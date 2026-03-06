Demna首個Gucci時裝秀！從馬克斯女兒到Kate Moss展多元時尚語言

米蘭時裝周｜擔任Gucci創意總監後，Demna在米蘭時裝周發布首個女裝時裝秀。Denma過去在Balenciaga以出眾的街頭美學，創出多個的時尚詞彙，並以脫俗新穎的展示方式，捕捉大眾關注。繼早前推出的系列，今次是他的品牌首秀，到底他會為Gucci注入甚麼新概念呢？



2026秋冬米蘭時裝周｜Gucci出席嘉賓名單

Gucci 2026 秋冬系列時裝秀可見多位重量級人物，眾人更默契十足地戴黑超，營造出強烈的神秘感！其中前Gucci創意總監、Demna好友Alessandro Michele及Versace創辦人胞妹Donatella Versace驚喜出席，傳奇超模Kate Moss更登上時裝天橋，足見Demna的強大人脈。

2026秋冬米蘭時裝周｜傳奇超模Kate Moss更登上Gucci時裝天橋。(Getty Images)

此外，韓國女團aespa成員寧寧、演員朴圭瑛、男團Stray Kids成員 Lee Know、日本演員三吉彩花、中國演員倪妮、美國演員Demi Moore、名媛Paris Hilton及Nicky Hilton，都有觀賞時裝秀，以華麗與黑色型格造型，展現出強勢氣場。

2026秋冬米蘭時裝周｜Gucci出席嘉賓名單：韓國女團aespa成員寧寧 (Getty Images)

2026秋冬米蘭時裝周｜Gucci時裝秀日期/時間/地點

時裝秀在當地時間2月27日下午2時（香港時間9時）舉行，選址意大利米蘭花火宮（Palazzo Delle Scintille），場內陳列文藝復興時期大理石雕塑的複製品。在時裝秀開始時，四周頓時變暗，並隨著大門開啟、光線劃破黑暗，形成一條走道，模特兒徐徐前行，形成強烈的氣氛張力，使眾人目光不移、停留在Gucci的華麗世界裡。

2026秋冬米蘭時裝周｜Gucci時裝秀主題

正如Demna所言，「Gucci必需成為一種感覺、一個形容詞」，繼上一季的《La Famiglia》企劃，2026秋冬系列以《Primavera》為概念，在義大利語意指「春天」，亦是經典Gucci Flora印花靈感泉源、由波提且利（Botticelli）創作的一幅文藝復興時期名畫。

誰說春天只得色彩及活力生機？時裝秀場面漆黑、模特兒煙燻妝容鬼魅、服飾帶高勢壓迫氛圍，似是Demna對「根深蒂固」的反抗：以高級簡潔、哥德式美學的秋冬系列，詮釋春天另一種象徵希望的意思，同時展現出品牌的多元魅力。

2026秋冬米蘭時裝周｜Gucci時裝秀焦點：超模與GenZ模特兒

時尚從不只有一種語言。在Demna打造的時尚天橋上，可見跨越年齡與領域界限的舞台：超模Kate Moss與Gen Z代表、馬斯克的跨性別女兒Vivian Wilson站在同一空間，還有意大利超模Mariacarla Boscono、網絡紅人Gabbriette及饒舌歌手Fakemink等，打造出多元、無標籤規限的文化。

2026秋冬米蘭時裝周｜Gucci時裝秀焦點：義大利超模Mariacarla Boscono (Getty Images)

2026秋冬米蘭時裝周｜Gucci秋冬系列重點：臀部曲線

向文藝復興時期的雕塑借鑑，整個系列以緊身及包臀的剪裁，呈現並強調女性優美的曲線。雖然設計看來緊迫，像是喘不過氣，不過Demna透過隱形熱封邊沿和各種科技，質感無縫、輕盈和具延展性，穿起來如睡衣般舒適，體現出她的高街時尚理念。

2026秋冬米蘭時裝周｜Gucci秋冬系列重點：臀部曲線 (Getty Images)

2026秋冬米蘭時裝周｜Gucci秋冬系列重點：臀部曲線 (Getty Images)

2026秋冬米蘭時裝周｜Gucci秋冬系列重點：竹節包

今次的手袋重點回顧，便是經典Gucci Bamboo 1947手袋，將原有以一根竹子打造的手工製作手柄，轉為柔軟皮革拼接而成的竹節形長柄，並展長手袋尺寸，展示出實用與耐用性。

2026秋冬米蘭時裝周｜Gucci秋冬系列重點：竹節包 (Getty Images)

2026秋冬米蘭時裝周｜Gucci秋冬系列重點：竹節包 (Getty Images)

2026秋冬米蘭時裝周｜Gucci秋冬系列重點：致敬Tom Ford

整個系列浮現出Gucci在黃金年代的影子，Demna藉着系列向當時擔任設計師的Tom Ford致敬。特別是極簡修身裙裝、絨面恤衫及皮草大衣等，展現出現代華麗的氛圍。