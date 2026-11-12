Hello Kitty生日月｜6聯乘活動：痘痘貼盲盒、CASETiFY、CATALOG

【Hello Kitty 生日月｜聯乘系列】11月1日是Hello Kitty的生日，每逢這個月份，Sanrio官方與各大品牌紛紛展開跨界聯乘活動，與粉絲一同慶祝這項盛事。今年同樣非常熱鬧，由服飾、美妝、餐飲到手機配件，都推出了不同的聯乘系列，款款都創意無限，讓人想通通入手。



Hello Kitty聯乘系列1. Starface × Hello Kitty 聯名盲盒痘痘貼系列

美國潮流保養品牌Starface，再度與Sanrio共同推出全新Starface × Hello Kitty 聯名盲盒痘痘貼系列，將原本需要遮掩的暗瘡貼，化為造型的一部分。Hello Kitty痘痘貼系列共推出4款限定設計，並同時融入盲盒設計，待打開時才會得知款式。暗瘡貼採用100%親水性膠體材質，能有效吸附油脂與分泌物、加速痘痘修護，可愛又實用。

Hello Kitty聯乘系列2. The Crème Shop 與 Hello Kitty 吸油面紙

The Crème Shop與Hello Kitty聯名推出的「立體造型啞光吸油面紙」，精準踩中了少女心與實用性。這款僅在美國限定發售，但引發亞洲地區熱烈討論的補妝神器，巧妙將機能收進經典造型鏡盒中。採用Hello Kitty經典招牌大頭造型設計，外型吸睛且可重複使用。盒內附有隨身化妝鏡及Hello Kitty專用粉撲，使用時只需用粉撲輕輕黏起單張吸油面紙再按壓出油部位，完全不用直接用手接觸面紙，乾淨衛生且不破壞底妝。

Hello Kitty聯乘系列3. HELLO KITTY | CATALOG 系列

CATALOG 為迎接HELLO KITTY生日月，隆重推出全新HELLO KITTY | CATALOG系列，與一眾粉絲一同慶祝這個特別時刻。是次系列分為兩大主題，第一彈為經典HELLO KITTY圖案配上韓風版型的系列，將大家熟悉的HELLO KITTY以時尚韓系剪裁重新演繹，帶來耳目一新的穿搭體驗。

第二彈則以HELLO KITTY出生地——英國倫敦郊外為主題的英倫風系列，充滿濃厚的英式氣息，讓粉絲們感受HELLO KITTY的誕生故事。系列還推出了多款精美周邊單品，包括手袋、化妝袋、貓耳針織帽及圍巾等等，大家總能找到心頭好。

Hello Kitty聯乘系列4. Hello Kitty by CASETiFY

CASETiFY 再次聯同全球人氣卡通巨星Hello Kitty，推出全新手機配件系列，將日常電子設備化身為Y2K潮人必備的時尚單品。當中包括深度個人化設計選項、兼容MagSafe功能的絨毛吊飾，以及專屬的個人科技配件組合。其中最吸引的定必是限定絨毛吊飾盲盒，共推出了4個不同造型的Hello Kitty珍藏版絨毛吊飾，均換上了經典的 Y2K 天鵝絨運動套裝，吊飾附設兼容MagSafe功能並可拆下的愛心鎖扣，既能輕鬆吸附於手機殼上，亦可掛在手袋上作飾物。

Hello Kitty聯乘系列5. MCM Collection x Hello Kitty期間限定店

MCM與Hello Kitty的夢幻聯乘期間限定店，繼首站於尖沙咀 K11 Art Mall後，今個月迎來第二站，登陸銅鑼灣希慎廣場 。Hello Kitty繼續化身 MCM Fragrance香港區官方香水大使，與MCM Collection香水系列的全新貓咪角色Cozy Cat攜手亮相，一起推廣MCM的永續理念。

Hello Kitty聯乘系列. MCM Collection x Hello Kitty期間限定店（品牌提供）

Hello Kitty聯乘系列6. 「喫茶ちょうぼ K11購物藝術館（尖沙咀）分店」化身Hello Kitty 期間限定主題店

昭和風日系洋食店「喫茶ちょうぼ K11購物藝術館（尖沙咀）分店」，由即日起至2027年1月3日期間，聯乘推出「Hello Kitty ．喫茶ちょうぼ昭和浪漫の慶典」期間限定主題店。店內裝潢以1970年代昭和喫茶店為靈感，結合和暖色系復古陳設與 Hello Kitty 懷舊佈置，同時推出了多款期間限定主題餐點與套餐，粉絲勿錯過！