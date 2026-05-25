22歲許恩怡成長之路：香港影壇最強接班人　用演技撕掉星二代標籤

22歲的許恩怡在17歲那年誤打誤撞踏入影壇，短短幾年便成為香港影壇崛起速度最快的新世代演員之一。



她的入行充滿戲劇性，2020年疫情期間，原本計劃赴洛杉磯攻讀舞蹈專業的許恩怡，在上網課時假裝在聽講，實則偷偷給導演發送了跳舞視頻，意外拿下處女作《燃野少年的天空》女主角演出機會，更平地一聲雷獲得2021年東京電影節「中國電影周」最佳新人獎。

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在五年極短的時間裏，她已陸續與吳慷仁、張家輝、郭富城、劉德華、鄭伊健、鮑起靜、廖子妤和范冰冰等影帝影后及大咖深度合作，從容對戲，毫不怯場。

2025年7月許恩怡榮獲紐約亞洲電影節（NYAFF）「亞洲新星獎」，並憑《久別重逢》和《無名指》中的出彩表現，接連入圍第43及第44屆香港電影金像獎最佳女主角。

前陣子舉行的第14屆新加坡華語電影節中，許恩怡就參與兩部展映片《地母》和《女孩不平凡》演出。她接受《聯合早報》視訊專訪時，以流利的中英粵語切換侃侃而談，表情既有比同齡早入行的世故成熟，同時又不自覺地流露少女天真坦率的直爽。

媽媽柏安妮來自「開心少女組」

媽媽柏安妮當年是黃百鳴一手打造的「開心少女組」成員，許恩怡作為低調星二代，除了憑藉演藝天分，不時也會從媽媽身上得到寶貴建議與指引，再加上合作影壇前輩們不吝分享與教導，得到各路加持護航的她，在演藝道路上走得更穩健。

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面對「成名過早」與外界的高期待，許恩怡顯得十分清醒。

我本身就是一個會給自己施加很大壓力的人，希望能把每件事做到最好。

因此，除了演技及「圈中生存法則」上的提點，媽媽也時刻提醒女兒不要給自己太大壓力。許恩怡坦言，自己對工作過於苛求完美，媽媽便會温和地開導她：「我媽媽總是笑着問我，為什麼要對某些事情那麼執着？哈哈。」

面對「成名過早」與外界的高期待，她坦言，外界的獎項認可對她而言不是壓力而是正向推動力，證明自己走在了正確軌道上。

和諸多前輩對戲的過程中，許恩怡逐漸摒棄了新人的怯懦，學會在片場主動表達自己的想法。她說：「拍電影是一個平等的共創過程，既然自己飾演這個角色，那我就必須為角色發聲。」

佩服《地母》范冰冰的自律

許恩怡非常享受目前在香港、台灣、馬來西亞等亞洲地區拍戲的狀態，認為多元語言和具親密感的劇組氛圍，讓她很有歸屬感。聊到和張吉安導演兩度合作先後拍《搖籃凡世》與《地母》，許恩怡說，在馬國的窮鄉僻壤拍戲，反而幫助她能更好沉浸在角色中。

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她在《搖籃》裏飾演遭強暴懷孕的少女，對一場在公廁地板上抱着廖子妤崩潰痛哭的戲印象深刻。

地板濕漉漉，因為空間狹小，攝影師得趴在洗手盆上取鏡。那次是一鏡到底完成，很辛苦。連我媽媽在一旁看了都心疼地問導演「應該可以了吧」，哈哈哈。

拍《地母》時，許恩怡也很佩服片中飾演媽媽的范冰冰，「在那麼偏遠小鎮，冰冰姐仍堅持自帶榨汁機打冰沙，保持身心最佳狀態非常自律，她也會一直打電話給家人。她讓我學到了如何在各種工作環境下照顧好自己。」

殺青宴是另類「畢業舞會」

年少成名，意味着必須提早步入大人的世界。作為年輕人，許恩怡在驗收名氣與經歷的當兒，也體會過「失去」青春歲月的陣痛。

當同齡人都在經歷正常的校園生活，為了學業壓力或娛樂社交煩惱時，許恩怡卻在封閉的劇組裏，承受着高強度的工作壓力。她坦言，起初這種狀態確實讓她感到沮喪和孤單。「我的朋友都在經歷學校的壓力，而我經歷的卻是工作壓力。我很難向行業外的人解釋自己的處境，也很難完全共情他們。」

這種經歷上的錯位，曾讓她一度感到困惑。但隨着時間推移，她學會了釋懷，並把這看作是人生的「有得必有失」。

如今，她不僅留住了學校裏的摯友，也在圈內結識了可以暢聊工作的知心朋友，兩個截然不同的社交圈讓她的人生更加豐富。

雖然柏安妮曾擔憂女兒錯失了寶貴的校園體驗，但許恩怡有着超乎同齡人的豁達與成熟，

讀大學所學到的新知識，體驗到的各種情緒和遇到的人事物，我在劇組裏全都體驗到了。每次殺青後的收工宴，就像是一場我從未參加過的畢業舞會。

想發揮武術才能

兩三歲起跟隨姐姐學習芭蕾，後來又接觸現代舞併到處參賽。除了「舞」功了得，許恩怡武功也很強。她在學校期間修武術課程，曾遠赴北京參加武術比賽，具備當打女的潛能。

許恩怡笑說：

我從小到大沒想過入演藝圈……如果沒當演員，我可能會在舞蹈團裏，或者成為歌手的伴舞。

對於未來戲路規劃，精通英語的許恩怡並不急於進軍荷里活，反而渴望將武術功底好好發揮。「我非常希望能拍動作片，尤其是那種街頭格鬥（street fighting）風格的！」

許恩怡極其渴望參演類似89歲英國大導Ken Loach（堅盧治）或以色列動畫短片「Eli」那種紀錄片風格的獨立藝術作品。最後她說：「我要求的不多，只希望能一直拍戲，我就非常開心了。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】