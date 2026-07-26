從小鎮女孩到頂尖數學家：王虹獲菲爾茲獎　為全球第3位女性得主

7月23日上午，2026年國際數學家大會在美國費城開幕，本屆菲爾茲獎得主名單同步揭曉。中國青年數學家王虹成功獲獎，實現中國籍數學家斬獲菲爾茲獎的歷史性突破。



據了解，王虹1991年出生於廣西一座小城，父母為鄉鎮中學教師，成長路上並無頂尖優質的學術資源加持。

中國青年數學家王虹斬獲菲爾茲獎（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

天賦與自律，是她最堅實的底氣。她自幼聰慧，五歲跳級，16歲便憑藉出眾的能力考入北京大學。

入學後，她主動從地球與空間科學學院轉入數學科學學院，自此深耕數理領域，與公式、難題為伴，開啟了數十年潛心深耕的學術修行。

完成本科學業後，王虹遠赴海外深造，在巴黎取得數學碩士學位，隨後進入麻省理工學院攻讀博士學位。

2025年，王虹與合作者聯合發表127頁重磅論文，完整攻克三維掛谷猜想。這一難題聚焦三維空間中一根針旋轉掃過的最小區域問題，是困擾國際數學界百年的經典難題。

萊斯大學（Rice University）知名數學家內茨·卡茨（Nets Katz）高度評價，稱這項成果是百年一遇的重大數學突破。

首位華人菲爾茲獎得主丘成桐，曾在2025年清華大學的數學講座上，高度讚譽這位青年學者：

王虹是年輕一代最偉大、最重要的中國學者。

如今，王虹正式加冕菲爾茲獎，成為中國首位女性菲爾茲獎得主，同時躋身全球第三位獲此殊榮的女性數學家。

7月23日，四年一度的數學界最高榮譽菲爾茲獎（Fields Medal）在美國費城揭曉。中國數學家王虹（前排左五）與鄧煜（前排左二）雙雙獲獎。（何旭華教授提供）

目前，王虹擔任法國高等科學研究所終身教授，也是該所建所以來首位華人、首位亞裔終身教授。

深耕學術多年，她的研究成果層層遞進、碩果累累，每一項突破都在國際數學界引發重磅反響。

年少成名卻始終謙遜低調，她用紮實的科研成果，徹底刷新了世界對中國青年數學家、女性科研工作者的固有認知。

當下全網盛行「智性審美」，沉穩從容、腹有乾坤的王虹，被無數網友奉為這一審美最好的代名詞。

此前她在清華大學開展公開講座時，衣着得體、談吐從容，在講台上娓娓道來，以極致的專業素養展現知識的優雅力量。現場求學氛圍熱烈，聽眾座無虛席，人群甚至蔓延至教室外的走廊，盡顯頂尖學者的獨特魅力。

這份打動人心的底氣與魅力，從不源於浮華表象，而是源自深厚的思想積澱、過硬的專業能力與始終清醒的治學態度。

回望來路，她只是廣西小鎮走出的普通女孩，沒有捷徑可走，僅憑一步一個腳印的堅持，在狹窄的科研道路上，走出了屬於自己的廣闊天地。

談及自己深愛多年的數學，王虹曾這樣說道：

我想一旦你了解了數學的某一部分，就能感受到它的清晰、美麗和優雅，那並不是尋找解題方法，而是將數學的各方面知識融會貫通，我認為這是很美麗動人的。

同場加映：排灣族織布傳承人許春美：將傳統織紋化為現代時尚 立志走向國際（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】