新娘妝｜海外婚禮/戶外婚攝持妝技巧！兩週前唇部保養、護髮建議

近年不少新人選擇到海外拍攝婚照或舉行婚禮，享受異國浪漫氣氛之餘，亦希望在美景映襯下留下動人時刻。假如身處歐洲、澳洲等地，不論夏季或冬季，當地氣候普遍乾燥，對新娘妝容及造型都是一大考驗。要確保底妝貼服、整體造型持久無瑕，事前準備絕不可忽視。「01女生」特別邀請新娘化妝師Sali，分享海外婚攝、海外婚禮底妝持久貼服及完美造型的關鍵，助你於大日子展現最自信一面。



海外婚攝及婚禮浪漫難忘，但氣候環境對妝容底妝、髮型造型都構成挑戰。建議新娘們盡早計劃，從護膚、護唇、護髮方面著手，適當調整細節，以下貼士不妨多多參考。

海外婚禮、戶外婚攝持妝技巧 (圖片由受訪者提供)

海外婚攝/婚禮妝容護理貼士1：養成護唇習慣

唇部保養如同護膚一樣重要！Sali表示不少女生平日沒有護唇習慣，而唇部肌膚相對上亦較脆弱，加上乾燥天氣，容易令嘴唇乾裂，出現脫皮狀況。即使當日厚敷潤唇膏，亦未必有改善，甚至易顯唇紋，使唇膏顏色不均勻。

建議重要日子前兩星期開始，每日睡前厚塗潤唇膏，並定期使用溫和唇部磨砂，去除死皮，讓雙唇保持水潤。

海外婚攝/婚禮妝容護理貼士1：養成護唇習慣 (freepik)

海外婚攝/婚禮妝容護理貼士2：避免轉用新護膚品

切忌在臨近婚禮或拍攝前更換護膚品或嘗試新產品，即使是同品牌不同系列，亦可能引致皮膚敏感或不適。Sali分享指，曾有新娘在婚前突然轉用眼膜產品，導致眼底敏感，即使婚禮當天皮膚狀態接近痊癒，但敏感過後的硬皮及乾燥大大影響眼底遮瑕的貼服度。建議保持恆常護膚程序，避免皮膚出現不穩定狀況，影響底妝效果。

海外婚攝/婚禮妝容護理貼士3：妝前使用保濕凝膠打底

正確妝前保濕步驟，有效提升底妝貼服度，即使經歷一整天都能保持容光煥發。Sali分享秘訣：「先用高效保濕、具有修復乾燥功效的保濕凝膠，再用高滋潤度的持久妝前底霜，最後才上粉底。如新娘屬乾肌話，以植物精華油混合粉底，提升粉底的保濕度和延展性，減少浮粉和脫妝。」

海外婚攝/婚禮妝容護理貼士3：妝前使用保濕凝膠打底 (freepik)

海外婚攝/婚禮妝容護理貼士4：角蛋白代替嫁接睫毛

嫁接睫毛容易出現脫落情況或不自然妝感，影響妝容整體美感。因此，Sali建議準新娘可在拍攝前1星期進行角蛋白睫毛提升技術，令真睫毛自然翹曲，配合貼上假睫毛，令眼妝層次分明，雙眼更有神。

海外婚攝/婚禮妝容護理貼士5：按髮質需要使用護髮素

相信準新娘們都聽過一個說法「婚禮前一晚不要使用護髮素」，Sali指其實應按個人髮質而定，如平日有漂染頭髮習慣，髮絲或會乾燥易斷，加上身處在天氣乾燥的地區，加劇頭髮損傷情況。建議使用適量護髮產品，保持頭髮光澤順滑。

至於從無漂染、電染頭髮的新娘，則無需使用護髮素，以助髮型捲度保持得更持久。

海外婚攝/婚禮妝容護理貼士5：按髮質需要使用護髮素 (freepik)

海外婚攝/婚禮妝容護理貼士6. 避免瀏海髮型

八字瀏海、韓式空氣瀏海都是深受女生們歡迎的髮型，既提升氣質，亦可修飾臉型。要注意的是，海外婚攝有機會遇上強風或下雪情況，建議以盤髮、綁髮或編髮為主，並使用強效定型產品，確保髮型整日不變形。

海外婚攝/婚禮妝前保養貼士7：提早數天到達 適應當地環境

時差、長途機旅程及環境轉變均會影響皮膚及精神狀態。建議提早一至兩天到達海外拍攝地點，讓身體有足夠時間適應，睡眠充足才能以最佳狀態迎接大日子，妝容亦更貼服自然。