新娘妝｜單/內雙眼皮、泡泡眼如何化眼妝?化妝師教不同眼型修容法

新娘妝向來是婚禮籌備的重要一環，而眼妝正是將整個妝容提升至另一個層次的關鍵。不同眼型的新娘，所需的眼妝技巧亦各有不同。為了讓每位新娘都能展現最明亮動人的雙眼，「01女生」特別邀請新娘化妝師Mandy Yim，針對各種常見眼型，分享眼妝重點及化妝修飾技巧，放大自身優勢，讓雙眼更有神采。



不少新娘在化妝時會對自己的眼型感到苦惱：內雙眼皮不夠深邃、眼皮腫泡難以放大雙眼、下垂眼型等。其實，只要掌握適合自己眼型的妝容調整方法，便能巧妙地修飾不足，突顯個人特色。以下為準新娘們調合了不同眼型的化妝重點，助你在大日子綻放最美雙眸。

不同眼型新娘化妝重點及修飾技巧 (圖片由受訪者提供)

常見眼型1：內雙眼皮

IU是內雙眼皮的女星代表。(IG@dlwlrma)

特色：雙眼皮不明顯，眼睛睜開時常被上眼皮覆蓋，容易吃妝。

化妝修飾技巧：建議先以淺色眼影作打底，令眼皮顯得明亮。若想令雙眼皮線條更明顯，畫眼線時切忌過粗，重點填補睫毛空隙，自然提升神采。亦可善用雙眼皮貼，整體提升眼皮，令眼窩更深邃。

常見眼型2：單眼皮

常見眼型2：單眼皮 (freepik)

特色：沒有明顯的眼皮皺褶，眼型較扁平。

化妝修飾技巧：單眼皮具有獨特的美，不必強求雙眼皮。若新娘希望保留單眼皮特質，建議與化妝師充分溝通妝容風格。如決定不調整為雙眼皮，則可注重睫毛妝感，透過夾翹睫毛及貼假睫毛，視覺上放大雙眼，自然展現個人魅力。

常見眼型3：上揚眼（鳳眼）

擁有上揚鳳眼的Jennie，十分有辨識度。 (IG@jennierubyjane)

特色：眼形細長，外眼角上翹，容易給人冷豔印象。

化妝修飾技巧：如希望眼妝增添親和力，塗抹眼影時應避免眼尾過度向上暈染，下眼影亦不宜緊貼眼尾，以平衡眼型。眼線可選「下垂眼線」或平拉眼線手法，整體效果更柔和。

常見眼型4：下垂眼

常見眼型4：下垂眼，上圖為妝前，下圖為妝後 (圖片由受訪者提供)

特色：眼尾位置低於眼頭，視覺上較易顯得憔悴無神。

化妝修飾技巧：眼影方面，應避免在眼尾使用過於濃重顏色，否則會壓低眼型。眼線建議略為上揚，輕提眼尾，亦可配合雙眼皮貼於眼尾局部使用，整體提升眼型輪廓。

常見眼型5：泡泡眼

特色：因脂肪堆積或水腫，眼皮顯得浮腫厚重，缺乏神采。

化妝修飾技巧：可先以淺啡色啞面眼影於整個眼窩打底，作為暗影修飾浮腫感。避免使用珠光、亮片或閃粉眼影，減少厚重感。妝容重點放於眼睫毛和眼型調整，令雙眼更有精神。

常見眼型6：雙眼皮

常見眼型6：雙眼皮 (圖片由受訪者提供)

特點：存在明顯的眼褶，眼睛寬大、有層次感。

化妝修飾技巧：雙眼皮新娘適合多種妝容風格。韓式清新眼妝多用粉色或啡色系，配合臥蠶描繪和中段較長的假睫毛，營造柔和圓眼效果；歐美風格則重視眼影漸層暈染及強調眼線，選用尾段較長的假睫毛，突顯立體深邃感。