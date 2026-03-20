新娘妝｜化妝師私藏的唇妝轉換教學！快速應對證婚/敬酒/送客環節

對於新娘化妝師和準新娘而言，婚禮當天造型轉換是與時間競賽的大挑戰。除了更換婚紗與髮型，改變唇妝是提升妝容精緻度、轉換造型感最快且最有效的方法。想在婚禮當天上靈活變換妝感，又不想花時間重新化妝？「01女生」特別找來新娘化妝師 Kelly Heung分享婚禮當天新娘唇妝轉換技巧！讓大家用簡單快捷的化妝技巧，輕鬆應付證婚、敬酒、送客等不同場合，展現獨特魅力。



唇妝在整體妝容中起著畫龍點睛的作用，不同的塗抹方式能瞬間改變一個人的氣質與輪廓感。掌握以下三種唇妝轉變方法，一支唇膏就能讓你全天百變，完美應付每個重要時刻。

新娘唇妝轉換技巧 (圖片由受訪者提供)

新娘唇妝轉換技巧｜1.指腹輕拍法

在早上的證婚儀式或迎賓環節，溫柔而自然的妝感最能打動人心。建議先以唇膏輕塗於下唇內側，然後上下唇輕抿一下，再利用無名指以點拍方式將顏色由唇中央向外輕輕暈開。

這技巧能營造出極具層次感的「咬唇」或漸層效果，唇線較模糊，呈現出像原生紅潤的好氣色。在證婚時刻顯得特別溫柔可人，輕鬆打造出初戀感，同時亦能巧妙地修飾唇形過厚的問題，讓整體觀感更精緻。

新娘唇妝轉換技巧｜1.指腹輕拍法 (圖片由受訪者提供)

新娘唇妝轉換技巧｜2.滿版厚塗法

來到敬酒環節，俐落妝容就能令新娘展現女王氣場！直接用唇膏沿著唇峰勾勒出清晰線條，再填滿整個唇部，必要時可配合唇掃修飾邊緣，確保線條銳利分明。

這種畫法能令唇形顯得立體飽滿，色彩濃郁搶眼，在晚宴強烈的燈光照射下能瞬間聚焦，展現出新娘的自信與霸氣。由於上色厚實，不僅拍照更上鏡，唇妝的持久度亦會相對提高，減少頻繁補妝的需要。

滿版厚塗法打造氣場全開女王風 (圖片由受訪者提供)

新娘唇妝轉換技巧｜3.唇釉疊擦法

在婚禮尾聲，新娘與賓客會有較近距離的互動與合照機會，唇妝細節感便顯得更重要。先塗上一層霧面唇膏作為底色，在唇中央位置疊加同色系或具透明感的唇釉或唇蜜，重點點綴唇珠和下唇中央。

新娘唇妝轉換技巧｜3.唇釉疊擦法 (圖片由受訪者提供)

這種「外霧內亮」的畫法能打造出立體光澤，讓雙唇看起來更飽滿性感，既展現精緻細節，亦能完美保留那份靈動的仙氣。

外霧內亮的妝感 (圖片由受訪者提供)

專家簡介



Kelly Heung｜新娘化妝師

擁有13年經驗的香港星級新娘化妝師及造型導師，擁有澳洲及韓國國際認證，曾榮獲香港主題樂園唯一鑽石級新娘化妝師、最佳新娘化妝大獎。擅長為新人設計專屬整體造型、調整眼型與清透底妝。