62歲媽媽不懼眼光　染粉紅頭髮穿童裝：無論幾歲都不該被年齡束縛

許多人會用年齡來規範一個人的外在，好比上了年紀就該端莊優雅，穿著應該低調沉穩，配件也要重視質感。但日本一位62歲媽媽「はる。」卻以多彩繽紛、完全看不出年紀的時尚穿搭引發話題，她不但會穿25歲女兒的二手衣，身材嬌小的她甚至買童裝來混搭。她認為，無論幾歲都不該被年齡束縛、應該盡情享受人生，「別給自己下緊箍咒！」



根據日媒《CHANTO WEB》報導，62歲的はる原是全職主婦，最小的孩子上學後才二度就業，在住家附近書店擔任漫畫區店員，至今已16年。

她2019年在Instagram開設帳號，分享自己對時尚的看法，粉絲破萬後聽從女兒建議「換個適合衣服的髮型」，從此迷上鮮豔髮色，先後試過亮藍、薄荷綠、金、紫髮，現在則是頂著一頭粉紅色的短髮，更因X平台上一篇「62歲也可以粉紅髮」的推文爆紅，在IG上擁有3.6萬粉絲。

62歲媽媽はる以多彩繽紛、完全看不出年紀的時尚穿搭引發話題。（IG@rarara_narara）

はる曾就讀大阪的服裝設計學校，80年代跟上山本耀司、川久保玲帶動的「烏鴉族」潮流，常穿全黑、剪裁俐落的摩登服飾；90年代又迷上原宿的街頭時尚，遇到市面上沒賣的單品就自己縫製。

不過結婚生子後，她的穿衣風格轉趨低調保守，原因是女兒上小學時，她依自己喜好讓女兒穿得比較花俏，卻被同學說「妳衣服都很花耶！」擔心女兒被排擠，自己也跟著收斂色彩，改穿亞麻、條紋等自然風，僅鞋子偶爾點綴亮色，算是對時尚的小小堅持。

嘗試不同風格能遇見「新的自己」

直到女兒們成年，她終於不必忌諱他人目光，有一回長女接到幫偶像團體設計服裝的案子，拜託媽媽幫忙縫製，她久違穿上街頭風服飾去開會，當場被年輕女孩們大讚「阿姨好時尚！」那一刻，她重新意識到——穿喜歡的衣服被稱讚，是多麼讓人開心的事！

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於是，她大膽運用色彩，把女兒不穿的二手衣拿來改造、或直接混搭。「童裝色彩鮮豔、設計自由，看了就開心」，身高僅152公分的はる常穿搭ZARA、GU、UNIQLO、H&M的大號童裝。

許多人認為上了年紀就要穿「熟齡品牌」，はる則認為穿衣服首重「有趣」。她鼓勵熟齡族可以多嘗試SPINNS、WEGO等年輕品牌，「不要老買同一家，嘗試不同風格會遇見新的自己。我希望50、60歲的人能多冒險一點，感受時尚的自由與樂趣。」

從小地方開始改變，穿喜歡的衣服就開心

6年前她開始經營IG，本以為會被批評「這年紀還穿這樣」、「不害羞嗎」，沒想到留言大多是鼓勵：

看了妳的穿搭，我也決定不再在意別人眼光，穿自己喜歡的衣服。

很多粉絲留言「也想穿得像妳」，卻擔心外界眼光、怕自己無法駕馭，對此她建議：「不要一口氣就換掉整身衣服，先從小地方開始。」比如深色皮鞋可以搭配紅色、橘色襪子，或是一身黑灰白用跳色鞋子來凸顯，「鞋襪是很好用的點綴，而且自己每天都能看到，心情就會變好。」

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像她在50後改變穿衣風格，也不是一下子就變得花俏，而是如同漸層般慢慢疊加色彩，不至於讓過去的「媽媽友」感到太訝異。就算偶爾有人說「每次見你都變得更繽紛了」，她也能坦蕩笑回：「小孩都長大了，我們就該好好享受生活啊！」

當然有些人會覺得，年輕時的風格已不再適合自己，はる也直言：「不要執著於20歲時的髮型或妝容，應該穿適合現在的自己的東西。如果真想維持過去的風格，也可加入一些符合現在的單品，調整成更合乎現在自己喜歡的樣子。」

「如果覺得無法駕馭喜歡的衣服，就讓自己去迎合它——染個亮髮色、換個妝容、加上帽子或眼鏡，整體就平衡了。」

「幾歲就該怎樣」是束縛人生的咒語

はる說，前幾年坊間出現很多熟齡穿搭書，內容強調「上了年紀就該這樣穿」、「年紀大了就要過精緻生活」，她卻完全沒共鳴。

為什麼年紀大了，就一定要精緻？像這種「幾歲就該怎樣」的話，根本就是一種束縛人生的咒語。

她認為，不管是穿搭、工作或人際關係，都沒必要把自己困在年齡框架中，「我希望大家活得更像自己。」

如同她穿25歲女兒的衣服、結交30多歲的朋友、在書店負責漫畫書籍、常跑健身房，週末從中午開始一邊喝小酒一邊追劇……生活過得自由無拘。至於身邊家人的態度又是如何？はる打趣道：「老公說只要別牽拖他一起做，隨便我！」

はる說，「過了50歲，才是人生最好玩的時候，因為你可以一直做自己喜歡的事！」網友則認為，はる其實是以另一種方式在過自己的「精緻生活」——珍惜自己喜歡的東西，隨時保持好奇心、用心感受，快樂地生活著，這種感覺真不錯！

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