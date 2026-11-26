你刷到過「超人冷」嗎？20歲的她，剛從米蘭走秀回來。



一年前，她還每天都在垃圾堆裏收瓶子；後來，怎麼就走上了T台？

一開始，離不開網友的鼓勵，「你天生就是超模」；但台步，還得靠她自己，在田埂上、垃圾站邊，一步步走出來。跟隨央視新聞《相對論》記者莊勝春，蹲點「垃圾站超模」的追夢路。

從廢品堆裏走出來的國際超模（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

「想讓俺爹休息」

浙江台州，鄉間小路旁，記者第一次見到冷明慧。颱風剛過，攢了十幾天的瓶子堆成小山，兩人一起忙乎。

她穿着那件幹活專用的防曬服，也是視頻裏出鏡率最高的「戰服」。正是颱風季，來片雲就下雨，雲飄過就暴曬。小冷要把塑料瓶、易拉罐挑出來，又濕又悶，味道不小……她眉頭也不皺一下。袋子比她還高，她扛起就走；累了，就一屁股坐到地上，喘口氣；裝車時，她兩步就能爬上垃圾車頂。

怪不得，男朋友小谷給她起了這麼個網名——「超人冷」。

午飯，就蹲在廢品堆邊吃。小冷三口並作兩口：「說不定一會又下雨了，晚了就賣不成瓶子了。」颱風還要來，他們得抓緊把攢的瓶子處理掉。過去許多年裏，這都是全家很重要的一筆收入。

「你賺錢的動力是什麼？」記者問。

小冷不假思索：「想讓俺爹休息。」她嘴裏的「俺爹」，不是親生父親，而是小谷的父親——谷來福。

谷來福64歲了，他在台州幹了十年環衛，負責清理幾十個廠子的垃圾。碰上能賣錢的廢品，他就給挑出來，帶回住處。每天凌晨四點多就要出門，下午回來還要分揀，拖出去賣。小冷說，在堆滿廢品的小屋裏，「俺爹吃着飯都能睡着」。

去年，小冷開始走秀，賺來的「第一桶金」，就拿來給老谷換了輛垃圾車。不走秀的時候，她還是會來這裏幫老谷幹活，「我多幹點，他就能少幹一點」。

「我想有個家」

小冷和小谷在附近租了個小窩——十平米的單間，小冷安排了自己的零食角，擺上了喜歡的歌手照片。

她一直想有一個屬於自己的「家」。

小冷一直想有一個屬於自己的「家」。（央視新聞）

小冷出生沒多久，媽媽就離開了，爸爸另組家庭，爺爺奶奶把她養大。上幼兒園時，她常跟着爺爺奶奶去工地，那會兒就開始幫着幹活；上小學後一直住校，即便是放假，她也總是借住在老師家。「別人是一家人，我只能坐在屋裏，一點聲音都不敢發出。那時候就亂想，為什麼俺爺奶要去外邊幹活，都是為了賺錢。我也想跟他們一塊去掙錢，想家人都在身邊。」

聽到這，小谷說，自己有心事可以跟家人說，小冷卻不行，「她沒人可以傾訴」。

小冷初中畢業時，爺爺去世，她開始自己打工賺錢。一個雨夜，她在路上被大車剮倒，正讀師專（師範專科學校）的小谷恰好經過，把她扶起。慢慢熟識後，小谷看着小冷總幹力氣活，累到病倒，想幫小冷，讓她讀書，以後能找份輕鬆點的工作。

小谷家裏也不寬裕，爸爸外出打工，搬磚、挖煤、做環衛，媽媽在老家賣炸串貼補家用。為了給小冷攢學費，起初，他用課餘時間開順風車、跑外賣，幫着攢錢；谷爸爸知道了這事，把兒子每月的生活費從一千五百元提到了三千五百元。「那兩千是給小冷的。我爸那時候環衛幹完，再一個人拉着瓶子去這邊賣，拉着紙板去那邊賣，撐死撐活多掙兩千。」

去年，小谷師專畢業，小冷也讀完了高中。兩人一起來看谷爸爸。

幫眼前這個白了頭髮、佝僂着腰的老人幹活，是小冷來到這兒的第一件事。

小冷來到這兒的第一件事就是幫忙幹活。（央視新聞）

初見時，還有個誤會——谷爸爸不知道小冷的全名，看兒子喊她「寶」，以為那就是小冷的名字，跟着叫了起來。之後，沒再改口。

「要走出自己的步」

也是從那時開始，小谷開始記錄他們的日常。起初，看的人並不多。直到一條小冷在谷爸爸的小屋裏過生日、吹蠟燭的視頻，短短十二秒，五十多萬讚，最高讚評論：

生來一無所有，得到什麼都幸福。

「那天，你為什麼笑得那麼高興？」記者問她。

「因為有漂亮蛋糕，身邊還有人。」小冷說到這兒，還是會「嘿嘿嘿」地笑起來。

也正是從那條視頻開始，越來越多的網友注意到小冷，給她加油鼓勁兒。甚至有模特前輩來留言，說她「簡直超模」。

「都沒有看到我走路，只看到我的臉和個子就說，哇，超模！都感覺你是模特，都感覺你能走好，對我的期待太高，太有壓力了。」別人說她天生超模，但她自己知道，哪有什麼「命中註定」，想接住機會，只有努力，只能靠練。

撿垃圾的間歇，小冷在田埂上走台步，一遍又一遍；拍廣告，光腳踩在高温柏油路上，燙出泡也要咬牙扛；白天再累，每晚也堅持要練核心……

我要做到最好，才能感覺到好。

小冷暗暗跟自己較勁。

和機會一起來的，還有爭議。「現在搞人設的太多了，好多網友根本不信還有人這麼過。」小谷說，一開始，他只要看到不好的評論就刪，「我不睡覺也得刪，我不讓小冷看見。」慢慢的，小冷明白了，「網絡能讓一個人上去，也能讓一個人下去，我要走出自己的步。」

小冷明白了要走出自己的步。 （央視新聞）

每一場秀，小谷都會陪着小冷。

一天，在中國國際時裝周的後台，小谷看着模特進進出出，和記者說起未來：「以後小冷也是要這樣到處跑的。我跟着，會增加成本的，她得自己去面試。」

「她自己能行嗎？」記者問。

「前段時間在成都車展，我的天啊，我都感覺她好牛啊。不單單是走秀，她去跟主持人講話、交流，比我厲害！」小谷知道，她不再只是那個力氣大、幹活猛的「超人冷」了。

她找到了一個家，也在走出自己的路。

同場加映：從服飾店員變身成英國最佳模特兒？看大尺碼超模改寫傳統審美標準（點擊放大瀏覽）▼▼▼