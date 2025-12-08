52歲出道成超模　生於香港的Givenchy侄媳　以皺紋與雀斑定義審美

黃現喜，Suzi de Givenchy，出生於香港。4歲隨單身母親搬到美國，20歲嫁入紀梵希家族，49歲驟然喪夫，52歲出道做職業模特兒，入行即為巔峰。



黃現喜的時尚大片從不過度修飾，皺紋、高顴骨、雀斑，反而成為她在時尚圈的標誌。她為巴黎世家、Lemaire、Helmut Lang等頂級品牌走秀，登上《Vogue》雜誌封面，甚至被巴黎世家創意總監Demna Gvasalia稱作「靈感繆斯」。她優雅、反叛又灑脱的氣質，重新定義了50歲以上模特的意義，也刷新着國際時尚圈對於亞裔中年女性的刻板印象。

她有三個兒子，同時也是一位奶奶，現在她在歐洲、中國、美國三地之間生活，這樣她可以見到生活在不同地方的家人。2025年，是黃現喜步入職業模特生涯的第六年，在巴黎時裝周前夕，一条在北京見到了她，與她聊了聊作為模特、母親、奶奶的故事。

黃現喜49歲經歷喪夫，52歲出道成頂級超模，60歲成為一位奶奶。她講述關於自我、事業與家人的故事

52歲出道的時尚繆斯

黃現喜1967年出生於香港，4歲隨單身母親移民紐約長島的一個非亞裔社區，在這裏度過了自己童年和青春期。「住在一個所有人都長得和我們不一樣的社區，我總覺得自己像個局外人。」作為家中的長女，她14歲就開始打零工補貼家用。

20歲這年她決定去巴黎度過自己的生日，機緣巧合下，與法國時裝設計師紀梵希的侄子相識相戀。兩人結婚後一起經營事業，養育了三個兒子，並在法國的鄉下定居，一住就是28年。然而命運的轉折點發生在她49歲那年，丈夫突發心臟病去世，讓她的生活瞬間陷入低谷。她選擇用寫作治癒傷痛，在52歲這年，她在一次聚會上偶然被Next Management的選角總監Versae Vanni發掘，決定入行做職業模特。

皺紋、高顴骨、雀斑是她在時尚圈的標誌，不論是在個人的社交媒體上，還是時尚雜誌封面上，她的照片從不過度修圖。2020年，黃現喜為Off-White 2020春夏成衣系列獻上職業生涯首秀，之後各大時尚品牌迅速被她所吸引，一出道即為頂流。她為巴黎世家、Lemaire、Helmut Lang等頂級品牌走秀，登上《Vogue》等雜誌封面，甚至被巴黎世家創意總監Demna Gvasalia稱作「靈感繆斯」。

生活中的黃現喜與T台上的形象截然不同，她愛爽朗的大笑，喜歡用寫作記錄生活，今年年底還準備去一所學院上專業的寫作課，學習如何寫回憶錄。平時她喜歡養花，並把和花的自拍合影發在社交媒體上分享，「我所有的窗台上都放着花，有時我覺得它們可能是最後一年了，但最終總會盛開給我驚喜。」 在每一個社交媒體帖子後，她總會加上這句話作結尾：

Embrace life, Love out loud and Build castles in the sky!! Sending out LOVE PEACE and PEACE.（擁抱生活，大聲說愛，敢於做夢！願愛與和平常伴左右。）

面對年齡，黃現喜坦然自若並充滿欣喜。「一年半後我就60歲了，接下來的兩年對我將是非常重要、意義非凡的時期，60歲是一個里程碑，法語裏說『l'âge de sagesse』，就是智慧的年齡，我期待着它的到來。」

以下是黃現喜的自述



「我沒想到有人會問一個52歲的女人，要不要做模特」

我五十多歲的職業生涯是被星探發現的。2019年3月，我在一個晚宴上遇到了一個人，他說：「你應該來為我工作。我在時尚行業，是一家模特經紀公司的總監。」 我笑了，以為他在開玩笑，我沒想到會有人問一個52歲的女人要不要做模特。我考慮了幾個月，因為這是一個重大的轉變和承諾，我不喜歡開始一件事卻只做一半，我要做就百分之百投入。

我想自從我丈夫去世後，我學會了不那麼依賴對未來的規劃，因為我們不知道生活會發生什麼。我決定嘗試是因為我對自己說：

試試看，如果不行也沒關係，就是一段好笑的故事。如果行得通，就是一場新的冒險。

我認為這個道理適用於生活的任何方面。有時候你就是得抓住機會，嘗試新事物。即使有點害怕，不確定。有時能成，有時不能，但你總能學到些東西。

2020年，為Off-White 走秀。走秀的時候，我一直在問自己：「我在這兒幹什麼？」我不確定自己能否跟上，有點緊張。我想我的本能發揮了作用，我告訴自己：「別想了，只管往前走，目視前方，跟着別人，走下去就行了。走完再說。」當時確實有那麼一陣恐慌。

通過這段經歷，我對自己作為一個女人有了更多了解。時尚行業有時可能被認為有點膚淺或微不足道，但我相信它是一種藝術形式，藝術在生活中很重要，因為它帶給你美，帶給你快樂。尤其是隨着年齡和經驗的增長，美是發自內心的。一個內心美麗的人，美會通過他們的舉止、行為和談吐流露出來。

「我不想改變自己的樣子去取悦別人」

我不會發自己看起來完美的照片。因為我不完美，我也不認為任何人應該完美，追求完美的負擔太重了。這更像一種表態：我不想改變自己的樣子去取悦別人。我覺得我必須先取悦自己，因為我是那個與自己相處時間最長的人。

這也是我開始做模特的原因之一。當初我猶豫不決時，那個發掘我的星探對我說：你沒有意識到，你的出現會以一種好的、積極的方式激勵人們。這正是我希望我的出現能帶來的：能引發對話。因為我知道我的樣貌和特徵，也許不符合某些標準的美。我相信有很多人像我一樣有雀斑，有我這樣的顴骨。也許大眾不習慣看到像我這樣的人，覺得「這有點奇怪，不像是美的樣子」。也許你看到一張照片會說「這不太好看」，但我看着會覺得「太美了」。我對自己很滿意，這是最重要的。

我希望關於我的外貌、關於我為何在這個行業的討論，也許能幫助一些人意識到：

她看起來不一樣，所以也許我也可以有我的位置，即使與別人不同。

因為說到底，我們每個人都與眾不同的。

曾是妻子，現在是母親和奶奶，更是一個女人

我記得有一次採訪中有人問我，覺得自己最大的成就是什麼？我會說，是我的三個兒子。他們是我最大的成就。在女性的一生中，不同時期有不同的更重要的事，但我並不認為女性應該被某一個特定的角色所定義。我現在是一名模特，我出現在社交媒體上，但首先且最重要的，我曾是一位妻子，現在是一位母親、奶奶，也是一個女人。

我所有的窗台上都放着花，家裏有很多盆花，我很精心地照料我的植物。有時我覺得可能是最後一年了，但它們總會再一次盛開，通常這時我會和它們自拍一張，因為花開得太好了，生命總給人帶來驚喜。

60歲，l'âge de sagesse，智慧的年齡

早年從一個國家搬到另一個語言不通的國家，住在一個其他人長得都和我們不一樣的社區，我總覺得自己像個局外人。我想我年輕時的缺乏安全感就來源於此。隨着年齡增長和人生閲歷增加，再次搬到一個語言不通的國家，這讓我意識到，我有力量去克服不同的障礙。

一年半後我就60歲了，人生的每個十年都有很多意義和目標。所以，我真的很期待60歲的到來，看看生活為我準備了什麼新事物，因為我們總是在不斷發現新的自我。

寫作對我非常重要。我年輕時常寫，後來成家後，時間就少了，因為要工作、養家。自從我丈夫去世後，我重新發現了寫作。寫作對我而言很有療愈作用，它曾幫助我度過了失去丈夫的悲痛期。我想會通過寫作的形式來準備我的60歲的到來。

我並沒仔細設想五年後我具體想要的生活是什麼樣子，可能仍然以某種形式從事着類似現在的工作。生活中有很多值得高興的事。快樂就是能夠體驗這麼多新奇刺激的事物，並且有我愛的人圍繞在身邊。

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】