗禮服，以至婚禮佈置、婚宴場地、四師（攝影師、律師、化妝師到婚禮司儀）等細節都一應俱全，一站式了解並以最抵價入手心頭好，找到你的婚禮靈感。



「香港婚紗展暨結婚博覽2026」及「香港婚宴博覽2026」將於11月6至8日於香港會議展覽中心舉行。作為大型婚展，場地內匯聚超過230間人氣婚嫁品牌及婚禮專家，包括婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服，以至酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮餅、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等，滿足不同風格、預算的婚嫁需求。

「香港婚紗展暨結婚博覽2026」及「香港婚宴博覽2026」

日期 ：2026年11月6至8日

時間：中午12時至晚上8時

地點 ：香港灣仔會展 Hall 5EFG

入場費：每位港幣25元

11月會展婚展2026｜重點1. 14大餅卡禮券品牌 優惠低至55折

逛婚展當然要把握最佳時機買餅卡禮券！現場集齊多間人氣餅卡及禮券品牌，提供全年最大折扣優惠。由傳統嫁囍禮餅、西餅，到新式精緻甜點、人氣雪糕及特色茶飲應有盡有，包括奇華餅家 Kee Wah Bakery、A-1 Bakery Group、榮華香港 Wing Wah HK、Maxim’s Cakes 美心西餅、東海堂 アローム、LUCULLUS 龍島、聖安娜、Häagen-Dazs、鴻福堂 Hung Fook Tong、Chateraise、Paul Lafayet、阿嫲現烤手工蛋糕、LIFETASTIC、天仁茗茶。各位準新人可以一次過比併，入手心水餅卡。

(FB@Wedding Expo 香港婚慶．博覽網)

11月會展婚展2026｜重點2.入場送價值$1500福袋

入場即送獎賞！凡購票入場人士（需二人同時購票）均可獲贈價值超過$1500豐富禮品包一份，包括李錦記多款調味料、HISAMITSU S-Cup 營養能量補充飲品、DoDoME護鼻紙及濕廁紙旅行裝、樂而雅女性衛生用品、DR’s Secret潤膚霜、Blackmores保健品、Musee潤膚乳及免費療程體驗券等，送完即止。

另外，在場內消費超過HK$1,000，可參加必中抽獎一次，獎品種類包括嫁喜餅卡、名貴海味、美容護膚品、電子產品等。

(FB@Wedding Expo 香港婚慶．博覽網)

11月會展婚展2026｜重點3. 開幕優惠$1搶購燕窩飲品

婚展首次推出「開幕限定驚喜換購」優惠活動，開幕首日首300對入場準新人，只要在場內任何參展商攤位，單一消費滿 HK$1,000，即可憑「認購籌」及電子收據，往指定攤位換領禮品或服務「購買券」，並以 HK$1、HK$88 或 HK$888 等驚喜價換走婚禮好物及服務。

11月會展婚展2026｜重點4. 全新婚展電子儲分獎賞計劃

大會首次推出全新電子儲分獎賞平台「囍點」，讓準新人輕鬆儲分換領更多婚展購物獎賞。準新人只需於婚展期間，在任何參展商攤位以電子支付方式累積消費每滿HK$1,000，即可賺取1「囍點」！

除購物儲分，更可透過購票入場賺取額外「囍點」，積分可跨展期持續累積，毋須急於一次用盡積分。累積指定「囍點」並符合換領條件，即可換領過千份精選實用豪禮，總值超過HK$40萬，包括人氣禮券、生活好物至頂級家電。(獎品數量有限，換完即止。)

11月會展婚展2026｜重點5. 婚禮市集體驗

婚展全新主題展區——「約會系婚禮市集」，挑選超過30個特色本地品牌，涵蓋飾物、訂製香水、手作設計、回禮禮物、情侶生活選物、婚禮輕食及設計花藝等，讓大家感受浪漫氛圍，同時探索專屬於你們的婚禮靈感。

11月會展婚展2026｜重點6. 一系列免費工作坊/婚禮服務

讓籌備婚禮變成一場輕鬆的情侶約會！大會為準新人提供「Chill潮玩手作區」，大家可以在展場中DIY 製作 Y2K復古感的繽紛馬賽克鎖匙扣或創意拼豆，一齊打造這份獨一無二的專屬紀念。

另外，除了講座和示範外，大會更特別邀請風水師傅為準新人提供傳統婚嫁擇日服務；專業顧問進行MBTI分析，幫準新人量身打造專屬婚禮籌備分工指南；「AI舌診機」精準檢測個人體質，送上專屬身心調理及備孕貼士。