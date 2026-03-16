年近60歲香港模特兒登Chanel高級訂製秀　56歲入行走不被定義的路

Chanel 2026春夏高級訂製秀，是Matthieu Blazy掌舵後展開的全新高訂章節。秀場以粉紅蘑菇森林般的童話氛圍，搭配自然而流動的服裝節奏，讓細膩工藝與生活態度彼此靠近，回應女性在不同生命階段中的存在方式。



也因此，這一季伸展台上不再只看見年輕臉孔，而是讓不同年齡的身體並肩而行。其中，年近60歲的香港模特兒Christina Chung走上高訂舞台，成為這場秀中格外引人注目的身影。本文將以4點介紹她的背景與歷程，看見她優雅、堅韌的模特兒之路。

Christina Chung 介紹

1. 近60歲亮相Chanel 2026春夏高訂秀場

Christina Chung在近60歲之際，走上Chanel 2026春夏高級訂製秀場。

這場高訂大秀以粉紅蘑菇森林般的童話場景鋪陳，輕盈紗質面料在燈光下層層流動，整個系列刻意放慢節奏，讓視線有餘裕停留在穿著者本身。Christina登場時，吸引目光的並非刻意放大的戲劇效果，而是穩定的步伐與平靜的神情。那種從容感，讓服裝自然貼合身體，也讓人清楚感受到，高訂可以承載的不只是造型，還包括時間與經驗累積而成的狀態。

2. 56歲入行

出身於香港的Christina Chung，直到56歲才被模特兒經紀公司簽下，正式踏入以年輕競爭著稱的時尚產業。

+ 6

她在18歲時曾短暫拍攝廣告，隨後離開鏡頭前的工作，轉而投入銀行與人力資源領域。多年後，一次家庭拍攝企劃讓她再次被注意，這段成熟入行的經歷，也成為她模特生涯的起點。

3. 7名孩子的母親

在走進時尚圈之前，Christina Chung已是7名女兒的母親，長年在家庭與職場之間累積生活經驗。這些背景沒有被她帶上伸展台作為標籤，卻悄悄形塑了她的氣場：步伐穩定、姿態收斂，眼神裏帶著一種對身體的理解與信任。在一場強調自由與個人狀態的高級訂製秀裏，這樣的存在感顯得格外自然，這樣的路徑並不常見，也讓我們意識到，服裝與穿著者之間，始終是一場關於自我的合作。

4. 不被定義的模特兒之路

入行之後，Christina Chung的伸展台履歷逐步累積。除了Chanel高級訂製，她也曾受邀為 Miu Miu、Simone Rocha等品牌走秀，這些機會來自產業對模特條件的重新理解。她的出現，反映出時尚圈正在調整觀看身體的方式，讓不同年齡、不同生命狀態的人都能成立於服裝之中。當模特不再被單一標準定義，伸展台呈現的，也隨之變得更立體且真實。

關於Christina Chung問與答

Q1：Christina Chung在伸展台上的狀態，為什麼讓人印象深刻？ Christina Chung 的魅力不在張力，而在穩定。她的步伐與眼神沒有多餘的表演，卻能讓衣服自然成立。對高級訂製而言，這樣的身體狀態特別珍貴，因為它讓設計回到「被穿著」而非「被展示」。 Q2：為什麼Christina Chung的故事，容易引起跨世代共鳴？ 因為她沒有被包裝成奇蹟。她只是在人生某個階段，被允許站上舞台。對很多人來說，這樣的敘事比成功更動人—不是「來得早」，而是「剛剛的契機」。 Q3：對一般人來說，這場高訂伸展台帶來什麼啟示？ 它提醒我們：風格與價值，不必綁定在某個「該完成的年紀」。無論在穿著、職涯或人生選擇上，時間不一定是阻力，也可能是累積。這也是這場秀最耐人尋味的地方。

同場加映：銀髮KOL｜92歲依然實踐超模夢想 出書分享時尚照、人生故事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

延伸閱讀：

Chanel 2026春夏壓軸黑人模特全網熱議！5介紹從難民到國際超模

不再迷戀纖瘦身材？4點認識大尺碼女模Paloma Elsesser：從服飾店到Fendi大秀，英國時尚獎最佳模特！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】