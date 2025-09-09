新娘妝｜圓臉新娘適合怎樣的妝髮？4修容秘訣助顯臉小、增立體感

新娘化妝｜結婚是人生大事，而在婚禮上的每一刻，各位新娘子當然想以最佳狀態示人。然而，圓臉女生或多或少會擔心臉型顯胖、上鏡不夠立體。其實，只要掌握「結構式修容法」，無需醫美微調，亦能營造出視覺V臉效果。「01女生」特別邀請新娘化妝師Kelly，為大家親授圓臉新娘的專屬修容技巧，助你拍出精緻小臉婚照。



別以為陰影越厚重，就代表越顯臉小！有時候修容太重手，妝感反而不自然，亦顯髒。Kelly提醒，圓臉新娘要打造小「V臉」，最重要是重組面部光影走向。她建議從髮型設計、彩妝技巧著手，透過複合式調整，讓臉部線條更分明、有層次，不論正面或側面都顯得精緻立體。

圓臉新娘妝髮修容技巧 (圖片由受訪者提供)

圓臉新娘妝髮修容技巧1：善用髮型造成視覺錯覺

不論你是短髮、長髮女生，建議避免齊瀏海髮型，會壓縮臉長，讓臉看起來更寬。短髮女生需注意髮長切忌短於鎖骨，易強化圓潤感，不妨考慮將頭髮留至鎖骨長度，更易於打理和設計造型。

至於長髮女生，建議選擇側分波浪捲髮型，特別是「6:4分線」設計。利用不對稱髮流修飾圓形輪廓，捲度則需從顴骨下方開始，製造自然陰影感。亦可選擇高盤髮，記得在頂區製造約4cm高度，配合耳際垂落的「龍鬚瀏海」修飾顴骨，視覺上比起全梳貼頭造型更顯瘦。

高盤髮 (圖片由受訪者提供)

圓臉新娘妝髮修容技巧2：底妝採用3:7光影法則

若要平衡圓臉比例，就必先知道底妝光影區域的黃金比例。以鼻樑為中軸的倒三角區（含眼下/眉心/唇峰）屬於提亮區，選用比膚色亮1.5度的啞光高光粉或液態高光產品，打造自然立體感。

陰影區則是從耳垂下方起，沿下顎線至下巴畫出「ㄑ字型」線條，用灰棕調修容膏打造自然骨骼感，收細面部輪廓。

(freepik)

圓臉新娘妝髮修容技巧3：立體感眉妝

畫對眉毛，立即顯臉小！要打造乾淨細緻、自然又立體的眉妝，除了使用不同深淺色的畫眉工具外，在描畫眉妝時，亦要記得將眉峰定位於鼻翼與眼球外緣連線處，眉尾較標準畫法延長0.8至1cm，提升整體五官立體感。

圓臉新娘妝髮修容技巧3：立體感眉妝 (圖片由受訪者提供)

圓臉新娘修容技巧4：放大雙眼，修飾臉型

眼睛是靈魂之窗，眼妝亦是新娘妝的重點。畫眼線時，建議從瞳孔外緣開始加粗，尾端平拉出約1.2cm的漸細線條，拉長眼形比例。

眼睫毛方面，在眼尾位置貼上3束假眼睫毛，重點加強眼尾妝感，在下睫毛中段位置作局部點綴，突出眼部輪廓，同時達到修飾臉型的效果。