新娘妝｜長臉新娘適合甚麼妝容髮型？化妝師教3技巧減齡+縮短中庭

每位新娘子都盼望於大日子綻放最美一面，然而長臉新娘往往最擔憂臉型過長，令整體輪廓看來偏成熟，甚至帶點距離感。其實，一個合適的妝髮設計能柔和臉部線條，打造溫潤甜美氣質。「01女生」特意邀請新娘化妝師Kelly Heung，分享長臉新娘妝髮修容技巧，讓臉型比例更平衡，展現出個人特有風格。



每位女生都擁有獨一無二的美，而長臉新娘更毋須過於擔心臉型，因為長臉本身有著高貴優雅的特質，拍照時亦更上鏡。另外，只需掌握以下修容方法，透過妝容及髮型的「橫向擴張」技巧，便能巧妙調整比例，讓臉型瞬間變得柔和甜美。

長臉新娘修容技巧 (圖片由受訪者提供)

長臉新娘修容技巧1.必剪「縮臉」瀏海

髮型是修飾長臉的第一步，關鍵在於「截斷」臉長，減少額頭及面部縱向的曝光度。Kelly特別推薦搭配瀏海的造型，例如法式瀏海或空氣瀏海，能有效遮蓋額頭部分，即時縮短臉型比例。如新娘偏好仙氣造型，可選擇八字瀏海，同樣可柔和修飾額頭及臉頰兩側輪廓，令整體感覺更溫婉。

長臉新娘修容技巧1.必剪「縮臉」瀏海 (pinterest)

長臉新娘修容技巧2.橫向光影底妝法

底妝上，長臉新娘切忌盲目沿中線直打高光。提亮重點應集中於眼下三角區及蘋果肌，利用水平線將視覺重心橫向拉闊。特別留意，可輕掃高光在鼻樑中間段，避免整條打亮，否則進一步拉長臉型。修容方面，只需於下巴最底部輕輕掃上陰影，即時縮短臉長比例。

長臉新娘修容技巧2.橫向光影底妝法 (圖片由受訪者提供)

長臉新娘修容技巧3. 平直眉形＋圓眼大法

眉妝方面，長臉新娘應避免畫高挑眉，改畫平直眉或微彎眉形，有效拉闊臉型比例，令五官更見柔和。眼妝則建議於眼中部加粗眼線，眼尾平拉或微下降，營造圓大雙眼感。貼假睫毛時可重點加強眼中密度，進一步將視覺焦點集中於面中，自然地令臉型顯得短而不狹長，整體比例更為協調。